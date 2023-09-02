Анна Щербакова: «Так получилось, что я стала связана с хоккеем. Думаю, это мне поможет уделить больше внимания этому виду спорта»

Теги СКА сборная России женское катание Анна Щербакова ХК Норильск Фигурное катание

Фигуристка Анна Щербакова рассказала о своем интересе к хоккею.

Ранее олимпийская чемпионка приехала в Норильск. 2 сентября она выступит с показательным номером и поучаствует в открытии сезона хоккейной команды «Норильск», которая сыграет с «Нефтяником».

– Анна, что вас зацепило на Таймыре? Какие первые впечатления?

– Конечно, Норильск удивителен, и тут есть хорошие спортивные объекты. Главный зал спортивного комплекса «Айка» можно трансформировать под любые события. Очень классно, что здесь есть место, где все могут всегда собраться, тут много разных активностей проходит. Каждый найдет занятие по душе. Я тут погуляла на экскурсии, и мне понравилось.

– Вы недавно выступали на презентации ХК СКА, теперь приехали на открытие сезона ХК «Норильск». Хоккей теперь занимает особое место в вашей жизни?

– До этого я не могла сказать, что была прям ярой фанаткой хоккея. У меня родители просто любят смотреть главные матчи – как в футболе, так и в хоккее. Также в детстве мы собирались всей семьей и могли включить хоккейную трансляцию. Мы болели скорее за красивую и интересную игру.

Но теперь так получилось, что я стала связана с хоккеем. Потому что выступаю с показательными номерами на хоккейных мероприятиях. Думаю, мне это поможет уделить больше внимания этому виду спорта. Больше смотреть матчи и следить за интересной игрой.

– Если бы какой‑то хоккейный клуб предложил вам работу консультанта, который занимается катанием игроков, вы бы согласились? Ведь у фигуристок идеальное катание, это все знают.

– Я пока никому таких консультаций не давала. Но есть ощущение, что если я встану на хоккейные коньки, то мне самой потребуется консультант. Потому что они сильно отличаются от фигурных – и лезвия, и зубцы другие. Так что, думаю, здесь мы немного расходимся по инвентарю, – ответила Щербакова.

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99 комментариев

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Iti_na_taiti
Сколько же лицемерия на ветках ФК.
Раньше только и писали комменты в стиле: "присосалась к хоккею", "выступает на разогреве у хоккеистов, как гоу-гоу", " ищет себе хоккеиста", "пилит бюджет вместе с Навкой" и т.д., и т.п.

Но как только этим начали заниматься и другие, то сразу стало честью выступать перед началом хоккейного матча, привилигией кататься у Навки, вести ЛП и т.д. 😆
+50
-18
+32
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именименя
Ответ Iti_na_taiti
Сколько же лицемерия на ветках ФК. Раньше только и писали комменты в стиле: "присосалась к хоккею", "выступает на разогреве у хоккеистов, как гоу-гоу", " ищет себе хоккеиста", "пилит бюджет вместе с Навкой" и т.д., и т.п. Но как только этим начали заниматься и другие, то сразу стало честью выступать перед началом хоккейного матча, привилигией кататься у Навки, вести ЛП и т.д. 😆
Вы что, Анечка все правильно говорит и делает, это у других хайп и позорище😆 мне уже разяснили
+36
-16
+20
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именименя
Ответ Iti_na_taiti
Сколько же лицемерия на ветках ФК. Раньше только и писали комменты в стиле: "присосалась к хоккею", "выступает на разогреве у хоккеистов, как гоу-гоу", " ищет себе хоккеиста", "пилит бюджет вместе с Навкой" и т.д., и т.п. Но как только этим начали заниматься и другие, то сразу стало честью выступать перед началом хоккейного матча, привилигией кататься у Навки, вести ЛП и т.д. 😆
И у ротенберга оказывается не зашкварно выступать
+27
-9
+18
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Мурманчанин37
Ответ justbored
"так получилось", да. деньги норильских нефтяников совсем ни при чем ))
Запишем: Норникель добывает нефть. И чего только не узнаешь на ветках Спортса))
+33
-15
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Iti_na_taiti
Ответ Александр Шульгин
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С чего мне быть недовольной? Мир женского ФК изменился, девушки стали зарабатывать очень много на своей мединойности и для них это хорошо. Я вообще о другом, если вы не поняли.
+22
-6
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именименя
Ответ Александр Шульгин
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Да не рвись ты так, мы поняли, что Анечка за бабло готова и на хоккей, и на футбол😉
+25
-10
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Комиссар Жабер
Как? Недавно же за футбольный Спартак болела
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именименя
Ответ Тайга86
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Жаль что Анечка это свое никак не найдет😉
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Wiley Fox
Футбол, хоккей, омода

Где платят маме/папе - там и Нюша послушная
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margo98
Ответ Александр Шульгин
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А Алина, на которую вы тонны нечистот выливаете, что делает на хоккейных матчах? Или это опять другое?
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именименя
Ответ Александр Шульгин
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Вот про таких как вы и был мой комментарий😉 главное прикинуться шлангом- а мы чего, мы ничего, Анечка все правильно делает, умничка😆😆😆
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именименя
Ответ Александр Шульгин
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Ну кто бы сомневался, Анечка молодец, это у других хайп и закидоны🤣мы поняли
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Sportsfan
Что за вопросы у журналистов. Фейспалм. Как Аня еще корректно на эту белиберду отвечает
+23
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именименя
Ответ Александр Шульгин
Пригласят на волейбол или баскетбол почему нет, в чем ваше претензия непонятно. Она что говорила что фанат и болеет за что то одно в чем претензия
Других точно так же приглашали открывать хоккейные матчи, вбрасывания делать или они приходили на хоккей, потому что им это интересно, но вы их обвиняеете в хайпе? Почему? Только потому что с.ру. на этом хайпится? Чем их походы на хоккей отличаются от Анечкиного?
+15
-4
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Mimonot
Ответ Iti_na_taiti
Сколько же лицемерия на ветках ФК. Раньше только и писали комменты в стиле: "присосалась к хоккею", "выступает на разогреве у хоккеистов, как гоу-гоу", " ищет себе хоккеиста", "пилит бюджет вместе с Навкой" и т.д., и т.п. Но как только этим начали заниматься и другие, то сразу стало честью выступать перед началом хоккейного матча, привилигией кататься у Навки, вести ЛП и т.д. 😆
🔥🔥🔥
+16
-5
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именименя
И какое дружное лицемерие фанатов в этой ветке, впрочем как в любой ветке Анечки😆😆😆
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именименя
Ответ Тайга86
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Конечно грамотно, где больше заплатят, туда и отправят дочу😉 хоть к ромке, хоть в норильск
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именименя
Ответ Александр Шульгин
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Вот вы и расскажите какие это закидоны и хайп были у других, какие это они грани перешли? Вы уже со своей святой Анной и обвинениями других непонятно в чем совсем того
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именименя
Ответ Delirium
Коллеги? Не думаю, что тут есть мои коллеги. Из вашего сообщения вытекает, что Щербакова занимается хайпованием и переходом каких-то границ. Можете раскрыть, в чем конкретно заключается ее хайпование и переход границ?
Спросите у Шульгина,мне тоже интересно почему у других поход на хоккей это хайп и переход всех границ, а у Анечки это другое
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именименя
Ответ Delirium
Что вам в данной ситуации не понятно? Щербакова- звезда ФК. Если нужно, чтобы она выступила перед матчем вашей команды, например, заключаете договор и она приедет и выступит.
Вы до сих пор не поняли, что к Анечке у меня нет притензий, пусть хоть на разогреве синхронки выступает, у меня восхищение двойными стандартами ее фанатов
+11
-4
+7
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именименя
Ответ Александр Шульгин
Работа, за это деньги платят
Даже ротенберговскими непобрезговала😆 а так поносили других
+14
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именименя
Ответ Delirium
А в чем вы видите двойные стандарты?
В том, что ваши коллеги обвиняют в хайпе и перехода каких-то границ других фигуристок
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justbored
Ответ Александр Сас
Ну как бы да, разница велика))
Согласен, "деньги Норильникеля" звучит благороднее ))
+8
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несахар
да, аня, ради монетизации своей популярности и хоккей полюбишь
+17
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Natalia Shkurina
Ответ Мурманчанин37
Семья ей очень помогает и, как мне кажется, они явно не хотят пойти по такому пути "любой хайп на любой теме"
Но пока у Анечки именно так и получается)
+14
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