Анна Щербакова: «Так получилось, что я стала связана с хоккеем. Думаю, это мне поможет уделить больше внимания этому виду спорта»

Фигуристка Анна Щербакова рассказала о своем интересе к хоккею.

Ранее олимпийская чемпионка приехала в Норильск. 2 сентября она выступит с показательным номером и поучаствует в открытии сезона хоккейной команды «Норильск», которая сыграет с «Нефтяником».

– Анна, что вас зацепило на Таймыре? Какие первые впечатления?

– Конечно, Норильск удивителен, и тут есть хорошие спортивные объекты. Главный зал спортивного комплекса «Айка» можно трансформировать под любые события. Очень классно, что здесь есть место, где все могут всегда собраться, тут много разных активностей проходит. Каждый найдет занятие по душе. Я тут погуляла на экскурсии, и мне понравилось.

– Вы недавно выступали на презентации ХК СКА, теперь приехали на открытие сезона ХК «Норильск». Хоккей теперь занимает особое место в вашей жизни?

– До этого я не могла сказать, что была прям ярой фанаткой хоккея. У меня родители просто любят смотреть главные матчи – как в футболе, так и в хоккее. Также в детстве мы собирались всей семьей и могли включить хоккейную трансляцию. Мы болели скорее за красивую и интересную игру.

Но теперь так получилось, что я стала связана с хоккеем. Потому что выступаю с показательными номерами на хоккейных мероприятиях. Думаю, мне это поможет уделить больше внимания этому виду спорта. Больше смотреть матчи и следить за интересной игрой.

– Если бы какой‑то хоккейный клуб предложил вам работу консультанта, который занимается катанием игроков, вы бы согласились? Ведь у фигуристок идеальное катание, это все знают.

– Я пока никому таких консультаций не давала. Но есть ощущение, что если я встану на хоккейные коньки, то мне самой потребуется консультант. Потому что они сильно отличаются от фигурных – и лезвия, и зубцы другие. Так что, думаю, здесь мы немного расходимся по инвентарю, – ответила Щербакова.