Щербакова о ситуации с Горбачевой: «Было очень важно, что у меня не домашние тренеры. Дома я могла передохнуть, там меня всегда поддержат»

Теги сборная России женское катание Анна Щербакова Алина Горбачева Софья Федченко Фигурное катание

Анна Щербакова высказалась о ситуации с Алиной Горбачевой.

«Сразу скажу, что про ситуацию с Алиной Горбачевой я не могу давать комментариев, потому что не знаю изнутри ситуацию, что именно там произошло. Но если от себя — бывали ли у меня подобные ситуации — мне кажется, здесь очень важно, чтобы была возможность переключиться и не зацикливаться на чем-то одном, например, на фигурном катании и тренировках.

Меня семья всегда поддерживала, и мне всегда было очень важно, что домой приходим, и у меня не домашние тренеры, которые снова учат меня как тренироваться, а что это место, где я могу передохнуть, перезагрузиться, где меня всегда поддержат. Это, наверное, помогало справляться в подобных трудных ситуациях», – рассказала Щербакова.

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25 комментариев

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Liudmila Petrakova
Какой приятный комментарий, тактичный, про собственный опыт, но не обидный ни для кого
+77
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Дмитрий Пузырёв
У самой Ани карьера сложилась замечательно, думаю, она всем должна быть довольна. Щербакова стала Олимпийской Чемпионкой аккурат перед самым закрытием большого спорта перед Россией... Началась совершенно другая жизнь, и перед страной, и у фигуристов, и у Анюты.
+45
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Анна Лисина
Воооот. умница Аня без всяких диванных психологов все и разложила по полочкам. Помнится мне, даже Этери в интервью говорила, что Диана ей на какие то ее замечания отвечала - ты не мой тренер. А здесь даже не мама тренер, а тренер - приемная мать. Это очень тяжело психологически. Даже для взрослого человека- представьте, если б вы жили со своим начальником).
+43
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Николай Криницкий
Аню всегда семья поддерживала, не давила, не затавляла, , только считала что ребенок должен развиваться разносторонне.Как видим такой подход и привел к высшей Олимпийской награде.
+29
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Olga.t
Аня стала ОЧ, это главная мечта любого спортсмена в мире. И большая заслуга в этом её семьи, без всякого сарказма и набросов про папу. Хороший, добрый ответ журналисту про Горбачёву.
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Светлана Менова
До чего же умная девочка! Не перестаю восхищаться.
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EmperorNazer
Скорее всего, поступок Алины связан именно с этой невозможностью перезагрузиться, не представляю, каково это - возвращаться домой после тяжелой тренировки на повышенных тонах, зная, что там тебя снова ждет тренер. Но Аня молодец, что не стала влезать в эту историю, раздавать советы, призывать кого-то к ответственности и так далее, очень тактично ответила, как и всегда.
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Регина
Хорошо , что Ани повезло и у неё большая и дружная семья и всегда её поддерживает.
Желаю, что бы и Алины кто нибудь появился из родных и стал её поддержать. Очень сложно без поддержки родных и близких особенно в этом в виде спорта.
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Док Аксель
Понимание и поддержка родных и близких очень важна для детей, а тем более для подростков в переходном возрасте. В этом плане Анне повезло, она росла в заботе, тепле, любви и правильном воспитании. Что подтверждают её публичное поведение, выступления, высказывания по ряду вопросам на любые темы, как и в данном случае. Умничка !
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Александр Шульгин
Щербакова конечно великолепна, отличное интервью все целиком. Пусть ищет себя и не торопится сейчас ей есть чем заняться, а дополнительную профессию нужно выбрать с умом но и с сердцем что реально очень нравится. Анна счастливая она реально может выбирать и не торопится средства и возможности у нее для этого есть.
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juliamart
Самый разумный комментарий по поводу Алины за всё время. И молодец, что не скрывает, что и у неё были трудности, это нормально для спорта высших достижений.
+16
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Александр Шульгин
Ответ Arraches
Самый разумный и тактичный комментарий дал Мишин , отказавшись что либо комментировать .
Пока самый лучший комментарий дала Щербакова сказав что не может это коментировать так как не знает подробностей. Все остальное она сказала комментирую были ли у нее такие сложности в карьере когда все хотелось бросить.
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ДИОНИС
Аня ответила правильно и очень тактично на этот вопрос!
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Anna
Ответ Анна Лисина
Воооот. умница Аня без всяких диванных психологов все и разложила по полочкам. Помнится мне, даже Этери в интервью говорила, что Диана ей на какие то ее замечания отвечала - ты не мой тренер. А здесь даже не мама тренер, а тренер - приемная мать. Это очень тяжело психологически. Даже для взрослого человека- представьте, если б вы жили со своим начальником).
Да там сама Федченко говорит, что она только тренер, девочка живёт даже не с условной приемной матерью, а с тренером
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Александр Шульгин
Ответ Arraches
Не соглашусь с Вами . Аня сравнивает свои условия тренировки и Алины ( она же говорит о « домашних тренерах « и поддержке ) . Лучше эту ситуацию вообще не комментировать .
Она не сравнивает, она про себя говорит и что ей помогало,все остальное ваши домыслы
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Тайга86
Все правильно. Работа в идеале должна оставаться за порогом дома. Смотреть сутками на человека, у которого к тебе завышенные требования, пытаться этими же сутками соответствовать и вести анализ ежедневной совместной работы - это для сильных духом, хотя не исключу, что кому-то подходит такой вариант. У других же просто будет копиться, усиливаться протест, который вполне себе может вылиться и в не просто погулять...
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Маргарита В Сафронова
Нашим фигуристам под колпаком такого внимания прям не вздохнуть ни п&.нуть. Другие в возрасте Алины такое творят и ничего, а наща ночь дома не ночевала, была замечена в кафе и кино, и ор на всю страну, девочке пришлось на Первом канале оправдываться перед российским народом в том, что она нормально развивается.
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Delirium
Ответ Anna
Да там сама Федченко говорит, что она только тренер, девочка живёт даже не с условной приемной матерью, а с тренером
Федченко говорила как раз обратное: что она уже довольно давно пытается дома не вести себя как тренер, несколько раз предлагала ей сменить тренера, и даже в прошлом сезоне сделать основным тренером Алины напарницу Федченко.
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Arraches
Самый разумный и тактичный комментарий дал Мишин , отказавшись что либо комментировать .
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Lapo Elkann
Ответ Arraches
Самый разумный и тактичный комментарий дал Мишин , отказавшись что либо комментировать .
Да , Никто не знает какая у нее семья и какой у Алины характер . Может тренер для девочки спасение, как ангел хранитель . Так что , наще счастливое детство в семьях это наше счастливое детство. некоторым так не везет. Спасибо господу Богу за все.
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Tan Tan
Какой же всё-таки Аня умный, зрелый, тактичный человек. Не устаю восхищаться)
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Александр Шульгин
Ответ Masha petrova
Комментарий скрыт
Вы все интервью прочитайте и может быть поймёте хоть что то
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Александр Шульгин
Ответ Arraches
Не соглашусь с Вами . Аня сравнивает свои условия тренировки и Алины ( она же говорит о « домашних тренерах « и поддержке ) . Лучше эту ситуацию вообще не комментировать .
Вы вопрос журналиста прочитаете в полном интервью о чем он ее спрашивает и поймёте
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