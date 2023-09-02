Щербакова о ситуации с Горбачевой: «Было очень важно, что у меня не домашние тренеры. Дома я могла передохнуть, там меня всегда поддержат»
Анна Щербакова высказалась о ситуации с Алиной Горбачевой.
«Сразу скажу, что про ситуацию с Алиной Горбачевой я не могу давать комментариев, потому что не знаю изнутри ситуацию, что именно там произошло. Но если от себя — бывали ли у меня подобные ситуации — мне кажется, здесь очень важно, чтобы была возможность переключиться и не зацикливаться на чем-то одном, например, на фигурном катании и тренировках.
Меня семья всегда поддерживала, и мне всегда было очень важно, что домой приходим, и у меня не домашние тренеры, которые снова учат меня как тренироваться, а что это место, где я могу передохнуть, перезагрузиться, где меня всегда поддержат. Это, наверное, помогало справляться в подобных трудных ситуациях», – рассказала Щербакова.
Желаю, что бы и Алины кто нибудь появился из родных и стал её поддержать. Очень сложно без поддержки родных и близких особенно в этом в виде спорта.