Анна Щербакова: «Во время карьеры у меня не было ощущения, что я делаю что-то не так. Все хорошо прошло, я всем довольна»

Анна Щербакова сообщила, что ничего бы не изменила в своей карьере.

— Если оглядываться на вашу спортивную карьеру. Есть что-то, что бы вы изменили или совет дали себе-спортсменке?

— Мне кажется, я человек, который не склонен к быстрым решениям. Я всегда всё обдумываю, каждое решение взвешиваю, принимаю осознанно. Поэтому и во время карьеры у меня не было ощущения, что я делаю что-то не так.

Но даже если были тяжелые моменты, где я хотела бы подумать, а почему так, хочется ведь по-другому, то сейчас, оглядываясь назад, могу с уверенностью сказать, что абсолютно все, что происходило, пошло на пользу, и именно то, как сложился мой путь, привело меня к достижениям, которые мне удалось завоевать. Все хорошо прошло, я всем довольна, – рассказала .