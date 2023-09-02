Анна Щербакова: «Во время карьеры у меня не было ощущения, что я делаю что-то не так. Все хорошо прошло, я всем довольна»

Теги сборная России женское катание Анна Щербакова Фигурное катание

Анна Щербакова сообщила, что ничего бы не изменила в своей карьере.

— Если оглядываться на вашу спортивную карьеру. Есть что-то, что бы вы изменили или совет дали себе-спортсменке?

— Мне кажется, я человек, который не склонен к быстрым решениям. Я всегда всё обдумываю, каждое решение взвешиваю, принимаю осознанно. Поэтому и во время карьеры у меня не было ощущения, что я делаю что-то не так.

Но даже если были тяжелые моменты, где я хотела бы подумать, а почему так, хочется ведь по-другому, то сейчас, оглядываясь назад, могу с уверенностью сказать, что абсолютно все, что происходило, пошло на пользу, и именно то, как сложился мой путь, привело меня к достижениям, которые мне удалось завоевать. Все хорошо прошло, я всем довольна, – рассказала Щербакова.

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39 комментариев

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Регина
Вот знаете Аня из тех людей , что даже не став оч она бы счастлива.
Аня самая достойная олимпийская чемпионка из всех. Интеллектуальная, умная, разносторонняя, веселая, красивая.
Достойный пример для подрастающего поколения!!
+51
-15
+36
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EmperorNazer
Ане не о чем жалеть - она молча пахала на тренировках, ни на кого не жалуясь и не ввязываясь ни в какие скандалы и интриги, и вот результат - самая титулованная одиночница прошедшего олимпийского цикла. Конечно, побед и медалей у нее было бы еще больше, не будь пандемии и бана, но это уже не зависящие от Ани факторы, в сложившейся ситуации она выложилась по максимуму.
+38
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+31
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абанамат
Аня, у тебя была замечательная карьера! Удачи и успехов, в дальнейшей жизни, Олимпийская чемпионка!
+30
-6
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Док Аксель
О такой спортивной карьере одни мечтают, а другие завидуют. Молодец, всего добилась упорными тренировками и дисциплиной.
+30
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Rina
У Ани получилась замечательная карьера в спорте! И вне спорта она обязательно найдёт то, что будет ей приносить такое же удовольствие как и фигурное катание.
+18
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Екатерина К
Ответ Morveena Bum
С родителями повезло. А интересно было бы посмотреть на ее карьеру будь она на месте Горбачевой.
Алина еще не все сказала в спорте! Может быть , и она будущая ОЧ. Пути могут быть разные .
+15
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динамовец1923
Красотка
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Регина
Ответ Morveena Bum
С родителями повезло. А интересно было бы посмотреть на ее карьеру будь она на месте Горбачевой.
Вы не сравниваете , все таки Аня и Алина два разных человека.
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Sinson
Ответ Регина
Я не принижаю других просто говорю как есть.
Чем другие Олимпийские чемпионки по вашему не достойны? лишь бы набросить
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София Хайн
Похоже, Аня решила закончить спортивную карьеру. Жаль.
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Sinson
Ответ Регина
Вот знаете Аня из тех людей , что даже не став оч она бы счастлива. Аня самая достойная олимпийская чемпионка из всех. Интеллектуальная, умная, разносторонняя, веселая, красивая. Достойный пример для подрастающего поколения!!
Зачем принижать других и набрасывать с столь хвалебном комментарии?!
+16
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Sportsfan
Ответ София Хайн
Похоже, Аня решила закончить спортивную карьеру. Жаль.
Она сейчас востребована в коммерческих проектах. Смысл от них отказываться в пользу… в пользу чего чего, кстати? Кто знает, сколько продлится бан. Может год, а может 10 лет. Если бы этих проектов не было, то можно было бы говорить о саратовских узорах.
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абанамат
Ответ Anna
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Проснитесь, ОИ уже как полтора года закончились.
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Люблю Женьку
Ответ Регина
Я не принижаю других просто говорю как есть.
Ну "как есть" это лишь ваше мнение и оно чисто субъективное.
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Ak_Gor
Ответ Anna
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У Камилы, значит, в 17 осознанное зреложенское, а у Ани с Сашей в почти 18 на ОИ (Ане было без месяца 18), не осознанное?:)
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Tan Tan
Ответ EmperorNazer
Ане не о чем жалеть - она молча пахала на тренировках, ни на кого не жалуясь и не ввязываясь ни в какие скандалы и интриги, и вот результат - самая титулованная одиночница прошедшего олимпийского цикла. Конечно, побед и медалей у нее было бы еще больше, не будь пандемии и бана, но это уже не зависящие от Ани факторы, в сложившейся ситуации она выложилась по максимуму.
Да, как говорится, с тем набором карт, которые ей раздали, провела наилучшую партию
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Люблю Женьку
Главное слово - всё прошло. Так прямо бы заявила, что не выходит больше на соревнования.
А так то да, из всей троицы ТЩК максимально смогла "преодолеть" и забрать титулы. В этом Анютка верно считала и просчитывала, здесь отдаёшь ей должное.
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Olga.t
Ответ Anna
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А кто доказывает, с кем вы спорите?
И сама Аня не говорила, что пойдёт в сезон.
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Регина
Ответ Sinson
Зачем принижать других и набрасывать с столь хвалебном комментарии?!
Я не принижаю других просто говорю как есть.
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Александр Шульгин
Ответ Morveena Bum
С родителями повезло. А интересно было бы посмотреть на ее карьеру будь она на месте Горбачевой.
Несомненно повезло, в спорте высших достижений всегда есть место в том числе и везению даже в таком моменте как поддержка семьи и она не важна занимались Щербакова спортом на высшем уровне или нет.
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Marya Y
Ответ Morveena Bum
С родителями повезло. А интересно было бы посмотреть на ее карьеру будь она на месте Горбачевой.
==А интересно было бы посмотреть на ее карьеру будь она на месте Горбачевой== Странная аналогия. На Медведеву на месте Горбачёвой посмотреть не хотите, на Загитову, Трусову? Никто из спортсменок прошлых циклов не влиял на судьбу Горбачёвой, нечего притягивать. Девчонки текущего цикла тоже не влияли.
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Anna
Ответ Ak_Gor
У Камилы, значит, в 17 осознанное зреложенское, а у Ани с Сашей в почти 18 на ОИ (Ане было без месяца 18), не осознанное?:)
Я что-то писала про Камилу? Никто из них до осознанного взрослого катания не "дожил"
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Елена Спирина
Аня всего добилась упорным трудом и твердым характером. Желаю, чтобы в дальнейшем смогла найти свою дорогу и все получилось, как задумала
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Ливия
Ане не о чем жалеть в спорте. У нее сложный, но красивый спортивный путь с титулами и медалями.
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Anna
Ответ Olga.t
А кто доказывает, с кем вы спорите? И сама Аня не говорила, что пойдёт в сезон.
Когда я пишу, что Щербакова завершила то меня начинают активно минусовать
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