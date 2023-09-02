Щербакова о том, какую профессию хотела бы освоить: «В прошлом году пробовала себя в журналистике, но пока не уверена, что это именно то, чем я хочу заниматься»

Анна Щербакова рассказала о том, какую профессию хотела бы освоить.

— Какую профессию хотели бы освоить в будущем, помимо тренерской?

— Естественно, я хочу помимо тренерской ещё какую-то освоить. Как раз уже год у меня идет активный мыслительный процесс, что именно это будет. В прошлом году пробовала себя в журналистике, но пока нет уверенности, что это именно то, чем я хочу заниматься.

Нет даже уверенности, что это будет какая-то медийная профессия — не знаю, насколько я захочу дальше постоянно находиться в медийном поле. Сейчас рассматриваю варианты. Думаю, у меня как минимум год есть поразмышлять над этим.

— Каковы ваши ближайшие планы?

— Очень много разных мероприятий и активностей, много куда приглашают. В Китай планируется еще несколько поездок, так что ближайший график очень сильно расписан. Выходные пока не намечаются, – сказала .