Щербакова о том, какую профессию хотела бы освоить: «В прошлом году пробовала себя в журналистике, но пока не уверена, что это именно то, чем я хочу заниматься»

Теги сборная России женское катание Анна Щербакова Фигурное катание

Анна Щербакова рассказала о том, какую профессию хотела бы освоить.

— Какую профессию хотели бы освоить в будущем, помимо тренерской?

— Естественно, я хочу помимо тренерской ещё какую-то освоить. Как раз уже год у меня идет активный мыслительный процесс, что именно это будет. В прошлом году пробовала себя в журналистике, но пока нет уверенности, что это именно то, чем я хочу заниматься.

Нет даже уверенности, что это будет какая-то медийная профессия — не знаю, насколько я захочу дальше постоянно находиться в медийном поле. Сейчас рассматриваю варианты. Думаю, у меня как минимум год есть поразмышлять над этим.

— Каковы ваши ближайшие планы?

— Очень много разных мероприятий и активностей, много куда приглашают. В Китай планируется еще несколько поездок, так что ближайший график очень сильно расписан. Выходные пока не намечаются, – сказала Щербакова.

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26 комментариев

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абанамат
Анечка, все правильно, не спеши., всё у тебя получится. Лишь бы ты была счастлива!
+20
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juliamart
Очень разумная самооценка, кстати. Анна слишком интеллигентна для журналистики. Там, в основном нужен напор и наглость. Хотя она может стать приятным исключением среди журналистов, если захочет, конечно.
+20
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блОК
Ну хоть кто-то
+14
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динамовец1923
Красотка
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Док Аксель
Какую бы профессию не выберет Анна, она и в ней будет профессионалом как и в спортивной карьере. С таким подходом, отношением к делу и жизненной установкой, она добьётся успеха. Удачи !
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Anatiana
Да и хорошо, что думает, прежде чем проявляться без разбору. Проявляние выглядит жалко.
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Ak_Gor
Ответ Зиля Бадриева
зачем тогда состоять в резерве сборной,
Затем, что Федерации выгодно получать деньги/процент с рекламных контрактов и шоу Ани и Саши. Они сейчас, наверняка, самые высокооплачиваемые фигуристки.
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Ak_Gor
Ответ Lapo Elkann
Это ее жизнь, но не надо было мучать читателей спортс новостями о том , что Анна пашет на льду, рвется в сезон . Вот поздно , но разложила все по полочкам. Опять болельщики получили ответ в стиле Аршавина.
Аня хотела войти в сезон до мононуклеоза. И интервью с Утяшевой было до болезни в апреле, и тренировки в Новогорске интенсивные, когда она не выходила на связь. Но когда ты месяц сидишь дома вне льда, планы могут поменяться. Невозможно быстро набрать форму, поэтому все решилось так, как решилось.
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Маргарита В Сафронова
Анюта умница, она себя найдёт.
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juliamart
Ответ Anatiana
Что-то лучшей журналистке одной лишь только наглости - сильно не хватило, чтобы стать хоть на грамм журналисткой
Не знаю, кого вы имеете ввиду.. Понятно, что мозги нужны, речь.. Я писала о том, чего у Ани не хватает для журналистики - наглости.
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Sportsfan
Ответ juliamart
Очень разумная самооценка, кстати. Анна слишком интеллигентна для журналистики. Там, в основном нужен напор и наглость. Хотя она может стать приятным исключением среди журналистов, если захочет, конечно.
Факт! Я бы сказала, не наглость, а дерзость, но суть та же.
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Тайга86
Ответ natali5228
А можно узнать, в чем именно эта великолепная база заключается? Она говорит на трёх языках? Сдала ЕГЭ на 100 баллов? Побеждала на предметных олимпиадах, или что? Обычный уровень ниже среднестатистического школьника.
Я разве писала про великолепную базу? Про три языка? Да, и на Олимпиаде своей она побеждала. Всё остальное заложено ровно на столько, чтобы после спорта ей было полегче найти себя в жизни.
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Tan Tan
В тренерской роли Аня выглядит очень органично. Возможно, в эту пользу и будет выбор в итоге)
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Сергей
И ещё я немножечко шью
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Anatiana
Ответ juliamart
Очень разумная самооценка, кстати. Анна слишком интеллигентна для журналистики. Там, в основном нужен напор и наглость. Хотя она может стать приятным исключением среди журналистов, если захочет, конечно.
Что-то лучшей журналистке одной лишь только наглости - сильно не хватило, чтобы стать хоть на грамм журналисткой
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natali5228
Ответ Сергей
И ещё я немножечко шью
Крестиком.
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