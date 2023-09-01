«Мое первое интервью, я еще не умела отвечать на каверзные вопросы, поэтому просто молчала». Щербакова опубликовала видео с 1 сентября
Олимпийская чемпионка Анна Щербакова поделилась детскими видео.
«Сама впервые увидела эти архивные видео.
Интересные факты:
• Это, похоже, мое первое интервью, но тогда я еще не умела отвечать на каверзные вопросы, поэтому просто молчала😂
• Портфель Barbie, я была в тренде еще 12 лет назад🎀💅🏻
• Прическу на 1 сентября мы делали вдвоем с папой, поэтому не судите строго🙈
• Стихи рассказывать у меня получалось явно лучше, чем рисовать😂», – Щербакова.
Лучше бы спортс на 1 сентября вместо бесконечных вопросов Тарасовой сделали пост с фото/видео наших фигуристов-первоклашек)
А то сплошные скандалы-интриги-расследования. Дайте хоть день передышки
Всегда приятно на неё смотреть и слушать