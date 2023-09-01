«Мое первое интервью, я еще не умела отвечать на каверзные вопросы, поэтому просто молчала». Щербакова опубликовала видео с 1 сентября

Теги сборная России женское катание Анна Щербакова Фигурное катание

Олимпийская чемпионка Анна Щербакова поделилась детскими видео.

«Сама впервые увидела эти архивные видео. 

Интересные факты:

• Это, похоже, мое первое интервью, но тогда я еще не умела отвечать на каверзные вопросы, поэтому просто молчала😂

• Портфель Barbie, я была в тренде еще 12 лет назад🎀💅🏻

• Прическу на 1 сентября мы делали вдвоем с папой, поэтому не судите строго🙈

• Стихи рассказывать у меня получалось явно лучше, чем рисовать😂», – Щербакова. 

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36 комментариев

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Ирина Ларина
Милота какая)
Лучше бы спортс на 1 сентября вместо бесконечных вопросов Тарасовой сделали пост с фото/видео наших фигуристов-первоклашек)
А то сплошные скандалы-интриги-расследования. Дайте хоть день передышки
+73
-4
+69
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Елена Спирина
Какое милое видео. Аня такая приятная девочка, что в детстве, что сейчас
+50
-3
+47
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bona ulo
Какое маленькое чудо. :) Чтение стихотворения - мое почтение, для такого возраста наизусть и такое большое, к тому же с таким выражением.
+47
-3
+44
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Mari Gams
Анечка не растеряла своей милоты с возрастом, такая же обаятельная , интеллигентная , правильно говорящая девочка .
Всегда приятно на неё смотреть и слушать
+46
-7
+39
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Храбрая виолончелистка
Славная)
+38
-4
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bona ulo
Ответ Девочка с севера
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В семье вообще-то трое детей, и каждого нужно собрать. Кого в школу, кого в садик. И в нормальных семьях папы в этом помогают, потому что маме не разорваться на троих.
+35
-1
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Николай Криницкий
У Анюты всегда позитивный, остроумный контент. Всех вокруг заряжает положительными эмоциями, эта чудесная девочка.
+36
-5
+31
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Док Аксель
Что с раннего детства родители заложили и воспитали их труды даром не пропали. Могут своей дочерью гордиться !
+32
-4
+28
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Аленка_76
Милаха Анюта🥰
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Marya Y
Милый ребёнок.)
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Призрачный триксель
Такая милая Анюта 😇
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ДИОНИС
Милая и скромная девочка Аня! Молодец!
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Светлана Менова
Невозможная мимимишность 😍
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Сладкий пончик
Боже, какая милаха
+23
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Япростозритель
Скромняшка☺️
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ИннаВБ
Ответ Anna Stefan
Молчание - золото☝ Это бы всем усвоить. А Аня с детства была смышлёной))
Да, и рисовать у Анюты получалось хорошо, так же, как и читать стихи❤️
+23
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juliamart
Почему, бабочка очень симпатичная вышла)
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Анна Лисина
Прелесть какая.
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Anna Stefan
Молчание - золото☝ Это бы всем усвоить. А Аня с детства была смышлёной))
+25
-6
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Marya Y
Ответ Храбрая виолончелистка
Славная)
И храбрая.)
+21
-3
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Адриана
Куколка прелестная.
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ИннаВБ
Ответ Ирина Ларина
Милота какая) Лучше бы спортс на 1 сентября вместо бесконечных вопросов Тарасовой сделали пост с фото/видео наших фигуристов-первоклашек) А то сплошные скандалы-интриги-расследования. Дайте хоть день передышки
У нас столько маленьких, но уже известных фигуристок и фигуристов, сделали бы репортаж о них с фото
+17
-2
+15
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Ягун Ягунини
Ответ Ирина Ларина
Милота какая) Лучше бы спортс на 1 сентября вместо бесконечных вопросов Тарасовой сделали пост с фото/видео наших фигуристов-первоклашек) А то сплошные скандалы-интриги-расследования. Дайте хоть день передышки
Есть ещё похожая тема с Соней Акатьевой. Но большой материал о наших фигуристов, в бытность первоклашками, конечно был бы очень интересен.
+16
-1
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динамовец1923
Красотка
+16
-4
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ИннаВБ
Ответ Девочка с севера
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Наверное надо было сделать причёску ещё 9 - летней Инне и четырех летней Яне. Маме разорваться надо было?
+13
-1
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