«Школа и знания, которые здесь получаем, – фундамент на всю жизнь». Щербакова открыла линейку по случаю Дня знаний в лицее № 3 Норильска

Анна Щербакова обратилась к школьникам на линейке по случаю Дня знаний.

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию открыла торжественную линейку, посвященную всемирному Дню знаний, в лицее № 3 Норильска.

«Школа – великолепное время в жизни каждого человека. Совсем недавно я, как и вы сейчас, стояла на школьной линейке, волнуясь перед заключительным годом учебы и из-за сдачи ЕГЭ, но и переживания на экзаменах тоже навсегда останутся в моей памяти о школьных годах, которые не зря называют чудесными.

Школа и знания, которые здесь получаем, – фундамент на всю жизнь. Здесь есть время и возможности для того, чтобы выбрать дальнейший жизненный путь, лучше понять свои возможности.

От всей души поздравляю вас всех с Днем знаний, пусть все ваши самые большие мечты обязательно исполнятся, будьте по-спортивному азартными и дерзкими и помните: невозможное – возможно», – сказала .

2 сентября фигуристка выйдет на лед с показательным выступлением перед первым домашним матчем «Норильска» во Всероссийской хоккейной лиге.