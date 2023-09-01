«Школа и знания, которые здесь получаем, – фундамент на всю жизнь». Щербакова открыла линейку по случаю Дня знаний в лицее № 3 Норильска
Анна Щербакова обратилась к школьникам на линейке по случаю Дня знаний.
Олимпийская чемпионка по фигурному катанию открыла торжественную линейку, посвященную всемирному Дню знаний, в лицее № 3 Норильска.
«Школа – великолепное время в жизни каждого человека. Совсем недавно я, как и вы сейчас, стояла на школьной линейке, волнуясь перед заключительным годом учебы и из-за сдачи ЕГЭ, но и переживания на экзаменах тоже навсегда останутся в моей памяти о школьных годах, которые не зря называют чудесными.
Школа и знания, которые здесь получаем, – фундамент на всю жизнь. Здесь есть время и возможности для того, чтобы выбрать дальнейший жизненный путь, лучше понять свои возможности.
От всей души поздравляю вас всех с Днем знаний, пусть все ваши самые большие мечты обязательно исполнятся, будьте по-спортивному азартными и дерзкими и помните: невозможное – возможно», – сказала Щербакова.
2 сентября фигуристка выйдет на лед с показательным выступлением перед первым домашним матчем «Норильска» во Всероссийской хоккейной лиге.
Для школьников Норильска, конечно, сюрприз обалденный, олимпийская чемпионка у них на 1 сентября.
Всех учителей и школьников - с Днём Знаний!
для детей в школе это явно было событие. Хорошо, что приурочили к нахождению Ани там. Ну а в комментах как всегда)) найдут даже в таком позитивном деле, как бы похейтить.