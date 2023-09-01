«Школа и знания, которые здесь получаем, – фундамент на всю жизнь». Щербакова открыла линейку по случаю Дня знаний в лицее № 3 Норильска

Теги сборная России женское катание ВХЛ Анна Щербакова ХК Норильск Фигурное катание

Анна Щербакова обратилась к школьникам на линейке по случаю Дня знаний.

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию открыла торжественную линейку, посвященную всемирному Дню знаний, в лицее № 3 Норильска.

«Школа – великолепное время в жизни каждого человека. Совсем недавно я, как и вы сейчас, стояла на школьной линейке, волнуясь перед заключительным годом учебы и из-за сдачи ЕГЭ, но и переживания на экзаменах тоже навсегда останутся в моей памяти о школьных годах, которые не зря называют чудесными.

Школа и знания, которые здесь получаем, – фундамент на всю жизнь. Здесь есть время и возможности для того, чтобы выбрать дальнейший жизненный путь, лучше понять свои возможности.

От всей души поздравляю вас всех с Днем знаний, пусть все ваши самые большие мечты обязательно исполнятся, будьте по-спортивному азартными и дерзкими и помните: невозможное – возможно», – сказала Щербакова.

2 сентября фигуристка выйдет на лед с показательным выступлением перед первым домашним матчем «Норильска» во Всероссийской хоккейной лиге.

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95 комментариев

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Ягун Ягунини
Аня молодец. Если человек умеет говорить, его всегда приятно послушать, в том числе и на школьной линейке.
Для школьников Норильска, конечно, сюрприз обалденный, олимпийская чемпионка у них на 1 сентября.
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Мурманчанин37
Ответ Инна Мерзлякова
Особенно для фигуристов 😃 на всю жизнь фундамент
А что не так? Действительно - фундамент: если он был плохо заложен, то безызбежно это проявится в будущем
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EmperorNazer
Отличное напутствие дала детям Аня, очень правильные слова. Классный сюрприз школьникам, конечно, устроили, не каждый день все-таки в Норильске останавливаются олимпийские чемпионки.
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Большое Путешествие Рузика
Ответ Надежда Б.
Сколько первоклассников Норильска знает (знало) про Щербакову? Это правда детям нужно?
Ну и что что не знали. Если бы мне в 1 классе сказали, что у нас на линейке будет чемпион мира или Олимпийский чемпион по греко-римской борьбе, про которого я ни разу не слышала, то я всё равно бы радовалась и потом всем рассказывала бы.
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Владимир Харько
Ответ Arraches
Лететь 7 часов , чтобы поздравить незнакомых детей с Днём знаний ?
Читайте статью до конца)
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Katerina Sunny
Всех школьников и студентов с 1 сентября! Пусть год будет интересным.
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Док Аксель
Летит время и года... Моя первая школьная линейка была в 1960г. На следующий год поведу в школу в первый класс внучку. Всех с Днём знаний !
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Allairina
Молодец, Анечка! Поздравила школьников с Днём знаний! И выступит там с показательным номером, в Норильске! Все успевает, чемпионка!
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Мурманчанин37
Ответ заблокированному пользователю
Папа стас, пристроил дочь в Норильск никель
Неверно: это Потанин решил таким образом подмазаться к Стасу Всемогущему
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Аврора кубик
Молодец Аня, совместила приятное с полезным!!!всех с днем знаний и успехов в учёбе))
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Tytti
Анечка умница! С Днём Знаний!
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Мурманчанин37
Ответ Anna
Опять "активности" мешают готовиться Анечке к сезону. Пора прекратить Федерации поддерживать этот цирк
Федерация с "активностей" Щербаковой и Трусовой имеет нехилый процент с запасом отбивающий их зарплаты, поэтому и затаскивает в сборную и просит создавать видимость возвращения в спорт
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Мурманчанин37
Наконец-то хорошие новости стали разбавлять ветки ФК))
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EmperorNazer
Ответ Надежда Б.
Сколько первоклассников Норильска знает (знало) про Щербакову? Это правда детям нужно?
Ну в чате Ани дети отписали, что видели ее, кто-то кидал фотки и видео. Да и тут дело даже не в знают/не знают, как уже ниже написали, а в том, что к ним в школу приехал человек, достигший абсолютной вершины в своем виде деятельности. Не могу ручаться за норильских первоклассников, но если бы со мной в мою бытность школьником такое случилось, я бы этот день надолго запомнил. Вне зависимости от того, знал я этого человека ранее или нет.
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Мурманчанин37
Ответ Надежда Б.
Сколько первоклассников Норильска знает (знало) про Щербакову? Это правда детям нужно?
Бог с ним с первоклассниками Норильска - когда ваша любимка раздевалась в "родном" Питере на теннисном турнире, тамошние взрослые на трибунах недоумевали "А кто это?"
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ДИОНИС
Ответ Black&White
Прямо свадебный генерал. В Москве не нашлось школы, где ОЧ могла бы линейку открыть?
Вы тогда лучше поинтересуйтесь: зачем Саша Трусова на днях полетит за тридевять земель - в Мексику? Ведь мастер-класс можно провести и в Москве! И незачем из-за этого лететь на другой конец света, где и про фигурное катание даже не слышали!
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Алёна Вода
Ответ Black&White
Нет бы своим примером показать и пойти в университет 1 сентября, как все нормальные люди возраста Анечки, она летит в Норильск чтобы к показалку отказать. В чем смысл?
Что студенту-заочнику делать в вузе 1 сентября?)))
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абанамат
Ответ Black&White
Прямо свадебный генерал. В Москве не нашлось школы, где ОЧ могла бы линейку открыть?
Ещё одна, не дочитала новость до конца, но глупость свою надо, как всегда, показать.
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ДИОНИС
Правильные слова от Олимпийской чемпионки!
Всех учителей и школьников - с Днём Знаний!
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Николай Криницкий
Не устаю удивляться, как грамотно и доступно, Аня передает свои мысли. Детишки в восторге.
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Мурманчанин37
Ответ Iti_na_taiti
Вообще-то сейчас и версия "закончила, потому что всё выиграла, а перспективы ГС смутные" (а они были смутными из-за ковида и в сезоне 20/21) считается общепринятой 😜
Шта? То есть ее "не слили в угоду новоэрным и Космосу на подходе, силком отправив к Навке и на Первый канал"? Фатимы нет на Вашу ересь))
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Александр Скворцов
Аня умная и образованная девушка! Она достойна и имеет моральное право выступить с напутствием в День знания! Всех с Праздником 1 сентября! Как говорится: Знания-сила!
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Yasenka
С праздником всех причастных)

для детей в школе это явно было событие. Хорошо, что приурочили к нахождению Ани там. Ну а в комментах как всегда)) найдут даже в таком позитивном деле, как бы похейтить.
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Мурманчанин37
Ответ Iti_na_taiti
Она сама ушла -)
"Покайся" (с)
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ДИОНИС
Ответ Black&White
Нет бы своим примером показать и пойти в университет 1 сентября, как все нормальные люди возраста Анечки, она летит в Норильск чтобы к показалку отказать. В чем смысл?
А почему Саша Трусова, вместо того, чтобы начинать новый учебный сезон в ВУЗе, в сентябре летит на другой конец света - в Мексику? Русская Ракета могла бы своим примером показать и пойти в Универ! Да и новый соревновательный сезон уже начинается. А Сашенька просто бросила тренировки - и всё!
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