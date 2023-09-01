Михаил Антонов: «Мы с Усовой продолжаем кататься вместе. Не понимаю, откуда и зачем идут новости о нашем распаде»

Михаил Антонов заявил, что продолжает готовиться к сезону с Полиной Усовой.

Ранее стало известно о распаде дуэта – . Сообщалось, что Ангелопол может встать в пару с Усовой.

«Мы с Полиной продолжаем кататься вместе. Не понимаю, откуда и зачем идут новости о нашем распаде.

Мы сейчас полностью погружены в работу и подготовку к соревнованиям», – сказал Антонов.

Новый абсурд в нашей фигурке: партнер требовал от партнерши деньги, чтобы кататься вместе. Чего?