Михаил Антонов: «Мы с Усовой продолжаем кататься вместе. Не понимаю, откуда и зачем идут новости о нашем распаде»

Теги сборная России танцы на льду Матч ТВ Валерий Ангелопол Полина Усова Михаил Антонов Фигурное катание

Михаил Антонов заявил, что продолжает готовиться к сезону с Полиной Усовой.

Ранее стало известно о распаде дуэта Василиса КагановскаяВалерий Ангелопол. Сообщалось, что Ангелопол может встать в пару с Усовой. 

«Мы с Полиной продолжаем кататься вместе. Не понимаю, откуда и зачем идут новости о нашем распаде.

Мы сейчас полностью погружены в работу и подготовку к соревнованиям», – сказал Антонов. 

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18 комментариев

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U-hoho
Усова грамотно убрала основных конкурентов ))
+47
-2
+45
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Katt Lady
Усова послушала совета бежать от Ангелопола роняя тапки
+28
0
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Девочка с севера
Ответ Strawberry93
А почему тогда писали, что Михаил убрал все фото с Полиной из соц.сети? Оттуда и слухи
Мне кажется, они сами ничего не знают, кто с кем.
+14
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+14
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Olga.t
Ответ U-hoho
Усова грамотно убрала основных конкурентов ))
Подождите, ещё не вечер))
Участники могут нас ещё удивить)
+14
-1
+13
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Strawberry93
А почему тогда писали, что Михаил убрал все фото с Полиной из соц.сети? Оттуда и слухи
+14
-2
+12
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Zbra
Так и Усова вчера подтвердила, что продолжает выступать с Антоновым
+8
0
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Ir_rish
Ответ Katt Lady
Усова послушала совета бежать от Ангелопола роняя тапки
Да уж, своим "контрактом" для Васи Валерик слишком многое о себе рассказал.
+8
0
+8
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Ir_rish
Ответ MARG-la
А это Усова убрала? Риали? Чтож она сама-то то в пару с этим.... гением не встала?
Вовремя проект контракта увидела.
+7
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+7
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U-hoho
Ответ MARG-la
А это Усова убрала? Риали? Чтож она сама-то то в пару с этим.... гением не встала?
Во-первых этот шутка )) прям откровенная и несерьезная.
Во-вторых - вы понимаете смысл фразы «убрать конкурентов»? Конкурирующая пара развалена, а твоя продолжает выступать и побеждать. Она же не «конкурентку» заборола , а конкурирующую пару.
Но вообще, еще раз - это шутка, шутка добрая. Люди молодые, всякое бывает ))
+5
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+5
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Кэп
Аж от сердца отлегло, перепутал с Усачевой, я уж и так, и эдак в голове... А Усова..., да замужем лучше))
+4
0
+4
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Док Аксель
Вас ещё и поженят не раз без вас... Слухи, фейки любят бежать впереди событий. Удачной и успешной подготовки к новому сезону !
+3
0
+3
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UserFreud
Ответ Strawberry93
А почему тогда писали, что Михаил убрал все фото с Полиной из соц.сети? Оттуда и слухи
А он действительно убрал? Или это только так написали?
+3
0
+3
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private dancer
Ответ Strawberry93
А почему тогда писали, что Михаил убрал все фото с Полиной из соц.сети? Оттуда и слухи
Говорят, их там и не было. Совместных фото
+3
0
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MARG-la
Ответ U-hoho
Усова грамотно убрала основных конкурентов ))
А это Усова убрала? Риали? Чтож она сама-то то в пару с этим.... гением не встала?
+2
0
+2
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Viks
Убежит... Гормоны...
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-2
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Кэп
Ответ Viks
Убежит... Гормоны...
Конечно, гормоны они скоротечные, потом не догонишь))
+1
0
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Ir_rish
Я так понимаю, что Михаил не один в своем искреннем недоумении, откуда возникают вопросы (ну и последующие "новости") о распаде их пары. Все ж нормально!
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