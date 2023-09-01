Михаил Антонов: «Мы с Усовой продолжаем кататься вместе. Не понимаю, откуда и зачем идут новости о нашем распаде»
Михаил Антонов заявил, что продолжает готовиться к сезону с Полиной Усовой.
Ранее стало известно о распаде дуэта Василиса Кагановская – Валерий Ангелопол. Сообщалось, что Ангелопол может встать в пару с Усовой.
«Мы с Полиной продолжаем кататься вместе. Не понимаю, откуда и зачем идут новости о нашем распаде.
Мы сейчас полностью погружены в работу и подготовку к соревнованиям», – сказал Антонов.
Новый абсурд в нашей фигурке: партнер требовал от партнерши деньги, чтобы кататься вместе. Чего?
Участники могут нас ещё удивить)
Во-вторых - вы понимаете смысл фразы «убрать конкурентов»? Конкурирующая пара развалена, а твоя продолжает выступать и побеждать. Она же не «конкурентку» заборола , а конкурирующую пару.
Но вообще, еще раз - это шутка, шутка добрая. Люди молодые, всякое бывает ))