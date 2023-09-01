Волобуева о произвольном танце Горшениной и Макарова: «Предложили им попробовать себя в роли инопланетян, которые прилетают на Землю и знакомятся с окружающим миром»

Тренеры рассказали о новых программах дуэта Арина Горшенина – Илья Макаров.

Ранее фигуристы выступили на контрольных прокатах юниорской сборной России в Новогорске.

«Арине Горшениной и Илье Макарову долго искали образы для произвольной программы, пробовали разные. Хотелось уйти от классики, потому что в прошлом сезоне у ребят был Шопен.

Мы хотели кардинально поменять тему и предложили им попробовать себя в роли... инопланетян, инопланетных существ, которые прилетают на Землю и знакомятся с окружающим миром – запахами, звуками, красками нашей планеты. Все увиденное наполняет их счастьем. От радости они начинают танцевать, а затем возвращаются домой с прекрасными воспоминаниями.

Когда мы начали пробовать с Ариной и Ильей новую нестандартную хореографию, ребятам очень понравилось. Для этой программы мы выбрали Muse – первую часть Exogenesis и скомпоновали с Primavera – Ludovico Einaudi. Получилось удачное сочетание, которое помогает раскрыть тему. Нам кажется, программа запомнится.

Ритм-танец ребятам ставили уже на сборах нового сезона, когда стали более понятны правила. Подобрали известные хиты группы Ottawan – Shubidube Love и Hands Up. Музыка легкая, свободная и ведет за собой», – сказала Екатерина Волобуева.

«Тема музыки 80-х – танцевальная, и, глядя на катание спортсменов, хочется и самому двигаться с ними в такт. Арине с Ильей подходит этот стиль.

И вообще, об этой паре надо сказать, что за минувший сезон они однозначно повзрослели, стали более нацеленными на результат, мотивированными. Им хочется улучшать свое катание, и это видно по тренировкам, отношению к работе», – добавила .