Энберт о Горбачевой: «Я не психолог и не могу провести анализ ее действий. Просто хочу поддержать Алину и сказать, что она не одна»

Теги сборная России Александр Энберт женское катание Алина Горбачева Фигурное катание

Александр Энберт поддержал 16-летнюю фигуристку Алину Горбачеву.

28 августа чемпионка России среди юниоров пропала в Москве. Полиция нашла ее накануне в одном из столичных кинотеатров.

«Хорошо, что она жива и здорова! Слава богу все в порядке!

Я не психолог и не могу провести анализ ее действий. Я просто хочу поддержать Алину и сказать, что она не одна!» – заявил бронзовый призер чемпионата мира-2019 в парном катании.

Сама Горбачева сегодня извинилась за свое исчезновение, но объяснила, что это не было связано с тренером и с фигурным катанием.

Пропавшую фигуристку Алину Горбачеву нашли в кинотеатре – она жива и здорова. Что весь день происходило?

Фигуристка Горбачева живет с тренером, хотя мама тоже в Москве. Как так сложилось?

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12 комментариев

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Гаммаглобулин
Если нужен светлый добрый коммент - лучше звоните Энберту. Не, я серьезно - Саша ни о ком слова плохого ни разу не сказал.
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Rodgeras
И я об этом! Дайте ребёнку детство!
+12
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Sportsfan
Единственный адекватный комментарий. Примерно так и должны отвечать все на этот обзвон недожурналистов.
+10
-1
+9
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Светлана Менова
Именно! Согласна с Сашей. Что девчонку нужно сейчас поддержать.
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elzakun
Саша традиционно показывает, как несложно вести себя как приличный человек.
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Утренняя Аврора
Мы,поняли, у нее появился друг Энберт
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Рус Киссенжер
да, не одна. таких в фигурном катании половина.
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Хорошее Настроение
Ну хоть Энберт с Худайбердиевой нормально отреагировали. А то Медведева и Ягудин вместо поддержки какой то травлей занялись.
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Kitty
Адекватный ответ
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Irina Kistler
Что вреднее всякого порока? — Деятельное сострадание ко всем неудачникам и слабым» (Фридрих Ницше). Мое мнение: помочь можно только сильному. Примеры есть.
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garovatat
Ответ Гаммаглобулин
Если нужен светлый добрый коммент - лучше звоните Энберту. Не, я серьезно - Саша ни о ком слова плохого ни разу не сказал.
светлый - да. добрый - да. прикладное значение? - нет.
"Я просто хочу поддержать Алину и сказать, что она не одна" - это просто пустые слова
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