Энберт о Горбачевой: «Я не психолог и не могу провести анализ ее действий. Просто хочу поддержать Алину и сказать, что она не одна»
Александр Энберт поддержал 16-летнюю фигуристку Алину Горбачеву.
28 августа чемпионка России среди юниоров пропала в Москве. Полиция нашла ее накануне в одном из столичных кинотеатров.
«Хорошо, что она жива и здорова! Слава богу все в порядке!
Я не психолог и не могу провести анализ ее действий. Я просто хочу поддержать Алину и сказать, что она не одна!» – заявил бронзовый призер чемпионата мира-2019 в парном катании.
Сама Горбачева сегодня извинилась за свое исчезновение, но объяснила, что это не было связано с тренером и с фигурным катанием.
Пропавшую фигуристку Алину Горбачеву нашли в кинотеатре – она жива и здорова. Что весь день происходило?
Фигуристка Горбачева живет с тренером, хотя мама тоже в Москве. Как так сложилось?
"Я просто хочу поддержать Алину и сказать, что она не одна" - это просто пустые слова