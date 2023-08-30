Энберт о Горбачевой: «Я не психолог и не могу провести анализ ее действий. Просто хочу поддержать Алину и сказать, что она не одна»

Александр Энберт поддержал 16-летнюю фигуристку Алину Горбачеву.

28 августа чемпионка России среди юниоров пропала в Москве. Полиция нашла ее накануне в одном из столичных кинотеатров.

«Хорошо, что она жива и здорова! Слава богу все в порядке!

Я не психолог и не могу провести анализ ее действий. Я просто хочу поддержать Алину и сказать, что она не одна!» – заявил бронзовый призер чемпионата мира-2019 в парном катании.

Сама Горбачева сегодня извинилась за свое исчезновение, но объяснила, что это не было связано с тренером и с фигурным катанием.

Пропавшую фигуристку Алину Горбачеву нашли в кинотеатре – она жива и здорова. Что весь день происходило?

Фигуристка Горбачева живет с тренером, хотя мама тоже в Москве. Как так сложилось?