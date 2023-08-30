Бестемьянова о Горбачевой: «Огромное облегчение, что девочка нашлась, мысли были ужасные. С другой стороны, не хотим ли мы как‑то воззвать к родителям?»

Теги Наталья Бестемьянова Алина Горбачева Софья Федченко Фигурное катание

Наталья Бестемьянова призвала обратиться к родителям фигуристки Алины Горбачевой.

Ранее 16-летняя Горбачева пропала в Москве. Накануне вечером полиция нашла ее в одном из столичных кинотеатров.

«Во‑первых, огромное облегчение, что девочка нашлась, потому что мысли были ужасные. Я не знаю, как к этому относиться. У меня двойственные чувства.

С одной стороны, слава тебе, Господи, с другой – не хотим ли мы как‑то воззвать к родителям? Потому что тренер свое дело знает – он действует, действует и действует. Но не надо прямо так отдавать девочку! Просто сдали на руки. Ну какая‑то ответственность у родителей должна быть!

Девочке 16 лет, она несовершеннолетняя. Как это возможно, что ее отдали, она тренируется, живет? Вижу в публикациях, что «тренер так захотел». Что это значит? Да, я тоже была абсолютно ослеплена карьерой, но родители должны быть в жизни каждого ребенка, – сказала олимпийская чемпионка 1988 года Наталья Бестемьянова.

Горбачева – чемпионка России среди юниоров 2023 года. Она живет вместе со своим тренером – Софьей Федченко.

Пропавшую фигуристку Алину Горбачеву нашли в кинотеатре – она жива и здорова. Что весь день происходило?

Фигуристка Горбачева живет с тренером, хотя мама тоже в Москве. Как так сложилось?

12 комментариев

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Я
Ответ Barsa! bolshe chem klub
Извините, а чья очередь на сей раз высказаться? Кто ещё не вставил свои 5 копеек? Кто хочет ещё о себе напомнить?
Права Бестемьянова. Родители не захотели или не имели финансовой возможности поддержать стремление дочери заниматься ФК, которая, кстати, была способной. А тренер взяла на себя все заботы. И теперь ее еще и обвиняют в чем то. Как девочка пропала - мама объявилась, а где она была раньше? Почему онА не нашла общий язык с тренером ради дочери.
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Barsa! bolshe chem klub
Извините, а чья очередь на сей раз высказаться?
Кто ещё не вставил свои 5 копеек?
Кто хочет ещё о себе напомнить?
+4
-2
+2
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Nokolay Fomi4ev
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Ответ Лека-Лека
Именно в родителях и бабушке кроется первопричина всего. Не надо обвинять тренера. Она делала всё и сделала очень много.
Делала очень много? Наверное, это она билась телом об лед ежедневно? Она сидела голодом и ограничивала себя во всём? Труд фигуриста и тренера несопоставим! На свою Тутберидзе посмотри - коньки зачастую лень одеть, а часто вообще сидит в каморке и наблюдает, не выходя на лед. На работу к обеду приходит! И какие еще родители первопричина, если они выполняли решения Федченко? С кем ссора произошла - с родителями или с Федченко? Ты совсем то людей за дураков не считай.
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Лека-Лека
Именно в родителях и бабушке кроется первопричина всего.
Не надо обвинять тренера. Она делала всё и сделала очень много.
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арап Петра Великого
А у тренера есть муж или молодой человек, дети?
Почему Алина не проживала в спорт интернате?
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Alex1104
У нас сейчас всегда так: к родителям вопросов нет.
Если после 1 сентября - школа виновата. Хоть ночью что-то произойдет - замучают директора.
Здесь на тренера хотят повесить всех собак. Да будь она хоть кто, как получилось так, что родители "заинтересовались" только сейчас? Начались рассказы о "токсичном тренере", "настраивающем против родственников" и т. п. А что вам мешало? Это ваша дочь. Вы же не были против предыдущие сколько там лет, всё устраивало, при том, что все права у матери и отца. А так: мать живет в одном конце Москвы, дочь в другом. Обе на съемных квартирах, но ближе снять никак. Ну не бред? Видятся раз в полгода... Значит так была нужна дочь.
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Nokolay Fomi4ev
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Гоговичи отстирывают новое пальто, потому что прекрасно понимают, что примерно так же себя ведет и старое пальто и что к ней тоже рано или поздно могут появиться вопросы у правоохранительных органов! Да давно бы появились, если бы не покровительство со стороны власти! Негласный договор Тутберидзе и власти - ты нам приносишь медали, взамен можешь делать это любыми методами, хоть инвалидами делать детей, хоть оскорблять и унижать, хоть допингом накачивать - главное медали приноси. А потом они уже сработались с ФФККР и Мин спорта как единая команда и действуют по принципу - "от добра добра не ищут" - зачем давать шанс приносить медали для страны другим тренерам, если есть проверенная Тутберидзе, пока она справляется, зачем рисковать и что-то менять. Так что Плющенко и все остальные, вы побудьте массовкой на Чемпионате России, а на ГС поедет Тутберидзе.
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Crystal Line
Полностью тут согласна с Бестемьяновой. К родителям куча вопросов.
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Nokolay Fomi4ev
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Ответ Crystal Line
Полностью тут согласна с Бестемьяновой. К родителям куча вопросов.
А к тренеру, с которой Горбачева была круглосуточно и которая забрала Горбачеву у родителей в 9 лет?
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