Бестемьянова о Горбачевой: «Огромное облегчение, что девочка нашлась, мысли были ужасные. С другой стороны, не хотим ли мы как‑то воззвать к родителям?»
Наталья Бестемьянова призвала обратиться к родителям фигуристки Алины Горбачевой.
Ранее 16-летняя Горбачева пропала в Москве. Накануне вечером полиция нашла ее в одном из столичных кинотеатров.
«Во‑первых, огромное облегчение, что девочка нашлась, потому что мысли были ужасные. Я не знаю, как к этому относиться. У меня двойственные чувства.
С одной стороны, слава тебе, Господи, с другой – не хотим ли мы как‑то воззвать к родителям? Потому что тренер свое дело знает – он действует, действует и действует. Но не надо прямо так отдавать девочку! Просто сдали на руки. Ну какая‑то ответственность у родителей должна быть!
Девочке 16 лет, она несовершеннолетняя. Как это возможно, что ее отдали, она тренируется, живет? Вижу в публикациях, что «тренер так захотел». Что это значит? Да, я тоже была абсолютно ослеплена карьерой, но родители должны быть в жизни каждого ребенка, – сказала олимпийская чемпионка 1988 года Наталья Бестемьянова.
Горбачева – чемпионка России среди юниоров 2023 года. Она живет вместе со своим тренером – Софьей Федченко.
Пропавшую фигуристку Алину Горбачеву нашли в кинотеатре – она жива и здорова. Что весь день происходило?
Фигуристка Горбачева живет с тренером, хотя мама тоже в Москве. Как так сложилось?
Кто ещё не вставил свои 5 копеек?
Кто хочет ещё о себе напомнить?
Не надо обвинять тренера. Она делала всё и сделала очень много.
Почему Алина не проживала в спорт интернате?
Если после 1 сентября - школа виновата. Хоть ночью что-то произойдет - замучают директора.
Здесь на тренера хотят повесить всех собак. Да будь она хоть кто, как получилось так, что родители "заинтересовались" только сейчас? Начались рассказы о "токсичном тренере", "настраивающем против родственников" и т. п. А что вам мешало? Это ваша дочь. Вы же не были против предыдущие сколько там лет, всё устраивало, при том, что все права у матери и отца. А так: мать живет в одном конце Москвы, дочь в другом. Обе на съемных квартирах, но ближе снять никак. Ну не бред? Видятся раз в полгода... Значит так была нужна дочь.