Бестемьянова о Горбачевой: «Огромное облегчение, что девочка нашлась, мысли были ужасные. С другой стороны, не хотим ли мы как‑то воззвать к родителям?»

Наталья Бестемьянова призвала обратиться к родителям фигуристки Алины Горбачевой.

Ранее 16-летняя Горбачева пропала в Москве. Накануне вечером полиция нашла ее в одном из столичных кинотеатров.

«Во‑первых, огромное облегчение, что девочка нашлась, потому что мысли были ужасные. Я не знаю, как к этому относиться. У меня двойственные чувства.

С одной стороны, слава тебе, Господи, с другой – не хотим ли мы как‑то воззвать к родителям? Потому что тренер свое дело знает – он действует, действует и действует. Но не надо прямо так отдавать девочку! Просто сдали на руки. Ну какая‑то ответственность у родителей должна быть!

Девочке 16 лет, она несовершеннолетняя. Как это возможно, что ее отдали, она тренируется, живет? Вижу в публикациях, что «тренер так захотел». Что это значит? Да, я тоже была абсолютно ослеплена карьерой, но родители должны быть в жизни каждого ребенка, – сказала олимпийская чемпионка 1988 года Наталья Бестемьянова.

Горбачева – чемпионка России среди юниоров 2023 года. Она живет вместе со своим тренером – Софьей Федченко.

Пропавшую фигуристку Алину Горбачеву нашли в кинотеатре – она жива и здорова. Что весь день происходило?

Фигуристка Горбачева живет с тренером, хотя мама тоже в Москве. Как так сложилось?