Жулин о Горбачевой: «Сложная ситуация. Если бы я наорал на свою ученицу так, что она пропала, то я бы безумно переживал и больше так не делал»

Теги сборная России Александр Жулин женское катание Алина Горбачева Софья Федченко Фигурное катание

Александр Жулин отреагировал на новости о нахождении Алины Горбачевой.

«Как обычный ребенок в 16 лет поссорилась с тренером. Переходный возраст, гормоны играют. Аккуратней надо быть тренерам и самим спортсменам, у которых психика расшатана. Сложная ситуация. Тут надо обращаться к Малахову, а не ко мне.

Если я наорал на свою ученицу так, что она пропала, то я бы безумно переживал и в следующий раз так не делал. Правда, страшно, очень сильно напугала нас девочка. Думаю, что тренеру надо сесть, поговорить с ней и прийти к общему знаменателю.

А может, девочка очень обидчивая. Может, тренер ей сказал, что с таким катанием она никогда не выиграет Олимпийские игры. Вроде как ничего не сказала серьезного. Может же быть такое. И я могу так сказать. Это очень сложный момент, можно очень долго рассуждать», – рассказал тренер.

Фигуристка Горбачева живет с тренером, хотя мама тоже в Москве. Как так сложилось?

Пропавшую фигуристку Алину Горбачеву нашли в кинотеатре – она жива и здорова. Что весь день происходило?

Материалы по теме

16 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Ирина Иванова
Иногда лучше не рассуждать, а промолчать
+8
-1
+7
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Asyyaaaa
А никому не приходит в голову, что девочке просто некуда было пойти? Одно дело ее бы целыми днями воспитывали, объясняли, как надо, а как не надо себя вести, был бы дом, где ее ждали понимающие и поддерживающие родители. Как может 27летняя тренер воспитывать 16летнего подростка? Где были родители?
Алине желаю сил выбраться из этой непростой ситуации. Явно не от хорошей жизни она пошла на этот шаг
+11
-5
+6
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Светлана Ильина
Федченко не позавидуешь.
Сейчас полетит в нее град камней начиная от таких неадекватов, как Жулин, который не в теме, но считает возможным высказываться.. заканчивая борцами «за права детей»
+9
-4
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Gemma157
Почему этот комментарий отображается именно так?
Мы сделали этот комментарий менее заметным для всех, потому что его рейтинг опустился ниже -4 или у автора комментария общий рейтинг ниже -100
Жулин когда на ледниковом периоде назвал одну артистку тупой за то, что она не умеет проехаться на коньках потом тоже переживал?
+5
0
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
King_X
А кто-то подтверждал, что тренер наорала на нее?
Лишь бы свое ценное мнение высказать, ага

Ну и в целом, угарнул с последнего абзаца
*А может так, а может не так - можно долго рассуждать"
Тогда тем более зачем вообще комментарий давать
+6
-1
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Александр Шульгин
Ещё один не зная где что рассуждает.
+5
-1
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Alla Belova
Ответ Светлана Ильина
Федченко не позавидуешь. Сейчас полетит в нее град камней начиная от таких неадекватов, как Жулин, который не в теме, но считает возможным высказываться.. заканчивая борцами «за права детей»
Особенно на фоне весеннего противостояния с Плющенко, точно не позавидуешь!
Яна извлечёт максимум из этой ситуации...
+4
0
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Natalia Solomakha
Ждём у Малахова теперь всем составом: Алина - мама/ папа (если доедет)/ нетоксичный дядя/ бабушки - трепетная "как мама" Федченко, которая почему-то сейчас не такая общительная, как раньше...
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Мурманчанин37
Ответ Ирина Иванова
Иногда лучше не рассуждать, а промолчать
А Жулин перед высказываниями еще и на грудь принять может
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Natalia Solomakha
Нету у фигуристок переходного возраста, гормонов и пубертата, Жулин, враки это всё, нам же уже давно объяснили :)
+5
-3
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Ромашка17
Ответ Asyyaaaa
А никому не приходит в голову, что девочке просто некуда было пойти? Одно дело ее бы целыми днями воспитывали, объясняли, как надо, а как не надо себя вести, был бы дом, где ее ждали понимающие и поддерживающие родители. Как может 27летняя тренер воспитывать 16летнего подростка? Где были родители? Алине желаю сил выбраться из этой непростой ситуации. Явно не от хорошей жизни она пошла на этот шаг
Вы как не из мира фк. Алина не жила с родителями. Поднимайте историю их взаимоотношений в семье. Зачем здесь высказываться хайпово?
+3
-1
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Gemma157
Почему этот комментарий отображается именно так?
Мы сделали этот комментарий менее заметным для всех, потому что его рейтинг опустился ниже -4 или у автора комментария общий рейтинг ниже -100
Ответ Светлана Ильина
Федченко не позавидуешь. Сейчас полетит в нее град камней начиная от таких неадекватов, как Жулин, который не в теме, но считает возможным высказываться.. заканчивая борцами «за права детей»
Не надо было пиариться на личной жизни ученицы, вынося ее отношения с родней на публику
+10
-8
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Ромашка17
Ответ Светлана Ильина
Федченко не позавидуешь. Сейчас полетит в нее град камней начиная от таких неадекватов, как Жулин, который не в теме, но считает возможным высказываться.. заканчивая борцами «за права детей»
МатчТВ опубликовал обстоятельства конфликта фигуристки с тренером в машине. Сходите, почитайте, после этого попробуйте снова встать на защиту Федченко
+6
-4
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Девушка Безимени
как порядочный человек...
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Буня Хох
Ответ Ромашка17
МатчТВ опубликовал обстоятельства конфликта фигуристки с тренером в машине. Сходите, почитайте, после этого попробуйте снова встать на защиту Федченко
Только что специально сходила на сайт "Матч ТВ" и никаких таких обстоятельств не нашла. Да, упоминается некий "источник", который сообщил что Алина поругалась с тренером в машине, после чего из раздевалки отказалась выходить на лед. То есть, после ссоры она вошла в помещение катка, была в раздевалке. Ушла. И что??? Какие такие факты порочат тренера? И насколько достоверен "источник"?
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий