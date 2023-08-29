Жулин о Горбачевой: «Сложная ситуация. Если бы я наорал на свою ученицу так, что она пропала, то я бы безумно переживал и больше так не делал»

Александр Жулин отреагировал на новости о нахождении Алины Горбачевой.

«Как обычный ребенок в 16 лет поссорилась с тренером. Переходный возраст, гормоны играют. Аккуратней надо быть тренерам и самим спортсменам, у которых психика расшатана. Сложная ситуация. Тут надо обращаться к Малахову, а не ко мне.

Если я наорал на свою ученицу так, что она пропала, то я бы безумно переживал и в следующий раз так не делал. Правда, страшно, очень сильно напугала нас девочка. Думаю, что тренеру надо сесть, поговорить с ней и прийти к общему знаменателю.

А может, девочка очень обидчивая. Может, тренер ей сказал, что с таким катанием она никогда не выиграет Олимпийские игры. Вроде как ничего не сказала серьезного. Может же быть такое. И я могу так сказать. Это очень сложный момент, можно очень долго рассуждать», – рассказал тренер.

Фигуристка Горбачева живет с тренером, хотя мама тоже в Москве. Как так сложилось?

Пропавшую фигуристку Алину Горбачеву нашли в кинотеатре – она жива и здорова. Что весь день происходило?