Жулин о Горбачевой: «Сложная ситуация. Если бы я наорал на свою ученицу так, что она пропала, то я бы безумно переживал и больше так не делал»
Александр Жулин отреагировал на новости о нахождении Алины Горбачевой.
«Как обычный ребенок в 16 лет поссорилась с тренером. Переходный возраст, гормоны играют. Аккуратней надо быть тренерам и самим спортсменам, у которых психика расшатана. Сложная ситуация. Тут надо обращаться к Малахову, а не ко мне.
Если я наорал на свою ученицу так, что она пропала, то я бы безумно переживал и в следующий раз так не делал. Правда, страшно, очень сильно напугала нас девочка. Думаю, что тренеру надо сесть, поговорить с ней и прийти к общему знаменателю.
А может, девочка очень обидчивая. Может, тренер ей сказал, что с таким катанием она никогда не выиграет Олимпийские игры. Вроде как ничего не сказала серьезного. Может же быть такое. И я могу так сказать. Это очень сложный момент, можно очень долго рассуждать», – рассказал тренер.
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Алине желаю сил выбраться из этой непростой ситуации. Явно не от хорошей жизни она пошла на этот шаг
Сейчас полетит в нее град камней начиная от таких неадекватов, как Жулин, который не в теме, но считает возможным высказываться.. заканчивая борцами «за права детей»
Лишь бы свое ценное мнение высказать, ага
Ну и в целом, угарнул с последнего абзаца
*А может так, а может не так - можно долго рассуждать"
Тогда тем более зачем вообще комментарий давать
Яна извлечёт максимум из этой ситуации...