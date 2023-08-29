Около 90 добровольцев отряда «ЛизаАлерт» занимались поиском Горбачевой

Теги сборная России происшествия женское катание Р-Спорт Алина Горбачева Фигурное катание

Около 90 добровольцев занимались поиском фигуристки Алины Горбачевой.

Об этом сообщили в пресс-службе добровольческого поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт». 

«В одном из торговых центров города Москва четыре поисковых группы отряда «ЛизаАлерт» отрабатывали задачи, которые получили от координатора поиска.

При отработке одной из задач было получено ключевое свидетельство о нахождении ребенка на территории данного ТЦ. Свидетельство было оперативно передано сотрудникам полиции, которые также работали на территории торгового центра.

При проверке этого свидетельства девочка была найдена. Всего в поисковом штабе «ЛизаАлерт» было зарегистрировано около 90 человек», – рассказали в пресс-службе. 

Пропавшую фигуристку Алину Горбачеву нашли в кинотеатре – она жива и здорова. Что весь день происходило?

Материалы по теме

12 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Ирина Иванова
Спасибо каждому добровольцу ДПСО «ЛизаАлерт»
+22
0
+22
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
N-fox
Какие они молодцы! Спасибо, что есть такие неравнодушные и бескорыстные люди!
+12
0
+12
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Sportsfan
То есть и тут нашли Лиза Алерт, а не оперативники. Те умеют только чаи гонять и за посты в соц сетях наказывать. Ах да, забыла! Еще они умеют прекрасно рапорты писать, какие они молодцы, и присваивать чужие заслуги ради премии.
+12
-5
+7
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Gemma157
Почему этот комментарий отображается именно так?
Мы сделали этот комментарий менее заметным для всех, потому что его рейтинг опустился ниже -4 или у автора комментария общий рейтинг ниже -100
Вот молодцы люди. А кто-то сегодня весь день просто комменты писал и ругался в интернете
+6
-1
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Mira Val
Святые люди, здоровья вам!
+6
-1
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Док Аксель
Всем участникам поисковых мероприятий уважение и благодарность за проявленную работу и заботу. Молодцы !
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Melena
Спасибо людям!!!
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
AllaS
А кому- то потерявшемуся на самом деле нужна была помощь ЛизаАлерт
Ведь после обиды был выхлоп адреналина, но прошли сутки и уж должна бы почувствовать ответственность и о чувствах близких , родных в 16 лет подумать . Все таки это слишком уж подростковый поступок лет 12 ти .
Спортсмены в16 лет выступают на соревнованиях на равных со взрослыми и очень ответственны .
+3
-1
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Kareglazaya
Ответ Sportsfan
То есть и тут нашли Лиза Алерт, а не оперативники. Те умеют только чаи гонять и за посты в соц сетях наказывать. Ах да, забыла! Еще они умеют прекрасно рапорты писать, какие они молодцы, и присваивать чужие заслуги ради премии.
Судя по всему, изначально нашел какой-то случайный свидетель. Он и сообщил волонтерам, что видел девочку с ориентировки.
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Татьяна Вересова
Всем, кто принял участие в поиске, огромная благодарность!
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Рав. Зильберман
Это 90 отборных добровольцев лизаалерт
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Трусики в крови
Ответ N-fox
Какие они молодцы! Спасибо, что есть такие неравнодушные и бескорыстные люди!
Там своя движуха, для них это приключение. Я участвовал в подомном движе, мне понадобилось 15 минут чтобы потеряться самому и расфигачить гнездо шершней случайно(искали в лесу в котором до 50км лес в одну сторону). Короче снимаю шляпу перед ребятами. Будут возможности и бабки обязательно ещё поучаствую.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий