Около 90 добровольцев отряда «ЛизаАлерт» занимались поиском Горбачевой

Около 90 добровольцев занимались поиском фигуристки Алины Горбачевой.

Об этом сообщили в пресс-службе добровольческого поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт».

«В одном из торговых центров города Москва четыре поисковых группы отряда «ЛизаАлерт» отрабатывали задачи, которые получили от координатора поиска.

При отработке одной из задач было получено ключевое свидетельство о нахождении ребенка на территории данного ТЦ. Свидетельство было оперативно передано сотрудникам полиции, которые также работали на территории торгового центра.

При проверке этого свидетельства девочка была найдена. Всего в поисковом штабе «ЛизаАлерт» было зарегистрировано около 90 человек», – рассказали в пресс-службе.

Пропавшую фигуристку Алину Горбачеву нашли в кинотеатре – она жива и здорова. Что весь день происходило?