Алину Горбачеву доставили в подразделение столичного Следственного комитета
Сотрудники СК проводят следственные действия с фигуристкой Алиной Горбачевой.
16-летняя Горбачева пропала накануне в Москве. Сегодня вечером полиция нашла ее в одном из столичных кинотеатров.
«Несовершеннолетняя доставлена в подразделение столичного СК.
При участии законного представителя и психолога следователи приступили к проведению с ней следственных действий», — говорится в сообщении ведомства.
Пропавшую фигуристку Алину Горбачеву нашли в кинотеатре – она жива и здорова. Что весь день происходило?
«Действительно радостная новость. Алина найдена.
Очень жаль, что в этом мире происходят подобные ситуации, и их не мало. Случай с Алиной не единичный. Просто они не так сильно подвергаются огласке. Я не взрослый человек, проживший жизнь и знающий как надо, но мне хочется попросить каждого человека относиться трепетно и уважительно друг к другу, поддерживая в трудный момент. В нынешнее время, когда внутренние переживания человека скрываются маской лицемерия, и большинству совершенно не интересно, что у тебя на душе, особенно важно задумываться и стараться помогать. Ведь на месте этого человека, могли бы быть вы. И я уверен, что вы бы нуждались в моральной поддержке, а не в упреках. Правильное есть высказывание - «Поступай с другими так, как хочешь чтобы поступали с тобой, и не делай другим того что ты бы не хотел чтобы сделали тебе»
Всем добра и всего самого лучшего!»
Нам до КП продержаться надо на чем то...