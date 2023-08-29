Алину Горбачеву доставили в подразделение столичного Следственного комитета

Сотрудники СК проводят следственные действия с фигуристкой Алиной Горбачевой.

16-летняя Горбачева пропала накануне в Москве. Сегодня вечером полиция нашла ее в одном из столичных кинотеатров.

«Несовершеннолетняя доставлена в подразделение столичного СК.

При участии законного представителя и психолога следователи приступили к проведению с ней следственных действий», — говорится в сообщении ведомства.

Пропавшую фигуристку Алину Горбачеву нашли в кинотеатре – она жива и здорова. Что весь день происходило?