Алину Горбачеву доставили в подразделение столичного Следственного комитета

Теги сборная России происшествия женское катание Матч ТВ Алина Горбачева Фигурное катание

Сотрудники СК проводят следственные действия с фигуристкой Алиной Горбачевой.

16-летняя Горбачева пропала накануне в Москве. Сегодня вечером полиция нашла ее в одном из столичных кинотеатров.  

«Несовершеннолетняя доставлена в подразделение столичного СК.

При участии законного представителя и психолога следователи приступили к проведению с ней следственных действий», — говорится в сообщении ведомства.

Пропавшую фигуристку Алину Горбачеву нашли в кинотеатре – она жива и здорова. Что весь день происходило?

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25 комментариев

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Mira Val
17-летний Андрей Кутовой умнее и добрее взрослых:
«Действительно радостная новость. Алина найдена.
Очень жаль, что в этом мире происходят подобные ситуации, и их не мало. Случай с Алиной не единичный. Просто они не так сильно подвергаются огласке. Я не взрослый человек, проживший жизнь и знающий как надо, но мне хочется попросить каждого человека относиться трепетно и уважительно друг к другу, поддерживая в трудный момент. В нынешнее время, когда внутренние переживания человека скрываются маской лицемерия, и большинству совершенно не интересно, что у тебя на душе, особенно важно задумываться и стараться помогать. Ведь на месте этого человека, могли бы быть вы. И я уверен, что вы бы нуждались в моральной поддержке, а не в упреках. Правильное есть высказывание - «Поступай с другими так, как хочешь чтобы поступали с тобой, и не делай другим того что ты бы не хотел чтобы сделали тебе»

Всем добра и всего самого лучшего!»
+37
-2
+35
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Иван Иванов
Вот. Дядя Бастрыкин разберись давай! Развороши это кубло! Минимум обыски в ФФККР и избрание меры пресечения тренеру, родителей от опеки, ребёнка в детдом, дядю и бабушку за клевету...
Нам до КП продержаться надо на чем то...
+15
-8
+7
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Katerina Sunny
Ответ Девочка с севера
А кто в качестве законного представителя?
Мама или прилетевший папа.
+6
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Ромашка17
Ответ Mira Val
17-летний Андрей Кутовой умнее и добрее взрослых: «Действительно радостная новость. Алина найдена. Очень жаль, что в этом мире происходят подобные ситуации, и их не мало. Случай с Алиной не единичный. Просто они не так сильно подвергаются огласке. Я не взрослый человек, проживший жизнь и знающий как надо, но мне хочется попросить каждого человека относиться трепетно и уважительно друг к другу, поддерживая в трудный момент. В нынешнее время, когда внутренние переживания человека скрываются маской лицемерия, и большинству совершенно не интересно, что у тебя на душе, особенно важно задумываться и стараться помогать. Ведь на месте этого человека, могли бы быть вы. И я уверен, что вы бы нуждались в моральной поддержке, а не в упреках. Правильное есть высказывание - «Поступай с другими так, как хочешь чтобы поступали с тобой, и не делай другим того что ты бы не хотел чтобы сделали тебе» Всем добра и всего самого лучшего!»
Кутовой мальчик еще, ответственность не несет даже за себя. Где ж ему еще за других отвечать? Когда повзрослеет, пусть перечитает свои детские высказывания, это полезно
+11
-6
+5
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Мурманчанин37
Ответ Mira Val
17-летний Андрей Кутовой умнее и добрее взрослых: «Действительно радостная новость. Алина найдена. Очень жаль, что в этом мире происходят подобные ситуации, и их не мало. Случай с Алиной не единичный. Просто они не так сильно подвергаются огласке. Я не взрослый человек, проживший жизнь и знающий как надо, но мне хочется попросить каждого человека относиться трепетно и уважительно друг к другу, поддерживая в трудный момент. В нынешнее время, когда внутренние переживания человека скрываются маской лицемерия, и большинству совершенно не интересно, что у тебя на душе, особенно важно задумываться и стараться помогать. Ведь на месте этого человека, могли бы быть вы. И я уверен, что вы бы нуждались в моральной поддержке, а не в упреках. Правильное есть высказывание - «Поступай с другими так, как хочешь чтобы поступали с тобой, и не делай другим того что ты бы не хотел чтобы сделали тебе» Всем добра и всего самого лучшего!»
Вот это правильно
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Katerina Sunny
Пусть психолог поможет, чтобы желания пропадать больше не появлялось.
+3
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Елена Ковалёва
Ответ Mira Val
17-летний Андрей Кутовой умнее и добрее взрослых: «Действительно радостная новость. Алина найдена. Очень жаль, что в этом мире происходят подобные ситуации, и их не мало. Случай с Алиной не единичный. Просто они не так сильно подвергаются огласке. Я не взрослый человек, проживший жизнь и знающий как надо, но мне хочется попросить каждого человека относиться трепетно и уважительно друг к другу, поддерживая в трудный момент. В нынешнее время, когда внутренние переживания человека скрываются маской лицемерия, и большинству совершенно не интересно, что у тебя на душе, особенно важно задумываться и стараться помогать. Ведь на месте этого человека, могли бы быть вы. И я уверен, что вы бы нуждались в моральной поддержке, а не в упреках. Правильное есть высказывание - «Поступай с другими так, как хочешь чтобы поступали с тобой, и не делай другим того что ты бы не хотел чтобы сделали тебе» Всем добра и всего самого лучшего!»
А я взрослый человек. И так хочу что бы вы молодые и красивые жили долго и счастливо.
+3
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Девочка с севера
А кто в качестве законного представителя?
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Александр Шульгин
Сейчас главное для нее самой что бы правду говорила, а не насочиняла с три короба
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Иван Иванов
Ответ Ромашка17
Ты тут всё в кучу намешал. Хочешь длительных разборок в фк, чтобы продержаться до КП ?
Я просто хочу чтоб в русский язык снова вернулось "неизбежно"
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Док Аксель
Для несовершеннолетней время спать, а не проводить с ней в ночное время следственные действия. Не тот случай, завтра всё можно сделать.
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Гаммаглобулин
Законный представитель-то - кто-то из родителей. А чего они там могут представлять, если носа не показывали.
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Лизавета Анна -Мария
Губерниев в отъезде что ли? Или занят в спортлото что-то не спешит высказываться, как обычно...
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Maturmalai
Ответ Док Аксель
Для несовершеннолетней время спать, а не проводить с ней в ночное время следственные действия. Не тот случай, завтра всё можно сделать.
Следственные действия нужны по крайней мере, чтобы разобраться в ситуации и решить, где ей можно спать. По месту жительства в квартире тренера, от которого она сбежала? Или у мамы, с которой она не жила по каким-то причинам? Или там, где она спала в ночь пропажи?
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Ольга Долгова
Ответ Natalia Solomakha
А "законный представитель" у нас кто?
Мама, папа.
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Carolina Solamente
Ответ Гаммаглобулин
Законный представитель-то - кто-то из родителей. А чего они там могут представлять, если носа не показывали.
Ну, официально то они все равно ее родители..
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777free777
Ответ Беглый*
Очень интересно узнать причину подобного демарша. Ощущение, что без "помощи" какой-то тёмной стороны тут не обошлось. Развернувшаяся вакханалия и атака на Федченко подтверждает мысль о заказухе. Ищите, кому выгодно
"Помощь" навряд ли. Скорее всего, "тёмные" просто воспользовались ситуацией, каждый в своих корыстных интересах. Кому-то вдруг стала нужна "курочка, несущая золотые яйца". Кому-то, напротив, не нужна сильная конкурентка. В любом случае курятник ФК разворошили))))))))))
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Лизавета Анна -Мария
Ответ Иван Иванов
Вот. Дядя Бастрыкин разберись давай! Развороши это кубло! Минимум обыски в ФФККР и избрание меры пресечения тренеру, родителей от опеки, ребёнка в детдом, дядю и бабушку за клевету... Нам до КП продержаться надо на чем то...
Забыли добавить: Алине - ремня и -в угол(
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Ромашка17
Ответ Иван Иванов
Вот. Дядя Бастрыкин разберись давай! Развороши это кубло! Минимум обыски в ФФККР и избрание меры пресечения тренеру, родителей от опеки, ребёнка в детдом, дядю и бабушку за клевету... Нам до КП продержаться надо на чем то...
Ты тут всё в кучу намешал. Хочешь длительных разборок в фк, чтобы продержаться до КП ?
+1
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Natalia Solomakha
А "законный представитель" у нас кто?
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