«Моя академия набирает огромную популярность в Китае». Плющенко опубликовал репортаж китайского телевидения про его ледовое шоу

Евгений Плющенко заявил, что его академия набирает популярность в Китае.

Плющенко опубликовал в соцсети телевизионный репортаж, посвященный ледовому шоу, которое он представлял в Китае.

«Один из главных телеканалов Китая про наше шоу «Лебединое озеро».

Рад, что в наших шоу катали сольные номера 9 спортсменов, представляющих мою академию «Ангелы Плющенко», которая набирает огромную популярность в Китае, из них 6 спортсменов – мои воспитанники!✔️» – написал двукратный олимпийский чемпион.

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