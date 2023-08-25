«Моя академия набирает огромную популярность в Китае». Плющенко опубликовал репортаж китайского телевидения про его ледовое шоу

Теги Евгений Плющенко Академия Плющенко ледовые шоу Фигурное катание

Евгений Плющенко заявил, что его академия набирает популярность в Китае.

Плющенко опубликовал в соцсети телевизионный репортаж, посвященный ледовому шоу, которое он представлял в Китае. 

«Один из главных телеканалов Китая про наше шоу «Лебединое озеро».

Рад, что в наших шоу катали сольные номера 9 спортсменов, представляющих мою академию «Ангелы Плющенко», которая набирает огромную популярность в Китае, из них 6 спортсменов – мои воспитанники!✔️» – написал двукратный олимпийский чемпион. 

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4 комментария

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N-fox
Ну этт любимый пиарход Рудковских... Говорить об успехе и популярности любого их мероприятия. Независимо от реального положения дел)
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Сáмсон Самсонов
Скоро и навка туда со своим кукольный театром, в Китае аню боготворят
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Anisu
Какое счастье, Евгений Викторович. Китайское фигурное болотце давно ждёт грозных шатателей режима. Только супругу предупредите, что в Китае за присвоение государственных средств шуангуй, в лучшем случае.
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Хрустальный Гусенок
Как всегда, «все мое, мое и только мое»’
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