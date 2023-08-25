«Моя академия набирает огромную популярность в Китае». Плющенко опубликовал репортаж китайского телевидения про его ледовое шоу
Евгений Плющенко заявил, что его академия набирает популярность в Китае.
Плющенко опубликовал в соцсети телевизионный репортаж, посвященный ледовому шоу, которое он представлял в Китае.
«Один из главных телеканалов Китая про наше шоу «Лебединое озеро».
Рад, что в наших шоу катали сольные номера 9 спортсменов, представляющих мою академию «Ангелы Плющенко», которая набирает огромную популярность в Китае, из них 6 спортсменов – мои воспитанники!✔️» – написал двукратный олимпийский чемпион.
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