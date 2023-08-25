Татьяна Тарасова: «Аплодисменты зрителей будут для Костомарова источником дополнительной силы»

Татьяна Тарасова отметила поддержку зрителей в восстановлении Романа Костомарвоа.

Олимпийский чемпион в танцах на льду примет участие во всех шоу Ильи Авербуха «Письма любви», которые пройдут в Сочи до 30 августа. Ранее фигурист перенес несколько ампутаций, но возобновил тренировки на протезах.

«Его возвращение в шоу – это нормально, он возвращается на свою работу, и это очень важно. А аплодисменты зрителей будут для него источником дополнительной силы.

Все люди, причем не только в нашей стране, болели, плакали, все переживали за него, а сейчас все аплодируют ему за его силу, мощь и характер. За то, что он встал», – сказала заслуженный тренер СССР по фигурному катанию.

Роман Костомаров вернулся на лед в шоу – это пронзительный номер с женой💪

Светлана Соколовская – о работе со звездами, переходе Трусовой и семье. Смотрите эпизод сериала «Один на один» бесплатно по промокоду SPORTS