Татьяна Тарасова: «Аплодисменты зрителей будут для Костомарова источником дополнительной силы»

Теги Татьяна Тарасова Роман Костомаров ледовые шоу Фигурное катание

Татьяна Тарасова отметила поддержку зрителей в восстановлении Романа Костомарвоа.

Олимпийский чемпион в танцах на льду примет участие во всех шоу Ильи Авербуха «Письма любви», которые пройдут в Сочи до 30 августа. Ранее фигурист перенес несколько ампутаций, но возобновил тренировки на протезах.

«Его возвращение в шоу – это нормально, он возвращается на свою работу, и это очень важно. А аплодисменты зрителей будут для него источником дополнительной силы.

Все люди, причем не только в нашей стране, болели, плакали, все переживали за него, а сейчас все аплодируют ему за его силу, мощь и характер. За то, что он встал», – сказала заслуженный тренер СССР по фигурному катанию.

Роман Костомаров вернулся на лед в шоу – это пронзительный номер с женой💪

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2 комментария

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Маргарита В Сафронова
Рома, терпения тебе.
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miladoc1
Жесть.
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