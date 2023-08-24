Максим Траньков: «Пообщался с Костомаровым еще до его выхода на лед. Он остался тем же жизнерадостным человеком»

Теги Максим Траньков Роман Костомаров сборная России ледовые шоу Фигурное катание

Максим Траньков рад возвращению Романа Костомарова в шоу после лечения.

«Мне удалось пообщаться с Романом Костомаровым еще до его выхода на лед. Могу сказать, что внутри он остался тем же жизнерадостным и жизнелюбивым человеком.

Безусловно, для него это было приятно. Он чувствовал и видел поддержку людей. Здорово, что он может радовать болельщиков, пусть пока что и в таком статусе.

После того невозможного, что он уже сделал, не могу сомневаться в чем-то другом. В случае Ромы я бы не стал вообще ничего исключать, что он снова встанет на коньки. Он доказал, что невозможное возможно. Но все зависит от его желания», – сказал двукратный олимпийский чемпион.

Роман Костомаров вернулся на лед в шоу – это пронзительный номер с женой💪

Материалы по теме

3 комментария

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Oleandra
Как там Бойковы тренируются? ставят ли новые программы?
+4
-1
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Бузина
Вот пристали к человеку, коньки-коньки...
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Angry_bear
Траньков конечно, со своей извечной "жизнерадостностью" ляпнул...Человек ТАКОЕ пережил, какая нафик жизнерадостность?! жизнелюбие - возможно...просто он не сломался, как произошло бы с многими, а нашел в себе силы выстоять и подняться. Он спортсмен, и лучше многих умеет бороться с любыми трудностями. Бесконечное уважение Роману за его силу духа!
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий