Максим Траньков: «Пообщался с Костомаровым еще до его выхода на лед. Он остался тем же жизнерадостным человеком»

Максим Траньков рад возвращению Романа Костомарова в шоу после лечения.

«Мне удалось пообщаться с Романом Костомаровым еще до его выхода на лед. Могу сказать, что внутри он остался тем же жизнерадостным и жизнелюбивым человеком.

Безусловно, для него это было приятно. Он чувствовал и видел поддержку людей. Здорово, что он может радовать болельщиков, пусть пока что и в таком статусе.

После того невозможного, что он уже сделал, не могу сомневаться в чем-то другом. В случае Ромы я бы не стал вообще ничего исключать, что он снова встанет на коньки. Он доказал, что невозможное возможно. Но все зависит от его желания», – сказал двукратный олимпийский чемпион.

Роман Костомаров вернулся на лед в шоу – это пронзительный номер с женой💪