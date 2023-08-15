Энберт о Костомарове: «Эта история из очень тяжелой превращается в очень вдохновляющую. Жду Романа на льду»

Теги Роман Костомаров сборная России Александр Энберт пары ледовые шоу Фигурное катание

Фигурист Александр Энберт ждет возвращения Романа Костомарова на лед.

«Это действительно очень вдохновляющая история. С одной стороны, очень тяжелая для нас всех, потому что это наш близкий друг, часть нашей команды, часть семьи. С другой стороны, сейчас, когда главные трудности позади и мы наблюдаем за восстановлением Романа, – эта история из очень тяжелой превращается в очень вдохновляющую.

Конечно, я лично очень жду Романа и на льду, и в любых других шоу и проектах. Роман прошел такой сложный путь и сейчас восстанавливается и физически, и психологически — это действительно большой пример.

К тому же Роман – это суперквалифицированный специалист в фигурном катании, олимпийский чемпион, заслуженный мастер спорта, который во многих качествах может послужить и примером, и наставником. Так что жду возвращения Романа вообще во всех ипостасях», – сказал Энберт.

«Думал, мне сделают укол и через час я вернусь домой». Костомаров выписан после 175 дней в больнице

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10 комментариев

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Алеся Ткаченко
Вот эти бесконечные"жду Костомарова на льду"выглядят также глупо и неуместно как и постоянные сливы о его здоровье из больницы.Костомарову бы просто в быту со своими протезами обращаться научиться какой ему лед сейчас
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Agent Smith
Роману максимальный респект и поддержка.
+6
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Лека-Лека
Эта история превратилась в навязчивую.
Я рада за Романа. Но в нынешней ситуации столько говорить о нем это кощунство.
Каково самим инвалидам и их родственникам читать и слышать это?
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Агитатор
Интересно, что с кистями будут делать. Тяговые или бионические протезы поставит. Надеюсь, Роман станет первым фигуристом-киборгом)
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Алеся Ткаченко
Ответ Iuliia Timofeyeva
Хватит душнить и быть злыдней. Что еще должны говорить коллеги? "Роман молодец, но никогда не сможет больше ступить на лед?" Зачем? даже если это так, но, естесственно, коллеги хотят подбодрить человека, что не все потеряно, и он сможет так или иначе вернуться к любимому занятию. нет, блин, нужно сидеть и злорадствовать
Вообще ничего про лед не говорить,сейчас это неуместно.Просто "Роман молодец" и этого достаточно.
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Лемур
Зачем они все это говорят? Какой нафиг лед? Льда и не будет с вероятностью 99%. Пусть хоть психологически настроит себя на новый быт. Нет, я конечно допускаю, что может протезирование вышло на супер новый уровень, но кататься без чувствительных конечностей, это простите, как?
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asusp527
Ответ Лека-Лека
Эта история превратилась в навязчивую. Я рада за Романа. Но в нынешней ситуации столько говорить о нем это кощунство. Каково самим инвалидам и их родственникам читать и слышать это?
А кто о них думает? У нас же есть истинный герой- искупался- элитная медицина = героизм.
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