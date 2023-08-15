Энберт о Костомарове: «Эта история из очень тяжелой превращается в очень вдохновляющую. Жду Романа на льду»

Фигурист Александр Энберт ждет возвращения Романа Костомарова на лед.

«Это действительно очень вдохновляющая история. С одной стороны, очень тяжелая для нас всех, потому что это наш близкий друг, часть нашей команды, часть семьи. С другой стороны, сейчас, когда главные трудности позади и мы наблюдаем за восстановлением Романа, – эта история из очень тяжелой превращается в очень вдохновляющую.

Конечно, я лично очень жду Романа и на льду, и в любых других шоу и проектах. Роман прошел такой сложный путь и сейчас восстанавливается и физически, и психологически — это действительно большой пример.

К тому же Роман – это суперквалифицированный специалист в фигурном катании, олимпийский чемпион, заслуженный мастер спорта, который во многих качествах может послужить и примером, и наставником. Так что жду возвращения Романа вообще во всех ипостасях», – сказал .

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