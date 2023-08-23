Анна Щербакова: «Отрицательных образов у меня не было. Наверное, мне было бы интересно попробовать»

Анна Щербакова рассказала об участии в ледовых шоу Татьяны Навки.

– Вы выступаете в Сочи сразу в двух постановках — в «Истории любви Шахерезады» играете богиню, а в «Спящей красавице» – Лею. Какой образ вам ближе?

– Мне как раз очень нравится, что есть возможность воплощать разные роли. В этом и заключается мой интерес. Не надо быть все время одинаковой. Не скажу, что какой-то из образов мне ближе, но, насколько знаю, зрителям больше нравится Лея в моем исполнении. Мне нравятся обе роли, поскольку они разные. Если в «Шахерезаде» у богини образ более величественный, властный, сильный, то в «Спящей красавице» легкая, открытая принцесса.

– А какую-нибудь злодейку хотели бы сыграть?



– Насколько помню, отрицательных образов у меня вроде не было. Наверное, мне было бы интересно попробовать. Но, кажется, мне будут подбирать всё-таки положительные образы, они более органично мне подходят.

– В своем Telegram-канале вы рассказали, что спешили с одного шоу на другое и завязывали шнурки на коньках за 30 секунд до выхода на лед. Тяжело жить в таком графике? И что было бы, опоздай вы к своему выходу?

– Было несколько таких дней, но в один из них как раз получилась самая экстремальная смена площадок. Обычно есть в запасе несколько минут, а мы чуть задержались в дороге, успели совсем впритык.

В любом случае организация здесь на высшем уровне, поэтому такие ситуации обязательно бы разрулили. Пока еще такого не было, чтобы где-то опоздали. В первый день от такого графика было чуть сложно, но затем адаптировалась.

Даже прикольно, что приходится в такие сжатые сроки менять место выступления и характер персонажа. Это только добавляет драйва шоу, – сказала олимпийская чемпионка.