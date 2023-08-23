Анна Щербакова: «Отрицательных образов у меня не было. Наверное, мне было бы интересно попробовать»

Теги сборная России женское катание Анна Щербакова ледовые шоу Фигурное катание

Анна Щербакова рассказала об участии в ледовых шоу Татьяны Навки.

– Вы выступаете в Сочи сразу в двух постановках — в «Истории любви Шахерезады» играете богиню, а в «Спящей красавице» – Лею. Какой образ вам ближе?

– Мне как раз очень нравится, что есть возможность воплощать разные роли. В этом и заключается мой интерес. Не надо быть все время одинаковой. Не скажу, что какой-то из образов мне ближе, но, насколько знаю, зрителям больше нравится Лея в моем исполнении. Мне нравятся обе роли, поскольку они разные. Если в «Шахерезаде» у богини образ более величественный, властный, сильный, то в «Спящей красавице» легкая, открытая принцесса.

– А какую-нибудь злодейку хотели бы сыграть?
 
– Насколько помню, отрицательных образов у меня вроде не было. Наверное, мне было бы интересно попробовать. Но, кажется, мне будут подбирать всё-таки положительные образы, они более органично мне подходят.

– В своем Telegram-канале вы рассказали, что спешили с одного шоу на другое и завязывали шнурки на коньках за 30 секунд до выхода на лед. Тяжело жить в таком графике? И что было бы, опоздай вы к своему выходу?

– Было несколько таких дней, но в один из них как раз получилась самая экстремальная смена площадок. Обычно есть в запасе несколько минут, а мы чуть задержались в дороге, успели совсем впритык.

В любом случае организация здесь на высшем уровне, поэтому такие ситуации обязательно бы разрулили. Пока еще такого не было, чтобы где-то опоздали. В первый день от такого графика было чуть сложно, но затем адаптировалась.

Даже прикольно, что приходится в такие сжатые сроки менять место выступления и характер персонажа. Это только добавляет драйва шоу, – сказала олимпийская чемпионка. 

Материалы по теме

11 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
nadenki
Эх, Анюта, Главную злодейку в глазах некоторых, ты уже воплотила
+9
-3
+6
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
udod
вот именно, хватит дохлой лирики)для разнообразия надо сыграть Снежную Королеву, или Атаманшу из Бременских музыкантов
+7
-1
+6
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Док Аксель
Если появится такая возможность и предложат, то можно попробовать своё актёрское мастерство в воплощении отрицательных персонажей.
+4
-3
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Katerina Sunny
Я жду, когда Ане поставят что-то непривычное. Естественно, не у Навки, но и Авербух Ане непривычного не ставил.
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Alexander X
за 30 сек до выхода на лёд... сразу флешбек на Хардинг словил...
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Tan Tan
Ведьминская Маргарита получилась хорошо)
+3
-3
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Татьяна Вересова
Я помню тот переход в олимпийской программе МиМ, это было очень классно! Зря Аню не раскрывают с других сторон, ей бы пошло, я уверена
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Alexander X
Ответ udod
вот именно, хватит дохлой лирики)для разнообразия надо сыграть Снежную Королеву, или Атаманшу из Бременских музыкантов
атаманшу🤔 а что, неплохо может получиться
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Elena Savanuk
Ответ Док Аксель
Если появится такая возможность и предложат, то можно попробовать своё актёрское мастерство в воплощении отрицательных персонажей.
Да, актерский талант подразумевает смену амплуа ...
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий