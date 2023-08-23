Муравьева о новых программах: «В короткой постараюсь показать интересную современную хореографию. Произвольная будет рассказывать о моих мечтах и целях»

Фигуристка Софья Муравьева рассказала о своих новых программах.

– У тебя есть любимая программа? Если да, то какая?

– Я очень любила короткую программу Ne me quitte pas, и еще нравилась короткая прошлого сезона Proud. А сейчас мне нравятся мои новые программы, я постоянно прошу поставить музыку, чтобы я могла три-пять раз прокатать их за тренировку – макетом, кусками или целиком, – но прокатать.

– У тебя есть показательная программа?

– В этом году меня пригласили на «Битву школ» с показательным номером, но я катала свою программу Proud, потому что именно показательной программы у меня никогда не было. Мне еще ни разу ее не ставили, как-то не складывалось с этим, но в этом году она будет. Что-то необычное, в чем меня еще не видели.

– Почти все твои программы драматичные по содержанию, даже в чем-то трагичные. Ты сама выбираешь музыку для своих программ? Сама придумываешь образы?

– Наверное, эти образы живут внутри меня, а тренеры как бы их подхватывают и стараются раскрыть в намного лучшем варианте. В большинстве своем музыку и идею программы мне предлагают тренеры. Сначала всегда музыка, но если она мне не нравится, то ищем до тех пор, пока все не согласимся с ней.

Но сейчас мы пытаемся посмотреть на меня в другом ракурсе и другом стиле. В этом сезоне музыку подбирали долго, было много идей, но остановились на том, что понравилось мне. В короткой программе я постараюсь показать интересную современную хореографию, новые необычные движения: хотим, чтобы судьи и зрители смотрели программу не отрываясь. Мы сейчас над этим много колдуем.

Произвольная программа тоже будет интересная, по крайней мере, мы стараемся. Будут интересные заходы на элементы. Эта программа будет рассказывать о моих мечтах и целях, о том, как иногда бывает тяжело и непросто к ним идти, – сказала Муравьева.

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