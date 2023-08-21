Первый тренер Чмиля: «Никакой ревности по поводу того, что Саша сотрудничает с Дайнеко, у меня нет. Для того, чтобы спортсмен прогрессировал, его надо продвигать»

Теги сборная России мужское катание Вероника Дайнеко Александр Чмиль Марина Федорова Фигурное катание

Первый тренер Александра Чмиля рассказала о работе фигуриста с Вероникой Дайнеко.

Чмиль выступил на контрольных прокатах юниорской сборной России, которые прошли в Новогорске на прошлой неделе.

«Мы много ездили с Сашей на разные сборы. В Первоуральск к Петру Георгиевичу Кипрушеву. Там собираются специалисты из разных городов, и на одном из таких сборов мы познакомились с Вероникой Анатольевной Дайнеко. Она посмотрела Сашу и через какое-то время дала согласие работать с ним.

Поначалу для Саши был стресс, но сейчас он уже адаптировался. Безусловно, тренироваться с сильными спортсменами лучше для него. И условия в Петербурге отличные. Тренируется Саша на два города, но большую часть времени проводит в Петербурге. Уже виден результат, за что Веронике Анатольевне большое спасибо.

Если касаться программ, в этом сезоне у Саши новая короткая программа на музыку из «Нотр-Дам де Пари». Ставила ее Александра Панфилова. Произвольную мы пока оставили.

Никакой ревности по поводу того, что Саша сотрудничает с Вероникой Анатольевной, у меня нет. Я прекрасно понимаю: для того, чтобы спортсмен прогрессировал, его надо продвигать, работать с ведущими тренерами из Москвы, Петербурга.

У нас, в Челябинске, много катков, но много льда забирает хоккей. Так что работаем в тех условиях, которые есть, но льда фигуристам хотелось бы больше. В моей группе 25 спортсменов. Тренеры сильные, так что растим своих звездочек», – сказала Марина Федорова.

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