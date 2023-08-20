Александра Трусова провела открытую тренировку в парке «Зарядье»

Теги сборная России женское катание Александра Трусова Фигурное катание

Александра Трусова провела тренировку в московском парке «Зарядье».

Тренировка длилась 30 минут. В конце прошла автограф-сессия фигуристки. 

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34 комментария

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vanessa2021
Ответ Виктория Китаева
Сколько злых завистников в комментариях. Девушка живёт в своё удовольствие, работает, радуется, болельщики её любят. Чем вызван такой бурный хейт?
Согласна, такой контраст- заходишь на видео с трени Саши, там все улыбаются, песню поют, обстановка вообще очень добрая.

Заходишь на спортс- как серпентарий тут собирается, даже по самому позитивному поводу.
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Виктория Китаева
Сколько злых завистников в комментариях. Девушка живёт в своё удовольствие, работает, радуется, болельщики её любят. Чем вызван такой бурный хейт?
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deli_skate
Ответ vanessa2021
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От чего бомбит-то, от того что рыжая девочка не в контексте в свои уже немалые годы? Ками и Алина не тащили на тренировку собак, хотя могли бы- потому что осознавали, что это не шоу «я и моя собака». Есть такое слово - уместность, и оно им известно) и от этого атмосфера их тренировок не стала менее дружелюбной.
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Lapo Elkann
Образы , созданные Тутберидзе , творят чудеса.
Эта популярность основана на юниорских образах " Русской ракеты " . Отличное было время.
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deli_skate
Саша всегда не в контексте. Зачем собака, зачем песня?
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vanessa2021
Ответ Ayla
Мне больше всего тренировки у Аленки нравятся - она всегда чисто на теме "ноль антуража, так, погнали, 100 отжиманий, потом 100 планок, потом 100 приседаний, делаем!!" )))
Хорошо, когда у всех девушек есть свои тренировки. И болельщики могут выбрать, к кому им идти.

У Саши прямо как спонтанный флэшмоб получился)))
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vanessa2021
Ответ deli_skate
От чего бомбит-то, от того что рыжая девочка не в контексте в свои уже немалые годы? Ками и Алина не тащили на тренировку собак, хотя могли бы- потому что осознавали, что это не шоу «я и моя собака». Есть такое слово - уместность, и оно им известно) и от этого атмосфера их тренировок не стала менее дружелюбной.
Собачка Саши невероятно доброе и ласковое создание. Болельщицы ее гладили. Она никому не мешала, скорее наоборот.

У каждого свои фишки в тренировках. Имеют право. Я не сомневаюсь, что тренировки с Камилой и Алиной тоже прошли в прекрасной атмосфере.
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As per
Ответ Raduga
Истерить учила. Как раз в 30 минут она и уложилась на ОИ.
тебя вот и учить не надо😂 Достаточно любой новости про Сашу!
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Raduga
Ответ vanessa2021
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А там сложные слова?) Марсель Пруст текст писал?). 2 притопа, 3 прихлопа)
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vanessa2021
Ответ deli_skate
От чего бомбит-то, от того что рыжая девочка не в контексте в свои уже немалые годы? Ками и Алина не тащили на тренировку собак, хотя могли бы- потому что осознавали, что это не шоу «я и моя собака». Есть такое слово - уместность, и оно им известно) и от этого атмосфера их тренировок не стала менее дружелюбной.
"Немалые годы"- это только что исполнилось 19 лет????
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vanessa2021
Все таки Саша невероятно популярна у подростков и молодежи


Видимо им заходит образ дерзкой, огненной бунтарки Саши. "Кто сказал, что нельзя- я сказала, что можно")))
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Raduga
Ответ Е...С
Круто! Думаю, Саше очень приятно было услышать как ее песню все поют.
Что сложного запомнить 2 строчки банального текста?)
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Ритт
Лесик и Скопцова жгут просто! Класс!
Отлично люди время провели с Сашей!
Собачка милая.
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vanessa2021
Ответ Е...С
Круто, представляю радость тех, кто успел и как огорчились другие, кто на доли секунд опоздал и не смог зарегестрироваться. Могли бы и почаще такие мероприятия проводить.
В фк чатах болельщики Саши, кто не успел зарегистрироваться, пытались купить туда регистрацию)))
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Е...С
Ответ Agura
Цена автографа = стоимости каких товаров и на какую сумму??? Или все включено в стоимость мастер- класса?
Все было бесплатно.
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tanya_1111
Прикольно получилось, главное настроение у всех хорошее, смотреть приятно, столько позитива.
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As per
Ответ Виктория Китаева
Сколько злых завистников в комментариях. Девушка живёт в своё удовольствие, работает, радуется, болельщики её любят. Чем вызван такой бурный хейт?
Именно тем, что у неё много реальных болельщиков. А то другой девочке приходится занимать чужое время на фан-встрече, чтобы контраст не был столь разителен. Вот придумали какое-то "не в контексте", вот умора😂
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tanya_1111
Ответ Ритт
Лесик и Скопцова жгут просто! Класс! Отлично люди время провели с Сашей! Собачка милая.
А где там Скопцова? Я что-то не увидела.
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kovfun-barrios
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Вот за это прокатчиц российских стоит уважать, кстати. Потому, что те, кто за них болеет, сами заниматься своим телом и здоровьем сами никогда не начнут, без мотивации. Я разговаривал с такими, около 10 раз (все разные были) но ответ всегда один, только прокатчица меня может мотивировать, а если она не будет проводить таких мероприятий, то я лучше попью пива с майонезом и жареными сардельками.
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tanya_1111
Ответ deli_skate
Саша всегда не в контексте. Зачем собака, зачем песня?
А что плохого в собаке и песни? Ну спели и спели за то весело.
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Ayla
Ответ vanessa2021
Все таки Саша невероятно популярна у подростков и молодежи Видимо им заходит образ дерзкой, огненной бунтарки Саши. "Кто сказал, что нельзя- я сказала, что можно")))
да и в целом сейчас супер популярны девочки из ФК, последние года 2, раньше такого подросткового бума не помню, даже во времена Жени с Алиной не было так
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Ayla
Мне больше всего тренировки у Аленки нравятся - она всегда чисто на теме "ноль антуража, так, погнали, 100 отжиманий, потом 100 планок, потом 100 приседаний, делаем!!" )))
+3
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