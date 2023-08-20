Александра Трусова провела открытую тренировку в парке «Зарядье»
Александра Трусова провела тренировку в московском парке «Зарядье».
Тренировка длилась 30 минут. В конце прошла автограф-сессия фигуристки.
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Заходишь на спортс- как серпентарий тут собирается, даже по самому позитивному поводу.
Эта популярность основана на юниорских образах " Русской ракеты " . Отличное было время.
У Саши прямо как спонтанный флэшмоб получился)))
У каждого свои фишки в тренировках. Имеют право. Я не сомневаюсь, что тренировки с Камилой и Алиной тоже прошли в прекрасной атмосфере.
Видимо им заходит образ дерзкой, огненной бунтарки Саши. "Кто сказал, что нельзя- я сказала, что можно")))
Отлично люди время провели с Сашей!
Собачка милая.