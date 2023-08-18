Кира Трофимова о произвольной под песню «Там нет меня»: «Это программа про любовь, которая может быть счастливой и несчастной»

Фигуристка Кира Трофимова рассказала, о чем ее новые программы.

«Новые программы мне поставил Никита Михайлов. Короткая на саундтрек из фильма «Мулен Руж». Там все понятно. Я главная героиня, лучшая танцовщица в мире.

Мне нравится, что программа танцевальная, веселая и достаточно энергичная. Там есть смена ритма, мелодий. И все это надо показать, отыграть.

А произвольная – на композицию Севары «Там нет меня». Я пытаюсь выразить на льду слова этой песни, где рассказывается о том, как тяжело потерять любимого человека, как тяжело жить без него. Это программа про любовь, которая может быть счастливой и несчастной.

Думаю, у меня получится соединить в программе сложные элементы, о них пока не буду говорить, с катанием и эмоциями», – сказала Трофимова.

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