Кира Трофимова о произвольной под песню «Там нет меня»: «Это программа про любовь, которая может быть счастливой и несчастной»

Теги сборная России женское катание Никита Михайлов Кира Трофимова Фигурное катание

Фигуристка Кира Трофимова рассказала, о чем ее новые программы.

«Новые программы мне поставил Никита Михайлов. Короткая на саундтрек из фильма «Мулен Руж». Там все понятно. Я главная героиня, лучшая танцовщица в мире.

Мне нравится, что программа танцевальная, веселая и достаточно энергичная. Там есть смена ритма, мелодий. И все это надо показать, отыграть.

А произвольная – на композицию Севары «Там нет меня». Я пытаюсь выразить на льду слова этой песни, где рассказывается о том, как тяжело потерять любимого человека, как тяжело жить без него. Это программа про любовь, которая может быть счастливой и несчастной.

Думаю, у меня получится соединить в программе сложные элементы, о них пока не буду говорить, с катанием и эмоциями», – сказала Трофимова. 

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13 комментариев

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galik55
Кира просто открытие, так слиться с музыкой. Еще добавить ультра си . Удачи ей и интересных программ
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Jessi
Никита Михайлов ставит классные программы. Кира отлично справилась, стала настоящим открытием контрольных прокатов. Дальше в том же духе, ещё бы добавить ультра си
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Е...С
Очень музыкальная Кира. Буду с нетерпением ждать ее на соревнованиях.
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Док Аксель
Кира больше всех приятно удивила. Обе программы разные и интересные. Она отлично чувствует музыку, ритм и хорошо передаёт настроение во время их проката.
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AllaS
Очень понравилось катание Киры , настолько органично и музыкально и хореографично . Просто красивое катание. А если Кира вставит пару квадов , именно об этом намёк вроде как и справится с ними . Это будет просто шикарно для пьедесталов. Но и без них с отличными тройными Кира может претендовать на высокие места.Впечатлила, удивила🔥
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Е...С
У такой девочки может быть только счастливая любовь:)
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Алеся Ткаченко
Артистичная девочка
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Рус Киссенжер
она такая лапушка.
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Allairina
Хорошо каталась юная фигуристка, красиво, молодец!
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Девушка Безимени
Ответ Рус Киссенжер
она такая лапушка.
и эта тоже?)
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Пахра
Очень хорошая артистичная девочка, понравилась её КП, а вот её ПП не подходит к её стилю, для таких эмоций нужно другое катание. Под Севару катала Косторная в шоу, почти без прыжков, но очень проникновенно. Возможно, эта программа подошла бы Вике Морозовой
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Anneta28
Ответ Зиля Бадриева
Никита о чем думал, ставя ребёнку такие программы? Несчастная любовь и на закуску Мулен руж. Ещё дите рассуждает об этом на голубом глазу) У нас тут критиковали Жрицу огня, Кармен выставляли ночной бабочкой, а тут такие страсти в 13 лет)
Джульетте было 14 лет. Это так, к слову про возраст))
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