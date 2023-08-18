Софья Титова: «В произвольной изображаю девушку, которая ночью в полнолуние оказывается в лесу. Лунный осколок пронзает ее ладонь, и она становится другой»

Фигуристка Софья Титова рассказала о своих новых программах.

Титова представила программы на контрольных прокатах юниорок.

«За лето я тоже изменилась. Как по мне, стала более осознанной. В сезоне буду прыгать ультра-си. По приезде с прокатов буду готовиться к сезону усиленней. Загадывать ничего не буду.

Обе программы у меня новые. Постановщик Никита Михайлов. В короткой я катаюсь под французскую музыку «Dernière Danse» – Indila. Предстаю в образе девушки, нежной, игривой, которой разбивают сердце.

Она пытается справиться со своими чувствами, даже хочет отомстить, но потом понимает: все проходит, всё, что ни делается к лучшему, что она сама стала лучше и обретает душевный покой.

В произвольной – «Лунная соната». Там интересная история. Я изображаю девушку, которая ночью в полнолуние оказывается в лесу и видит, как восходит красная луна.

Девушка поднимает руку, смотрит на луну из-под руки и замечает, как лунный осколок пронизывает ее ладонь. В этот момент происходит превращение: девушка чувствует, будто становится другим существом – злым, хочет освободиться от этого.

Луна заходит, девушке кажется, что она вновь становится прежней, собой, но смотрит на ладонь и видит осколок. В конце программы звучит такой ударный аккорд – туф! Моя героиня стала другой.

Конечно, это программы для соревнований. И прежде всего надо исполнять элементы, все делать чисто. Но программы должны нравиться зрителям, вызывать эмоции, а для этого надо и кататься с эмоциями.

Истории, которые мы придумываем для программ, помогают показать эти эмоции. Но и надо много работать, чтобы соединить эмоции с исполнением элементов», – сказала фигуристка.

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