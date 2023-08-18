Софья Титова о контрольных прокатах: «Не волновалась. Конечно, есть над чем работать, но в целом мне кажется, что нормально»
Софья Титова рассказала, что не волновалась на контрольных прокатах.
Фигуристка выступила с короткой программой под песню Indila «Dernière Danse» и с произвольной под «Лунную сонату». Она не исполняла элементы ультра-си.
«Я не волновалась. Конечно, есть над чем работать. Но в целом мне кажется, что нормально.
Мне нравится моя программа. Есть нюансы, которые нужно улучшать, и я буду над этим работать.
Немного волнительно, как будут оценивать новые программы. Но я буду над ними работать и поэтому, надеюсь, все будет хорошо», – сказала Титова в репортаже Первого канала.
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Печаль конечно что плюкадемия сейчас вовсю будет кумовство свое форсить... это просто беда
Но для Титовой видимо всё нормально, главное думает об оценках, и желательно о высоких😂
ЗЫ. "Туф" - говорит Титова, слышит "ударный аккорд")). Да неужели? А что она под этот "туф" делает? плавненько машет ручкой? 😁
Там интересная история. Я изображаю девушку, которая ночью в полнолуние оказывается в лесу и видит, как восходит красная луна. Девушка поднимает руку, смотрит на луну из-под руки и замечает, как лунный осколок пронизывает ее ладонь. В этот момент происходит превращение: девушка чувствует, будто становится другим существом – злым, хочет освободиться от этого. Луна заходит, девушке кажется, что она вновь становится прежней, собой, но смотрит на ладонь и видит осколок. В конце программы звучит такой ударный аккорд – туф! Моя героиня стала другой».
Какой то не детский образ. Даже жутковато. Правда юная Алёна Косторная катала вампирскую тему. Леночка Радионова изображала зомби. Но все таки лучше не надо такое.