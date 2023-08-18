Софья Титова о контрольных прокатах: «Не волновалась. Конечно, есть над чем работать, но в целом мне кажется, что нормально»

Теги сборная России женское катание Софья Титова Фигурное катание

Софья Титова рассказала, что не волновалась на контрольных прокатах.

Фигуристка выступила с короткой программой под песню Indila «Dernière Danse» и с произвольной под «Лунную сонату». Она не исполняла элементы ультра-си. 

«Я не волновалась. Конечно, есть над чем работать. Но в целом мне кажется, что нормально. 

Мне нравится моя программа. Есть нюансы, которые нужно улучшать, и я буду над этим работать. 

Немного волнительно, как будут оценивать новые программы. Но я буду над ними работать и поэтому, надеюсь, все будет хорошо», – сказала Титова в репортаже Первого канала. 

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17 комментариев

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garovatat
вот оно! самая суть. я ж говорю - необучаемы они там все в горках, от главтрена до последнего ученика. Нормально ей! Это значит что и величайший такого же мнения. а че? с кумом опосля отрамсил, все порешал! И положить им что там работы - марианская впадина. Что ничего не получилось от слова совсем. нет ни техники, ни программы, хорео нет, нелепый кой-как сляпанный комок отдельных элементов абсолютно мимо музыки, как будто вообще под другое музло! Работочка проделана!
Печаль конечно что плюкадемия сейчас вовсю будет кумовство свое форсить... это просто беда
+25
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наталья Головченко
Ой, ой, ой....если нормально, то печально(((
+16
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Любитель_ФК
Ну не может же она, тем более девочка с большим апломбом, с огромным самомением и особенно хочется отметить, она из академии Плющенко, где им всем внушили, что они самые лучшие и крутые, как сам тренер, а все кругом слабаки и неумехи, это судьи злые, не ставят им заслуженных высоких оценок. Как может она отнестись к себе самокритично по полной и сказать , да, я сегодня провалила, в прочем как и вчера свои прокаты, работы мне непочатый край и я беру обязательство перед собой исправить все недоделки, а судьи пусть оценят мой труд по справедливости.
+14
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Irina29
Там работы непочатый край, на мой взгляд Титова сегодня хуже всех выступила, вообще непонятно что к чему, впрочем как обычно, не в музыку и не в попад, движения механические, однотипные.
Но для Титовой видимо всё нормально, главное думает об оценках, и желательно о высоких😂
+13
-3
+10
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Allairina
Грустно, если ей кажется нормально. Видела ее прокаты в трансляции. Не очень, надо ей всё-таки побольше поработать еще, чтоб всё хорошо получалось.
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Lara_Croft
Была на прокатах хуже всех. Но ей нормально, и так сойдёт. Видимо прекрасно знает, что оценки за компы ей просто нарисуют, как и в прошлом году, поэтому можно не напрягаться.
+10
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+8
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garovatat
Ответ Ритт
Титова о программе. Там интересная история. Я изображаю девушку, которая ночью в полнолуние оказывается в лесу и видит, как восходит красная луна. Девушка поднимает руку, смотрит на луну из-под руки и замечает, как лунный осколок пронизывает ее ладонь. В этот момент происходит превращение: девушка чувствует, будто становится другим существом – злым, хочет освободиться от этого. Луна заходит, девушке кажется, что она вновь становится прежней, собой, но смотрит на ладонь и видит осколок. В конце программы звучит такой ударный аккорд – туф! Моя героиня стала другой». Какой то не детский образ. Даже жутковато. Правда юная Алёна Косторная катала вампирскую тему. Леночка Радионова изображала зомби. Но все таки лучше не надо такое.
О май гад! 🤦‍♀️ кто бы мог подумать что за лунной сонатой скрывается такая.... "интересная история". Ну и да, из программы ничего подобного не следует от слова совсем.
ЗЫ. "Туф" - говорит Титова, слышит "ударный аккорд")). Да неужели? А что она под этот "туф" делает? плавненько машет ручкой? 😁
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oldparakhod
Все стабильно...))) Ничего не меняется в этом королевстве.
+7
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Happy_Kleo
Показалось,что Софья совсем не в форме пока.
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garovatat
Ответ oldparakhod
Все стабильно...))) Ничего не меняется в этом королевстве.
работочка проделана...
+7
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Ритт
Титова о программе.

Там интересная история. Я изображаю девушку, которая ночью в полнолуние оказывается в лесу и видит, как восходит красная луна. Девушка поднимает руку, смотрит на луну из-под руки и замечает, как лунный осколок пронизывает ее ладонь. В этот момент происходит превращение: девушка чувствует, будто становится другим существом – злым, хочет освободиться от этого. Луна заходит, девушке кажется, что она вновь становится прежней, собой, но смотрит на ладонь и видит осколок. В конце программы звучит такой ударный аккорд – туф! Моя героиня стала другой».

Какой то не детский образ. Даже жутковато. Правда юная Алёна Косторная катала вампирскую тему. Леночка Радионова изображала зомби. Но все таки лучше не надо такое.
+6
-2
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Наталья Карлова
это она как-то не подумав сказала) ощущение, что плющенские просто с корабля на бал... не отошли еще от шоу...
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Kristine Kristine
Ответ arisstopane
похоже что у титовой ниже талии, но выше бёдер пубертат разгулялся...
А у вас похоже в том же месте - маразм
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Док Аксель
Ключевое слово кажется... А до нормально работать, работать и ещё раз работать.
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Сережа-молодец!
Ответ oldparakhod
Все стабильно...))) Ничего не меняется в этом королевстве.
королевстве "неговешек"
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Большой Влад
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В прошлом сезоне она изо всех сил пыталась полностью вращать свои прыжки. Теперь она постоянно падает.
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