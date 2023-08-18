Софья Титова о контрольных прокатах: «Не волновалась. Конечно, есть над чем работать, но в целом мне кажется, что нормально»

Софья Титова рассказала, что не волновалась на контрольных прокатах.

Фигуристка выступила с короткой программой под песню Indila «Dernière Danse» и с произвольной под «Лунную сонату». Она не исполняла элементы ультра-си.

«Я не волновалась. Конечно, есть над чем работать. Но в целом мне кажется, что нормально.

Мне нравится моя программа. Есть нюансы, которые нужно улучшать, и я буду над этим работать.

Немного волнительно, как будут оценивать новые программы. Но я буду над ними работать и поэтому, надеюсь, все будет хорошо», – сказала в репортаже Первого канала.

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