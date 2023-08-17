Владимир Морозов: «Если кататься под песни «Короля и Шута», то выступил бы под «Куклу колдуна». Там рассказывается очень интересная история»

Теги сборная России пары Владимир Морозов Фигурное катание

Владимир Морозов хотел бы выступить с программой под песню группы «Король и Шут».

«Если кататься под песни группы «Король и Шут», то я выступил бы под «Куклу колдуна». Там рассказывается очень интересная история.

Только надо будет выбрать другую аранжировку или кавер, чтобы это лучше звучало на льду», – сказал серебряный призер Олимпиады-2022 в парном катании. 

Владимир Морозов: «Король и Шут» – классный сериал. У меня несколько любимых песен группы, под каждую можно поставить номер»

7 комментариев

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garovatat
у Шутов все песни - истории, это же был целый мир! и их песни - не для танцев всяких и прочих попсовых затей. Горш бы не одобрил в свойственной ему манере))
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Оксана Иванова
Ответ garovatat
у Шутов все песни - истории, это же был целый мир! и их песни - не для танцев всяких и прочих попсовых затей. Горш бы не одобрил в свойственной ему манере))
Возможно к полтиннику он был бы более открыт к колаборациям 😀 но этого никто никогда не узнает, конечно
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Татьяна Вересова
Можно взять две песни: "Девушка и граф" и "Кукла колдуна", получилось бы феерично!
Но, конечно, не Морозову брать, тут нужна экспрессия на льду
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Максим Катебо
Ну что, погнали пацаны…нетленочку, запевай!

«Темный мрачный коридор
Я на цыпочках как вор
Пробираюсь чуть дыша
Чтобы не спугнуть…»
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alexpashc1982@gmail.com
надо под "ведьма и осел"
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garovatat
Ответ Оксана Иванова
Возможно к полтиннику он был бы более открыт к колаборациям 😀 но этого никто никогда не узнает, конечно
возможно конечно, но не к попсе, только не к попсе) как жаль что нет его... столько лет прошло, а песни не надоедают. наоборот, расслушиваешь все новые/старые, которые становятся любимыми...
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