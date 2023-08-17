Владимир Морозов: «Если кататься под песни «Короля и Шута», то выступил бы под «Куклу колдуна». Там рассказывается очень интересная история»
Владимир Морозов хотел бы выступить с программой под песню группы «Король и Шут».
«Если кататься под песни группы «Король и Шут», то я выступил бы под «Куклу колдуна». Там рассказывается очень интересная история.
Только надо будет выбрать другую аранжировку или кавер, чтобы это лучше звучало на льду», – сказал серебряный призер Олимпиады-2022 в парном катании.
Владимир Морозов: «Король и Шут» – классный сериал. У меня несколько любимых песен группы, под каждую можно поставить номер»
Но, конечно, не Морозову брать, тут нужна экспрессия на льду
«Темный мрачный коридор
Я на цыпочках как вор
Пробираюсь чуть дыша
Чтобы не спугнуть…»