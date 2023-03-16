Владимир Морозов: «Король и Шут» – классный сериал. У меня несколько любимых песен группы, под каждую можно поставить номер»

Фигурист Владимир Морозов поделился мнением о сериале «Король и Шут».

— Вы были на премьере сериала «Король и Шут». Как вам первые эпизоды?

— Мне очень понравился сериал, первые два эпизода достаточно крутые. Я обязательно досмотрю его весь. В целом, как только появляется новая серия и дата выхода, сразу спешу к просмотру. Очень классный сериал, всем советую.

— Какая у вас любимая песня у «КиШа»? Под нее можно было бы поставить номер?

— У меня их несколько — «Кукла Колдуна» и «Прыгну со скалы». Под каждую из них теоретически можно поставить номер. Если я не ошибаюсь, кто-то уже ставил даже.

— Если снимут сериал про вас с Евгенией, то в каком жанре он будет?

— Я бы предположил, что это может быть документальное кино или блокбастер, – рассказал Морозов.