ФФКР анонсировала юниорские контрольные прокаты с фото Косторной

Теги сборная России ФФКР фото пары женское катание Алена Косторная Фигурное катание

Федерация фигурного катания России (ФФКР) анонсировала контрольные прокаты юниорской сборной России с фотографией Алены Косторной.

В своих соцсетях ФФКР показала расписание трансляций, опубликовав фото с несколькими фигуристками, в том числе с Косторной.

Сегодня на контрольных прокатах девушки представят короткие программы, юноши – произвольные.

Косторной 19 лет, последние сезоны она проводила на взрослом уровне. Сейчас она выступает в парном катании с Георгием Куницей.

Скриншот: страница ФФКР в VK.

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11 комментариев

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Татьяна Вересова
Алена, конечно, внезапная, но не настолько же, чтобы на юниорских прокатах выступать 😅
+11
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Olga.t
ФФКР не знает своих спортсменов, а мы ждём от них каких-то разумных решений))
Хотя, может быть фото Алёны из разряда ностальгии по былым ярким юниоркам?
+11
-2
+9
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Аврора кубик
Ффкр может😂😂
+5
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+5
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Маргарита В Сафронова
Видимо, еӗ рассматривают как юниорку- парницу. Интересный поворот для чемпионки ГП и ЧЕ во взрослых.
+7
-3
+4
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Jessi
Говорят, что с Титовой перепутали
+3
0
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Anna Stefan
Всё-таки пригласили на кп пару Куниц?🤔
+3
-2
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Слончик
Не та девочка
0
0
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Mira Val
Ляп на счастье)
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U-hoho
Просто они соскучились ))
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