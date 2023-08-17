ФФКР анонсировала юниорские контрольные прокаты с фото Косторной

Федерация фигурного катания России (ФФКР) анонсировала контрольные прокаты юниорской сборной России с фотографией Алены Косторной.

В своих соцсетях ФФКР показала расписание трансляций, опубликовав фото с несколькими фигуристками, в том числе с Косторной.

Сегодня на контрольных прокатах девушки представят короткие программы, юноши – произвольные.

Косторной 19 лет, последние сезоны она проводила на взрослом уровне. Сейчас она выступает в парном катании с Георгием Куницей.

Скриншот: страница ФФКР в VK.