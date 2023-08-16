Елизавета Туктамышева выступит на контрольных прокатах сборной России

Елизавета Туктамышева примет участие в контрольных прокатах сборной.

С 22 августа по 30 сентября в Сочи будет проходить шоу Ильи Авербуха «Письма любви», где выступает Туктамышева.

Как сообщили в пресс-службе шоу, фигуристка на неделю уедет из Сочи для участия в контрольных прокатах, которые пройдут 16-17 сентября в Москве.

Объясняем, почему Туктамышева – легенда. Она обыгрывает тех, кто младше на 10 лет!