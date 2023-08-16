Елизавета Туктамышева выступит на контрольных прокатах сборной России

Теги сборная России Елизавета Туктамышева женское катание контрольные прокаты Фигурное катание

Елизавета Туктамышева примет участие в контрольных прокатах сборной.

С 22 августа по 30 сентября в Сочи будет проходить шоу Ильи Авербуха «Письма любви», где выступает Туктамышева. 

Как сообщили в пресс-службе шоу, фигуристка на неделю уедет из Сочи для участия в контрольных прокатах, которые пройдут 16-17 сентября в Москве. 

Объясняем, почему Туктамышева – легенда. Она обыгрывает тех, кто младше на 10 лет!

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46 комментариев

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Илларион
Ура! Ждём Лизу! Всё успевает, умничка!
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Елена Спирина
Лизе удачных прокатов. Пусть все получится и в спорте и в шоу
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Lana Kazakova
Будем ждать Лизу на открытых прокатах!
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Olga Krayz
Желаю Лизе удачи на прокатах, и получить удовольствие от шоу!
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Татьяна Вересова
Лиза не перестает восхищать!
Жду ОП с ещё большим нетерпением!
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romeo5555
Лиза, ждём!!!
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ретроградный меркурий
Лизе респект. Никуда не торопится, всюду на расслабоне, но все успевает - и в Мексике чилить, и в шоу кататься, и к сезону готовиться
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Алеся Ткаченко
Удачных прокатов и красивых программ Лизе.
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Maria L
какие могут быть прокаты без Лизоньки Туктамышевой ☺
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Аленка_76
Отличная новость! Удачи Лизе!
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natali5228
Ответ juliaft@yandex.ru
Ну и молодец, авось и до олимпиады доедет когда нибудь) За заслуги перед отечеством)
За заслуги у нас другие доезжают, с бронзой за падения)
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Manatusik
Лизе удачного выступления и прекрасного сезона!
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suda net
Ого! Вот это да! Очень интересно будет посмотреть программы Лизы. Ну и удачи Императрице, конечно!
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Иван Иванов
Огласите весь список, пожалуйста!
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natali5228
Никто и не сомневался. Лиза пропустила лишь один сезон за всю карьеру.
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Мария Коваленко
хорошая новость, интересно посмотреть программы Лизы. Удачи императрице
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Алеся Ткаченко
Сейчас серые кружочки набегут
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АннаФ
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Ещё бы хотелось по Саша и остальным понять!)
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Maria L
Ответ Нурсултан Хамзаев
А кто та еще сомневался?)
человек весь август и половину сентября в шоу проведет, конечно были сомнения
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Док Аксель
Если получается сочетать ледовое шоу, тренировки и подготовку к сезону, то нет проблем. Успеет Лиза подготовить новые программы к контрольным прокатам. Удачи !
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olvl
Ну и отлично, Лизе удачи.
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ВИван
Я и не сомневалась)
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АннаФ
Почему этот комментарий отображается именно так?
Мы сделали этот комментарий менее заметным для всех, потому что его рейтинг опустился ниже -4 или у автора комментария общий рейтинг ниже -100
Ответ АннаФ
Ещё бы хотелось по Саша и остальным понять!)
и по билетам!
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natali5228
Ответ Нурсултан Хамзаев
А кто та еще сомневался?)
Более того-надеялись, есть такие личности
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Anneta28
Да, кто-то все успевает - и в шоу участвовать, и к соревнованиям готовиться. А кто-то, второй год рассказывает сказки про несуществующие болезни и активности, которые мешают выйти в сезон.
+12
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