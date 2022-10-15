Бетина Попова: «Для начала сезона Туктамышева показала шикарную форму. Мне очень нравятся обе ее программы, но произвольная чуть больше»
Бывшая фигуристка, хореограф Бетина Попова оценила форму Елизаветы Туктамышевой, ранее одержавшей победу на Мемориале Николая Панина-Коломенкина в Санкт-Петербурге.
– Лиза – красотка. Для начала сезона она показала шикарную форму. Она продемонстрировала невероятную готовность сезона и на контрольных прокатах, и на Мемориале Панина-Коломенкина. Мне очень нравятся обе программы Туктамышевой в этом сезоне, но произвольная – чуть больше. Лиза в ней необычная для зрителя – другая хореография, образ.
Мы привыкли видеть ее кричащей, дерзкой, вызывающей. А в этой постановке Туктамышева более тонкая, изящная. Как статуэтка из хрусталя. Для меня она более воздушная в этой программе. Она очень хороша в этом образе.
– Лиза на льду уже 16 лет – и продолжает раскрываться с новых сторон.
– Это кошмар! (Смеется.) Туктамышеву могут упрекать в том, что у нее одинаковая хореография. Много уже было сказано. У каждого спортсмена есть свои особенности, фишки, почерк.
За такое количество времени – конечно, какие-то образы могут казаться похожими. Столько сезонов провести – каждый год по две программы, плюс показательные. Нужно каждый раз выдавать что-то новое, но Лиза пытается это делать.
У нее были и эксперименты: с постановкой программ онлайн, вместе со зрителями. Сейчас она работала с Ильей Авербухом. Туктамышева и в показательных старается удивить – что она только ни делала.
Это крутая история взросления. Любители фигурного катания, которые давно следят за этим видом спорта, помнят Лизу маленькой девочкой в зеленом платьице с косичками. Сейчас она тоже маленькая, но в новом зеленом платье.
Как она изменилась, сколько всего попробовала: были неудачи, взлеты, падения. Можно сказать, трагическая история с Олимпиадами, но в последующие сезоны она входила шикарно, – сказала Попова.
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