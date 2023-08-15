Произвольная программа Ильи Малинина поставлена под тему из сериала «Наследники»

Теги ISU сборная США мужское катание Ше-Линн Бурн Илья Малинин Фигурное катание

Стала известна музыка для произвольной программы американского фигуриста Ильи Малинина.

В новом сезоне он будет выступать под композицию Николаса Брителла – Succession (из сериала HBO «Наследники»). Хореограф – Ше-Линн Бурн.

Информация об этом опубликована в приложении Международного союза конькобежцев (ISU).

Малинин в сезоне-2022/23 стал бронзовым призером чемпионата мира и финала Гран-при.

 

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7 комментариев

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RMandYNWA
Отличный выбор музыки )
Один из лучших опенингов сериалов, сильный, стильный, с классными акцентами.
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Лека-Лека
Интересно будет посмотреть. Хореограф хороший. Дело за Ильей.
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Свет19
Посмотрим, что получится. Мне нравятся выступления Ильи.
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Александр Шульгин
Ответ Лека-Лека
Интересно будет посмотреть. Хореограф хороший. Дело за Ильей.
Фореограф обычный просто распиареный но и много зависит от спормена. Пока Малинин кроме прыжков ничего не показывает.
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Лека-Лека
Ответ Александр Шульгин
Фореограф обычный просто распиареный но и много зависит от спормена. Пока Малинин кроме прыжков ничего не показывает.
Были времена, когда Чен тоже ничего кроме прыжков не показывал. Каике годы у Ильи?
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