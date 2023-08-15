Произвольная программа Ильи Малинина поставлена под тему из сериала «Наследники»
Стала известна музыка для произвольной программы американского фигуриста Ильи Малинина.
В новом сезоне он будет выступать под композицию Николаса Брителла – Succession (из сериала HBO «Наследники»). Хореограф – Ше-Линн Бурн.
Информация об этом опубликована в приложении Международного союза конькобежцев (ISU).
Малинин в сезоне-2022/23 стал бронзовым призером чемпионата мира и финала Гран-при.
Один из лучших опенингов сериалов, сильный, стильный, с классными акцентами.