«Спасибо за теплый прием и море подарков». Александра Трусова поблагодарила зрителей шоу в Китае

Александра Трусова поблагодарила зрителей и организаторов шоу «Щелкунчик».

Фигуристка выступала в ледовых спектаклях в Китае.

«Щелкунчик✅ Спасибо большое Евгению Плющенко, Яне Рудковской, Никите Михайлову, Сергею Филину за создание этого прекрасного шоу!

Зрители 🔥🇨🇳🫶 Спасибо за теплый прием и море подарков.

Спасибо Владу Антонышеву за то, что ни разу не уронил , хотя я давала повод и не один.😜» – написала Трусова.

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