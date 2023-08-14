«Спасибо за теплый прием и море подарков». Александра Трусова поблагодарила зрителей шоу в Китае
Александра Трусова поблагодарила зрителей и организаторов шоу «Щелкунчик».
Фигуристка выступала в ледовых спектаклях в Китае.
«Щелкунчик✅ Спасибо большое Евгению Плющенко, Яне Рудковской, Никите Михайлову, Сергею Филину за создание этого прекрасного шоу!
Зрители 🔥🇨🇳🫶 Спасибо за теплый прием и море подарков.
Спасибо Владу Антонышеву за то, что ни разу не уронил , хотя я давала повод и не один.😜» – написала Трусова.
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