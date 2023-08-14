«Спасибо за теплый прием и море подарков». Александра Трусова поблагодарила зрителей шоу в Китае

Теги Евгений Плющенко сборная России женское катание Александра Трусова Фигурное катание

Александра Трусова поблагодарила зрителей и организаторов шоу «Щелкунчик».

Фигуристка выступала в ледовых спектаклях в Китае. 

«Щелкунчик✅ Спасибо большое Евгению Плющенко, Яне Рудковской, Никите Михайлову, Сергею Филину за создание этого прекрасного шоу!

Зрители 🔥🇨🇳🫶 Спасибо за теплый прием и море подарков.

Спасибо Владу Антонышеву за то, что ни разу не уронил , хотя я давала повод и не один.😜» – написала Трусова. 

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6 комментариев

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Софа не Жаклин
Кокетка:)
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Беглый*
Столько шума было по поводу этого шоу Рудковских, а получилось как всегда. То есть никак. Полупустые трибуны, скудный состав участников, не помогли ни Трусова с четырьмя китайскими болельщиками, ни сам Рудковский. Трусофаны, конечно, пытались из всех сил изобразить масштабы воплями, наподобие "кантилевер", "лебедь", "му", "хрю", но всё мимо. Никому не надо. Смешно получилось, что встреча Щербаковой в аэропорту с фанатами вызвала куда больший ажиотаж, чем эти распиаренные представления.
+8
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As per
Поздравляю Сашу с блестящими выступлениями в шоу в Пекине! Китайские болельщики очень тепло её принимали, море цветов и подарков!
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vylysypydystychky
Ответ Беглый*
Столько шума было по поводу этого шоу Рудковских, а получилось как всегда. То есть никак. Полупустые трибуны, скудный состав участников, не помогли ни Трусова с четырьмя китайскими болельщиками, ни сам Рудковский. Трусофаны, конечно, пытались из всех сил изобразить масштабы воплями, наподобие "кантилевер", "лебедь", "му", "хрю", но всё мимо. Никому не надо. Смешно получилось, что встреча Щербаковой в аэропорту с фанатами вызвала куда больший ажиотаж, чем эти распиаренные представления.
С чьими фанатами на сей раз встретилась Щербакова?
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