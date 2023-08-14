Щербакова о том, будет ли выступать в новом сезоне: «Я все еще не знаю. Это самый трудный вопрос»

Теги сборная России женское катание Анна Щербакова Лю Чен Фигурное катание

Анна Щербакова призналась, что не знает, будет ли выступать в новом сезоне.

Прошлый сезон Щербакова пропускала.

– В этом году ты уже будешь соревноваться или пока отдыхаешь?

– Я все еще не знаю, ха-ха. Это самый трудный вопрос.

– Ты все еще молодая.

– Да, но у меня сейчас столько активностей: я катаюсь в шоу, вот в Китай приехала. У меня очень много шоу. Сложно все совмещать, но у меня все равно до сих пор нет четкого ответа – да или нет.

Мне все еще нравится фигурное катание, нравятся тренировки, но посмотрим, как все будет, – рассказала Щербакова в интервью бывшей китайской фигуристке Лю Чен.

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51 комментарий

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Светлана Менова
Лю Чэнь не просто "бывшая китайская фигуристка", она чемпионка мира и двукратный бронзовый призёр Олимпиады.
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Николай Козлов
Да не будет она выступать.
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Ритт
Забрали у девочек и вообще у всех наших международку. Сначала пандемия, а теперь и вовсе бан и сумбур неизвестно на сколько. Хорошо еще, что олимпиаду провели. Понимаю и Аню, и Сашу. Уверенна, они обе не раздумывали бы продолжать или нет, если б с международными стартами всё было нормально. А так выбор или внутренние старты, которые не сравнить с титулом ЧМ ЧЕ ФГП, или монетизация былой славы. Если представить себя на месте девочек, участниц ЧМ и ОИ, что вы бы выбрали?
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AlexFed
Ответ Marya Y
И не врала. Сразу в прошлом году сказала, что в сезон не пойдёт и будет лечить хроническую травму. И на вопрос Лю Чен ответила - я всё ещё не знаю. По сути, все они востребованы вне ФК. И титул победителя внутренней водокачки после ОИ для них уже не стимул. Здоровье одно.
Бла-бла, я не знаю, поживем-увидим итд. Это и есть вранье. А в прошлом сезоне говорила, что травму лечить нужно какое то время, но четкого ответа, что сезон пропускает - не было. Это как обычно всё порционно. Тут пару месяцев, потом еще чуть-чуть и еще и вот конец сезона 🤡
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AlexFed
Ответ ИннаВБ
А где она врет? Так и говорит, что не знает.
Сейчас середина августа, она в Китае, рассказывает про то как у неё много активностей и шоу, что она может не знать, если никаких программ к сезону нет и готовится она к чему угодно, но только не к открытым прокатам через месяц.
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Marya Y
Анне здоровья и реализации в любом направлении, которое она выберет!
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несахар
есть еще такие, кто верит, что щербакова на соревнования вернется?) объявитесь, покажитесь. хочется узнать, насколько редкий это вид)
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AlexFed
Её про соревнования спрашивают, а она про какие то активности и шоу...Че тут знать, если итак всё очевидно. Могла бы хотя бы китайцам не врать.
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ретроградный меркурий
В текущей ситуации без международных турниров возвращаться некуда. Мотивация выиграть очередной чемпионат России, после того как уже трижды выиграла его? Ну не может это быть целью в спорте. Плюс мононуклеоз спутал все планы по подготовке к сезону - теперь вообще непонятно, как это отразится на результатах. Вариант, при котором Аня может вернуться - только если она почувствует, что жить не может без соревнований, пусть даже только внутренних. Верится в это, честно говоря, с трудом.
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Lanapiano
Были бы здоровье и мотивация. Желаю и того и другого!
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несахар
ну аня... врёт и не краснеет)
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Аленка_76
Удачи Ане,чтобы она не выбрала в дальнейшем!
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AlexFed
Ответ ИннаВБ
Вы откуда знаете, что программ нет? То что их не выкладывали, не значит что их нет. Может нет, а может есть .
Если бы да кабы, уже второй сезон по одному и тому же сценарию. Ну ждите программ, если вам так спокойней.
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Евгения Гринева
Все она прекрасно знает. Ты либо тренируешься и ставишь программы, либо катаешься по шоу. По-моему, наглядно все видно
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sashafan2
Совершенно очевидно, что Аня не собиралась и не собирается выступать в этом сезоне.
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Arraches
Эта кокетливая игра слов : « Вы входите в сезон ? Еще не решила « будет теперь надолго .
Хотя уже понятно , что нет … сейчас одни шоу , потом новогодние ….
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Mouse.murs
Пусть занимается чем хочет. Наше то какое дело?
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Евгения Гринева
Ответ Алексей Токарев
Камиле не мешают шоу тренироваться, у неё их не меньше.
Меньше и у нее уже обе программы поставлены. Ближайший месяц до оп у нее нет никаких больше шоу
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ИннаВБ
Ответ AlexFed
Её про соревнования спрашивают, а она про какие то активности и шоу...Че тут знать, если итак всё очевидно. Могла бы хотя бы китайцам не врать.
А где она врет? Так и говорит, что не знает.
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Елена Спирина
Анне хочется пожелать только успехов и здоровья. А чем заниматься, пусть решает сама
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Ирина Ларина
Ну, так-то ни Алина, ни Женя еще карьеры не закончили.
Так что у Ани с Сашей еще пару лет есть в запасе - поучаствовать в шоу, понаблюдать за международной ситуацией, а параллельно монетизировать максимально свою популярность. И странно их за это осуждать или тыкать этим им. Причем обеим.
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Lana Kazakova
Главное здоровье, а так фанаты поддержат любое решение Ани.
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pelod
Ответ Syndycate
А кто знает Анют, сосед может быть, или тетя Вера из школьной столовой? А может дядя Петя сторож знает?🤣
я знаю (ноунейм со спортса)
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ftv0101
Ответ Syndycate
А кто знает Анют, сосед может быть, или тетя Вера из школьной столовой? А может дядя Петя сторож знает?🤣
Нет, они не знают. Только syndycate со спортса знает, он же не пропускает ни одной ветки про Щербакову, он точно в курсе.
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AlexFed
Ответ ИннаВБ
Я ничего не жду, это дело Ани, не пойму только вы то чего возбудилась, следите за своей любимкой
Было бы из за чего возбуждаться. Очередная фигуристка делает вид, что не завершила карьеру, я в очередной раз пишу, что врёт. Ну а че еще писать? Анечка ждем, ты всем покажешь?
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