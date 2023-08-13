«Я мазохист, конечно». Загитова во время открытой тренировки рассказала, что испытывает проблемы с ногой

Теги сборная России женское катание Алина Загитова Фигурное катание

Алина Загитова рассказала, что испытывает проблемы с ногой.

Сегодня фигуристка провела открытую тренировку в московском парке «Зарядье». 

Во время тренировки она призналась, что не может стоять на левой ноге из-за проблем с голеностопом. Несмотря на это, Загитова показывала всем желающим, как правильно делать растяжку. 

«Думаю, что я мазохист, конечно... Но бывает», – сказала олимпийская чемпионка. 

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53 комментария

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AllaS
Алине крепчайшего здоровья и скорейшего полного восстановления 🌞
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Iririna
Алина-лучший мотиватор,заряжает энергией и позитивом!
+17
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AllaS
Ответ Ритт
А нам говорили, что Алина никогда не жалуется на травмы, а тут что ни день, то плак плак про ножку. Интересно, что было бы, если б она травмировалась, когда соревновалась. Вот только про ожог не надо сейчас задвигать. Неизвестно еще, что за фото нам демонстрировали.
Вот именно , не надо, во время соревнований все узнавали позже.И сейчас такая же история , она с травмой неделю выступала в двух ролях, на двух площадках в Сочи , за себя и того парня (фигуристку) А узнали мы уже после шоу, а сейчас она разъяснила, на тренировке , что надо сделать также и с другой ноги , но она не будет делать, только и всего , не уж то и за это надо придраться и покопаться в природе сказанного
+19
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Дом дракона
Алине скорейшего восстановления.
+9
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Вера Цура
Весело там у них! Алина всех зарядила энергией и позитивом! Молодец!
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Андрей Полуничев
Ответ люблю тутберят
а зачем смотрите?
Мозахизм.
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люблю тутберят
Ответ Сáмсон Самсонов
Комментарий скрыт
а зачем смотрите?
+12
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Iririna
Ответ Gemma157
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Ноете только вы на всех ветках Алины.
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Olga.t
Ответ ВИван
Пусть ножка скорее восстановится! Алина как всегда отлично провела тренировку.
Ножки у маленьких детей, у взрослого человека ноги.
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AllaS
Как же много фотографов , прямо таки и так места мало между тренирующимися и ещё столько фотографов в зале .
За работой Алины наблюдают во все глаза 🔥
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Wirtgen
Алина, не рискуй лишний раз.
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Марк Терентьев
Алине выздоровления! А тренировка прошла отлично! Приятно видеть столько молодых людей,занимающихся спортом! Правда я не понял где пенсионерки-домохозяйки? Или это благодаря тренировкам от Загитовой они так выглядят? 😊
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Вера Цура
Ответ Gemma157
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Да зачем Алине ваша жалость, Гемма? Она просто констатирует факт, как и другие спортсмены.
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anna788587
Ответ Mbest77
Для профессионального спортсмена быть мазохистом - это безызбежно
Так же как для "спортсменов на диване" писать одно и тоже в комментах.
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Слончик
Девчонку в разгар пубертата с обмотанными коленями гнали на все турниры, заставляли выступать с температурой, ожогами... Она же не родственница никому в Тшт или фидре, че было жалеть.
+20
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Лека-Лека
Через не могу и больно - настоящий профессионал.
Алинка, береги себя и выздоравливай!!!
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ВИван
Пусть ножка скорее восстановится! Алина как всегда отлично провела тренировку.
+20
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circassian*
Алинка
Приходи к нам, отшлёпаем, вылечим))
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Tima_Milan
Ответ Olga.t
Ножки у маленьких детей, у взрослого человека ноги.
у грибов тоже
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Lana-shu
Ответ Е...С
Мне кажется, идет объяснение почему не Алина поедет в Китай.
Когда? Это вообще к чему?
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Владимир Абрамов
Ответ Ритт
А нам говорили, что Алина никогда не жалуется на травмы, а тут что ни день, то плак плак про ножку. Интересно, что было бы, если б она травмировалась, когда соревновалась. Вот только про ожог не надо сейчас задвигать. Неизвестно еще, что за фото нам демонстрировали.
Кто-то рассказал про воображаемый им образ фигуристки (и то, надо бы сначала проверить кто и что там по какому поводу говорил). Вас это почему-то задело / запомнилось и вы решили «ниспровергать» за страшное преступление . Фигуристка сказала, что страдает голеностопом. Ясно-понятно.
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Artemon1302
Ответ Ритт
А нам говорили, что Алина никогда не жалуется на травмы, а тут что ни день, то плак плак про ножку. Интересно, что было бы, если б она травмировалась, когда соревновалась. Вот только про ожог не надо сейчас задвигать. Неизвестно еще, что за фото нам демонстрировали.
Никогда не жаловалась в бытность спортивной карьеры, и именно за это ей честь и хвала навсегда.
Сейчас может делать всё что захочет.
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Lana-shu
Ответ Ритт
А нам говорили, что Алина никогда не жалуется на травмы, а тут что ни день, то плак плак про ножку. Интересно, что было бы, если б она травмировалась, когда соревновалась. Вот только про ожог не надо сейчас задвигать. Неизвестно еще, что за фото нам демонстрировали.
Она и не жаловалась. Она просто сказала, что сейчас не может это сделать
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Я
Ответ octavis
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Какая жестокость!
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Марк Терентьев
Ответ Gemma157
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Лапуля,Алина на позитиве. Она улыбается и отлично проводит тренировку.
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