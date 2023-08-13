«Я мазохист, конечно». Загитова во время открытой тренировки рассказала, что испытывает проблемы с ногой
Алина Загитова рассказала, что испытывает проблемы с ногой.
Сегодня фигуристка провела открытую тренировку в московском парке «Зарядье».
Во время тренировки она призналась, что не может стоять на левой ноге из-за проблем с голеностопом. Несмотря на это, Загитова показывала всем желающим, как правильно делать растяжку.
«Думаю, что я мазохист, конечно... Но бывает», – сказала олимпийская чемпионка.
За работой Алины наблюдают во все глаза 🔥
Алинка, береги себя и выздоравливай!!!
Приходи к нам, отшлёпаем, вылечим))
Сейчас может делать всё что захочет.