«Я мазохист, конечно». Загитова во время открытой тренировки рассказала, что испытывает проблемы с ногой

Алина Загитова рассказала, что испытывает проблемы с ногой.

Сегодня фигуристка провела открытую тренировку в московском парке «Зарядье».

Во время тренировки она призналась, что не может стоять на левой ноге из-за проблем с голеностопом. Несмотря на это, Загитова показывала всем желающим, как правильно делать растяжку.

«Думаю, что я мазохист, конечно... Но бывает», – сказала олимпийская чемпионка.