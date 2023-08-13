Алина Загитова провела открытую тренировку в парке «Зарядье»

Теги сборная России женское катание Алина Загитова Фигурное катание

Алина Загитова провела открытую тренировку в московском парке «Зарядье».

Мероприятие прошло в рамках Московского урбанистического форума.

Загитова продемонстрировала комплекс упражнений по общефизической подготовке с собственным весом без дополнительного инвентаря. Также она пообщалась с поклонниками и провела автограф-сессию.

«Всем привет. Я уже провела тренировку. Вы все большие молодцы. Надеюсь, что вы зарядились позитивными эмоциями, все было супер, классно. Сейчас я пойду на автограф-сессию, где вас буду ждать», – сказала олимпийская чемпионка в телеграм-канале.

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19 комментариев

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Wirtgen
Всё правильно делает, дети посмотрят и пойдут по её стопам в фигурку. Популяризация - это большое дело.
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На Пекин
Профессионально и доброжелательно, молодец!
+6
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Андрей Полуничев
Ответ Tresk2
Андрейка, где я это писал?
Ну, точно проблема с памятью.
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fillette
Ответ octavis
Загитова это ку-ку. 😳 Села в шпагат, и говорит, глядя на раскорячившихся от боли пришедших домохозяек - "тренировка должна быть в кайф, без напрягов..." 🤦‍♂️
Значит, вы недооцениваете форму домохозяек )).
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Самасебезвезда
Лучшая. Если захочет быть тренером, у нее получится.
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Клюшка Аскар0ва
Вот, нормальное дело же. Я единственное не понял, тренировка же открытая, должны быть упражнения для любого подпивасника, а на видео я вижу шпагат
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Вера Цура
Отличная тренировка: с юмором, на позитиве и без расслабона)! Молодец Алина, умеет зарядить энергией и настроением!
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fillette
Выглядит Алина сейчас, конечно, прекрасно ).
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anna788587
Алина лучший мотиватор здорового образа жизни и физической культуры.
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Дом дракона
Алина- мотивирует заниматься спортом! Приятно видеть молодёжь, которая стремится к ЗОЖ
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Андрей Полуничев
Ответ Tresk2
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Эту фразу повторяете в каждом комменте, как мантру. Память тренируете или забыть боитесь?
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Вера Цура
Ответ Андрей Полуничев
Эту фразу повторяете в каждом комменте, как мантру. Память тренируете или забыть боитесь?
Методички новой не подвезли).
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Татьяна Тычинская
Ответ Tresk2
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Под каждой новостью всё о себе пишите
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