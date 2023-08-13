Алина Загитова провела открытую тренировку в парке «Зарядье»

Алина Загитова провела открытую тренировку в московском парке «Зарядье».

Мероприятие прошло в рамках Московского урбанистического форума.

Загитова продемонстрировала комплекс упражнений по общефизической подготовке с собственным весом без дополнительного инвентаря. Также она пообщалась с поклонниками и провела автограф-сессию.

«Всем привет. Я уже провела тренировку. Вы все большие молодцы. Надеюсь, что вы зарядились позитивными эмоциями, все было супер, классно. Сейчас я пойду на автограф-сессию, где вас буду ждать», – сказала олимпийская чемпионка в телеграм-канале.

