Багин о драке с Нарижным: «Это и дракой сложно назвать. Было тучу лет назад, не думаю, что стоит сор из избы выносить»

Андрей Багин ответил на вопрос о драке с Девидом Нарижным.

В декабре 2022 года «Спорт-Экспресс» сообщал , что фигуристы подрались на четвертом этапе Гран-при в Москве. Драку удалось разнять с помощью представителей федерации.

Нарижный в сезоне-2022/23 выступал с бывшей партнершей Багина Аннабель Морозов, но перед чемпионатом России-2023 их дуэт распался.

– Про драку с Нарижным что-нибудь скажешь?

– Да господи! Это и дракой сложно назвать. Было тучу лет назад, не думаю, что стоит сор из избы выносить. Там и рассказывать нечего, – сказал Багин.

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