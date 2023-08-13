Багин о драке с Нарижным: «Это и дракой сложно назвать. Было тучу лет назад, не думаю, что стоит сор из избы выносить»
Андрей Багин ответил на вопрос о драке с Девидом Нарижным.
В декабре 2022 года «Спорт-Экспресс» сообщал, что фигуристы подрались на четвертом этапе Гран-при в Москве. Драку удалось разнять с помощью представителей федерации.
Нарижный в сезоне-2022/23 выступал с бывшей партнершей Багина Аннабель Морозов, но перед чемпионатом России-2023 их дуэт распался.
– Про драку с Нарижным что-нибудь скажешь?
– Да господи! Это и дракой сложно назвать. Было тучу лет назад, не думаю, что стоит сор из избы выносить. Там и рассказывать нечего, – сказал Багин.
После Олимпиады в наших танцах на льду хаос – не осталось ни уважения, ни результатов
2 комментария