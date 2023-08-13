Багин о драке с Нарижным: «Это и дракой сложно назвать. Было тучу лет назад, не думаю, что стоит сор из избы выносить»

Теги сборная России танцы на льду Андрей Багин Аннабель Морозов Девид Нарижный Фигурное катание

Андрей Багин ответил на вопрос о драке с Девидом Нарижным.

В декабре 2022 года «Спорт-Экспресс» сообщал, что фигуристы подрались на четвертом этапе Гран-при в Москве. Драку удалось разнять с помощью представителей федерации. 

Нарижный в сезоне-2022/23 выступал с бывшей партнершей Багина Аннабель Морозов, но перед чемпионатом России-2023 их дуэт распался.

– Про драку с Нарижным что-нибудь скажешь?

– Да господи! Это и дракой сложно назвать. Было тучу лет назад, не думаю, что стоит сор из избы выносить. Там и рассказывать нечего, – сказал Багин. 

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2 комментария

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Valdai
Ответ настоящего дипломата.
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Сáмсон Самсонов
Тучу лет, где филологи, нагучев итд
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