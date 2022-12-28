Фигуристы Девид Нарижный и Андрей Багин подрались на четвертом этапе Гран-при России в Москве («СЭ»)

Теги сборная России происшествия танцы на льду Андрей Багин Девид Нарижный Спорт-Экспресс Фигурное катание

Российские фигуристы Девид Нарижный и Андрей Багин, выступающие в танцах на льду, подрались на четвертом этапе Гран-при в Москве.

Об этом сообщает «СЭ» со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией. 

Турнир прошел в ноябре. Нарижный не выступал на тех соревнованиях, но присутствовал на трибунах как зритель. Багин в паре с Софьей Тютюниной занял второе место. 

Драку удалось разнять с помощью представителей федерации.

Нарижный в этом сезоне выступал с бывшей партнершей Багина Аннабель Морозов. Перед чемпионатом России-2023 их дуэт распался.

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115 комментариев

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Е...С
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Ответ Black&White
За такую красивую девушку, как Аннабель, грех не подраться)))). Думаю, причина банальная - ревность.
У Девида другая девушка - Ира.
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Shtirly
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Ответ Алеся Ткаченко
Кто победил?
Победил папа! )))
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Алеся Ткаченко
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Ответ Lennuci
Плю с Ягудиным больше не тренде 🤦‍♀️🤣🤣
Если подерутся то это будет главной новостью года
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Галина Александрова
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Главное кодекс приняли)
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DD102DD
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Ответ Алеся Ткаченко
Кто победил?
Победила вражда.
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Кошка Матраскина
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Ответ mold-cel
кто изящнее двигался во время драки? укладка, макияж сильно пострадали?
Прочитала ваш коммент, вспомнила как одном из стартов неподалеку сидели уже о выступавшие парники и танцоры. А запах парфюма от этих нескольких человек разносился по всей трибуне. Когда мимо проходили вообще атас!
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mdaa
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Как в хоккее скинули платья и подрались, народ скоро попрет на фигурку
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gukmamop
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Нарижный и Морозов. Отличная пара, я считаю.
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Black&White
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За такую красивую девушку, как Аннабель, грех не подраться)))). Думаю, причина банальная - ревность.
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Pentrak
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Ответ Elenavasilevna
Тема не раскрыта: из-за чего подрались? Хотя бы предположения ))))
Девушки Нарижного.
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Anna Morgan
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Ответ Gemma157
Ну бывает, чо. Дело молодое. Аннабелька навряд ли причина этому, Багин и с новой парнершей неплохо идет. Ставлю, кстати, на Багина как на победителя-он выглядит брутальнее худощавого и смазливого Нарижного
худощавые более жилистые и более выносливые. Хоп, увернулся, хоп, нанес удар и бегаешь. Я на Нарижного бы поставила. Спорт-экспресс поведал бы, кто все таки выглядел увереннее
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Алеся Ткаченко
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Кто победил?
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Евгений Огий
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Не может быть чтобы ни одного видео не было, особенно на турнире по ФК, где камеры и телефоны на каждом сантиметре арены.
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Елена Силкина
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Ответ Лутц-Ритт
Я знаю, настанет тот день, когда я перестану путать Базина и Багина) Вот это страсти, а еще говорят, что у нас здесь неинтересно)
Я до сих пор их не различаю.
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Сладкий пончик
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Ну все, хоккей точно отдыхает
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ДИАНА
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Ответ Виктор Дмитриев
странно - дрались Нарижный и Багин, а впечатление, что навешали Базину и Худайбердыевой, да так, что они до сих пор шатаются и падают время от времени.
Ой не могуууууу, рассмешили🤣🤣🤣
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AAPolyansky
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Ответ Elenavasilevna
Тема не раскрыта: из-за чего подрались? Хотя бы предположения ))))
ну наверное из-за дочки Морозова - типа Нарижный отжал партнершу и бросил. думаю, что напал Багин, Нарижный спокойный парень
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Anna Morgan
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Ответ Евгения Гринева
Тутберидзе уже давно дела нет до вашей Трусовой, а вы ее все не забываете к любой теме приплести
ну раз медиакампанию при помощи подружки черносвитовой устраивает, значит есть
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Товарищ Майор.
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Была же когда-то передача "Бокс со звёздами". Можно возродить.
Нарижный против Багина
Плющенко против Железнякова
Навка против Рудковской
Диана и Дэвис против ХудоБазинов
На разогреве будут Загитова против Бузовой
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Вся в Витоне
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Кто кого перетанцевал?)
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DD102DD
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Лыжники подрались, фигуристы тоже - дичаем.
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AAPolyansky
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кто кому навалял?
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Бунтарь без идеала
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Ну, я жду, как их усиленно будут теперь гнобить везде и всюду, потому что это даже не эмоциональный срыв, а целая драка, потому что это 2 взрослых человека, которые не смогли словами через рот решить свои противоречия.
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Shtirly
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А потом папа Морозов врезал обоим, забрав дочу обратно домой. ))
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Джа-Джа Бинкс
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Лыжники дерутся, фигуристы дерутся. Кто следующий в этой изоляции подерется?
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