Фигуристы Девид Нарижный и Андрей Багин подрались на четвертом этапе Гран-при России в Москве («СЭ»)
Российские фигуристы Девид Нарижный и Андрей Багин, выступающие в танцах на льду, подрались на четвертом этапе Гран-при в Москве.
Об этом сообщает «СЭ» со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.
Турнир прошел в ноябре. Нарижный не выступал на тех соревнованиях, но присутствовал на трибунах как зритель. Багин в паре с Софьей Тютюниной занял второе место.
Драку удалось разнять с помощью представителей федерации.
Нарижный в этом сезоне выступал с бывшей партнершей Багина Аннабель Морозов. Перед чемпионатом России-2023 их дуэт распался.
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