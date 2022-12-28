Фигуристы Девид Нарижный и Андрей Багин подрались на четвертом этапе Гран-при России в Москве («СЭ»)

Российские фигуристы Девид Нарижный и Андрей Багин, выступающие в танцах на льду, подрались на четвертом этапе Гран-при в Москве.

Об этом сообщает «СЭ» со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.

Турнир прошел в ноябре. Нарижный не выступал на тех соревнованиях, но присутствовал на трибунах как зритель. Багин в паре с Софьей Тютюниной занял второе место.

Драку удалось разнять с помощью представителей федерации.

Нарижный в этом сезоне выступал с бывшей партнершей Багина Аннабель Морозов. Перед чемпионатом России-2023 их дуэт распался.