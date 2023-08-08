Щербакова после шоу Навки: «Все прошло хорошо, так что я рада и жду вас всех на оставшихся шоу, на следующих выступлениях»

Теги сборная России видео Анна Щербакова ледовые шоу Фигурное катание

Анна Щербакова поблагодарила болельщиков после участия в шоу Татьяны Навки.

Накануне олимпийская чемпионка Пекина-2022 выступила в ледовом спектакле «Спящая красавица» в Сочи.

«Смотрите, какая у меня красота (показывает подаренные ей цветы и игрушки – Sports.ru). За это огромное спасибо вам.

У меня сейчас такое уставшее, но довольное включение. Первый день шоу, все прошло хорошо, все получилось, так что я рада и жду вас всех на оставшихся шоу, на следующих выступлениях. До скорых встреч», – сказала олимпийская чемпионка в видео для телеграм-канала.

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19 комментариев

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Анюта красавица )
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Молодец Аня! Удачи на оставшихся шоу!
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Ну и хорошо, береги себя))
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Здоровья Анечке!
Пусть все получается, и каждый день приносит много ярких, положительных эмоций любимой Чемпионке! )
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Удачи Ане в дальнейших шоу!
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Какая же Аня красивая и умная девушка, ничего лишнего, вызывает только уважение, никаких чмоканий на камеру, никаких беканий
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Заметьте, приятные комментарии разбавила первой фанатка Шлема)) Аллочка - скидка всего на 1 шоу, причем дополнительное у Анны, о чем известили буквально на днях
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Аня - большая умница! Очень ждем на соревнованиях!
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Красивая, довольная Аня!
Удачных выступлений в шоу, чемпионка!
А главное, чтобы здоровье не подводило, береги себя.
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Ане скорейшего полного выздоровления! Хорошо, что уже все получается
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Красотуля наша, пусть и дальше всё получается!
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Аллусик, так-то у болельщиков Анны достаточно разума, чтобы подписаться на ее соцсети, Тим Щербакова - где уже размещена эта информация о скидке на 1 дополнительное шоу Анны)) Не все узнают новости сугубо на Спортсе и у Лены Родины, если понимаете о ком я
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Да, шоу действительно прошло хорошо, Аня выступила просто отлично с учетом длительного пропуска и болезни. И на всех фото и видео светится от счастья, видно, как ей радостно наконец-то вернуться на лед. Ане желаю, чтобы в оставшихся шоу все шло только по нарастающей и, конечно, крепкого здоровья.
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Анечка становится всё краше и краше! Успеха и удачи ей во всём, в том числе и в шоу!
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Аня милашка ❤️
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Мурманчанин37: Уцененные билеты на обесцененную букву всего лишь
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Аннушка-лапушка 🌹😘❤️

«Когда я вас встречаю,
Мне даже ночь светла, как ясный день…»

© Шекспир
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Мурманчанин 37 . А почему бы Вам не сообщить болельщикам о скидке на Анну в 20% . И промокод Анна1008 , ведь на сайте шоу люди могут купить билет дешевле и будет на шоу больше зрителей.Или Вы воспринимаете это , как просто скидка в магазине и Вам это не нравится.
Тогда обратитесь к организаторам . Видимо просто хотят заполнить зал , только и всего .
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