Щербакова после шоу Навки: «Все прошло хорошо, так что я рада и жду вас всех на оставшихся шоу, на следующих выступлениях»
Анна Щербакова поблагодарила болельщиков после участия в шоу Татьяны Навки.
Накануне олимпийская чемпионка Пекина-2022 выступила в ледовом спектакле «Спящая красавица» в Сочи.
«Смотрите, какая у меня красота (показывает подаренные ей цветы и игрушки – Sports.ru). За это огромное спасибо вам.
У меня сейчас такое уставшее, но довольное включение. Первый день шоу, все прошло хорошо, все получилось, так что я рада и жду вас всех на оставшихся шоу, на следующих выступлениях. До скорых встреч», – сказала олимпийская чемпионка в видео для телеграм-канала.
Пусть все получается, и каждый день приносит много ярких, положительных эмоций любимой Чемпионке! )
Удачных выступлений в шоу, чемпионка!
А главное, чтобы здоровье не подводило, береги себя.
«Когда я вас встречаю,
Мне даже ночь светла, как ясный день…»
© Шекспир
Тогда обратитесь к организаторам . Видимо просто хотят заполнить зал , только и всего .