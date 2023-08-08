Щербакова после шоу Навки: «Все прошло хорошо, так что я рада и жду вас всех на оставшихся шоу, на следующих выступлениях»

Анна Щербакова поблагодарила болельщиков после участия в шоу Татьяны Навки.

Накануне олимпийская чемпионка Пекина-2022 выступила в ледовом спектакле «Спящая красавица» в Сочи.

«Смотрите, какая у меня красота (показывает подаренные ей цветы и игрушки – Sports.ru). За это огромное спасибо вам.

У меня сейчас такое уставшее, но довольное включение. Первый день шоу, все прошло хорошо, все получилось, так что я рада и жду вас всех на оставшихся шоу, на следующих выступлениях. До скорых встреч», – сказала олимпийская чемпионка в видео для телеграм-канала.