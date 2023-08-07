«Снималась в новом проекте Жени Медведевой. Очень приятно провела три часа». Стендапер Зоя Яровицына о шоу на ютубе

Теги сборная России женское катание Евгения Медведева YouTube Фигурное катание

Стендапер Зоя Яровицына снялась в шоу фигуристки Евгении Медведевой на ютубе.

«Я вот сейчас ходила к Жене Медведевой, в ее новом проекте снималась. Очень приятно провела три часа. Три часа говорили!» – сказала Яровицына.

«Ой…🤭», – отреагировали Медведева и репостунла видео.

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14 комментариев

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Товарищи редакторы спортса, уберите грубые ошибки с новости. Как будто школьники написали.
*отреагировалИ
*репостунла )
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О чем новость-то?
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Скоро совсем перестанут говорить по-русски. "Стендапер"... Почему не сказать проще и понятней -комик?
Говорили три часа. Почти как в анекдоте -
" Две женщины сидели в тюрьме 10 лет в одной камере. После освобождения они разговаривали 3 часа за воротами тюрьмы "
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Если нет спортивных новостей, то заполняют перерыв а бы чем...
+5
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Ответ Hiro Nakamura
Товарищи редакторы спортса, уберите грубые ошибки с новости. Как будто школьники написали. *отреагировалИ *репостунла )
Убрать "c" новости?
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Режим ожидания включен
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Ждём выпуск)
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Очень интересно. С огромным удовольствием посмотрю.
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Ответ Hiro Nakamura
Товарищи редакторы спортса, уберите грубые ошибки с новости. Как будто школьники написали. *отреагировалИ *репостунла )
Это видимо намек на несколько личностей Жени)
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Ответ Назар Игорь
Скоро совсем перестанут говорить по-русски. "Стендапер"... Почему не сказать проще и понятней -комик? Говорили три часа. Почти как в анекдоте - " Две женщины сидели в тюрьме 10 лет в одной камере. После освобождения они разговаривали 3 часа за воротами тюрьмы "
Тут 90% процентов в комментах «хейтят» вместо ненавидят, а вы про стендаперов…
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Ого! Стало быть, получилось создать непринужденную атмосферу и найти общий язык.
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Новое шоу Жени. Надеюсь будет интересно и с юмором. Ждем.
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Ответ Verysia
О чем новость-то?
O двух крутых гёрлах с раёна, которые аж 3 часа базарили за жизнь.
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Ответ Назар Игорь
Скоро совсем перестанут говорить по-русски. "Стендапер"... Почему не сказать проще и понятней -комик? Говорили три часа. Почти как в анекдоте - " Две женщины сидели в тюрьме 10 лет в одной камере. После освобождения они разговаривали 3 часа за воротами тюрьмы "
Стендапер – это всё-таки уже не просто комик, отдельное направление, причем очень большое и популярное
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