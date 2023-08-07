«Снималась в новом проекте Жени Медведевой. Очень приятно провела три часа». Стендапер Зоя Яровицына о шоу на ютубе

Стендапер Зоя Яровицына снялась в шоу фигуристки Евгении Медведевой на ютубе.

«Я вот сейчас ходила к Жене Медведевой, в ее новом проекте снималась. Очень приятно провела три часа. Три часа говорили!» – сказала Яровицына.

«Ой…🤭», – отреагировали Медведева и репостунла видео.