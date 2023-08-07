«Снималась в новом проекте Жени Медведевой. Очень приятно провела три часа». Стендапер Зоя Яровицына о шоу на ютубе
Стендапер Зоя Яровицына снялась в шоу фигуристки Евгении Медведевой на ютубе.
«Я вот сейчас ходила к Жене Медведевой, в ее новом проекте снималась. Очень приятно провела три часа. Три часа говорили!» – сказала Яровицына.
«Ой…🤭», – отреагировали Медведева и репостунла видео.
*отреагировалИ
*репостунла )
Говорили три часа. Почти как в анекдоте -
" Две женщины сидели в тюрьме 10 лет в одной камере. После освобождения они разговаривали 3 часа за воротами тюрьмы "