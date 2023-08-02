Медведева о мечте, от которой она отказалась: «Олимпийское золото. Мечта, которой не суждено уже сбыться. И типа это окей»
Евгения Медведева рассказала, что отказалась от мечты завоевать олимпийское золото.
– Мечта, от которой вы отказались?
– Олимпийское золото. Мечта, которой не суждено уже сбыться. И типа это окей. Не то, чтобы это меня делает какой-то несчастной, – сказала двукратная чемпионка мира.
— Не могу сейчас разговаривать, я не на тренировке, золото Олимпиады уже не выиграю.
— Ты же сам мне позвонила.
— Всё, пока.
Эмиссары от ффкр, зачастившие в "хрустальеый" не сломали тренеров, те не упростили Алине программу
Лед скольский не только в Сочи (Юлия упала и золото уплыло к другому тренеру. )
Боброву из подруг выкинула в прошлом году, которая пыталась поставить точку на этом вопросе. А может ЕМ самой нравится быть несчастной , такие личности встречаются
А как без них оказалась так сразу художественную самодеятельность выдала, чем ТАТ просто прибила , та не сдержалась после Скай Оранж и розового латекса .
А так бы ее проблему давно решили психологи , что ей и рекомендовали изначально
А так согласен