Медведева о мечте, от которой она отказалась: «Олимпийское золото. Мечта, которой не суждено уже сбыться. И типа это окей»

Евгения Медведева рассказала, что отказалась от мечты завоевать олимпийское золото.

– Мечта, от которой вы отказались?

– Олимпийское золото. Мечта, которой не суждено уже сбыться. И типа это окей. Не то, чтобы это меня делает какой-то несчастной, – сказала двукратная чемпионка мира.