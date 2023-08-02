Медведева о мечте, от которой она отказалась: «Олимпийское золото. Мечта, которой не суждено уже сбыться. И типа это окей»

Теги сборная России женское катание Евгения Медведева Фигурное катание

Евгения Медведева рассказала, что отказалась от мечты завоевать олимпийское золото.

– Мечта, от которой вы отказались?

– Олимпийское золото. Мечта, которой не суждено уже сбыться. И типа это окей. Не то, чтобы это меня делает какой-то несчастной, – сказала двукратная чемпионка мира.

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23 комментария

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Ни дня без интервью Медведевой с ее стенаниями об упущенном золоте. Неувядающая новость уже пять лет подряд.
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— Алло.
— Не могу сейчас разговаривать, я не на тренировке, золото Олимпиады уже не выиграю.
— Ты же сам мне позвонила.
— Всё, пока.
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Ответ Raduga
Желаю вашей мечте не сбыться. Посмотрим на вашу реакцию.
На ЧЕ было уже понятно Алина сильнее по всем параметрам.
Эмиссары от ффкр, зачастившие в "хрустальеый" не сломали тренеров, те не упростили Алине программу
Лед скольский не только в Сочи (Юлия упала и золото уплыло к другому тренеру. )
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+14
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Вот как к памятнику нерукотворному не зарастёт народная тропа. Так у Медведевой воспоминания об олимпийской золотой медали.
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Такое ощущение, что над Медведевой издеваются
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Вновь это муссирование . Авер прогу поставил недавно о упущенном и не возвратном на ОИ и причём обустроил ещё и с речью комментаторов. Ее Окружение специально, что ли над ней издеваются.
Боброву из подруг выкинула в прошлом году, которая пыталась поставить точку на этом вопросе. А может ЕМ самой нравится быть несчастной , такие личности встречаются
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Видно что до сих пор ее не отпустило
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Ответ Peter Varfolomeyev
На ЧЕ было уже понятно, что кое-кому накинули грибов и баллы за абсолютно одинаковую произвольную программу чудесным образом вырасли с 147 до 158.
Чудесным образом ТШТ так сумел организовать, поставить со слабым контентом заурядной фигуристки выгодные проги, постоянно спрятанный одинокий флутц в углу катка .Вот это большое удивление за 11 лет сумели и причёсывали и одевали и руки, взмахи ресниц ставили. ЕМ , как трудоголик все хорошо повторяла .Повторение мать учения на этом и выезжала.
А как без них оказалась так сразу художественную самодеятельность выдала, чем ТАТ просто прибила , та не сдержалась после Скай Оранж и розового латекса .
+5
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Ответ Peter Varfolomeyev
Лучшая! И без Олимпиады список достижений внушаемый – двукратная чемпионка мира (первая за долгие годы после Мишель Кван), бронзовый призер ЧМ, двукратный серебряный призер Олимпийских игр, двукратная чемпионка России, Европы и обладательница Гран-При, обладательница мировых рекордов, которые при старой системе так никто и не побил. Железная стабильность и мастерство. Жалко, что спина подвела. Уверен, этот список бы пополнился ещё парой-тройкой серьезных титулов.
как это без ОИ лучшая? ОИ - это вам мусор какой-то?
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Ответ Maturmalai
Ни дня без интервью Медведевой с ее стенаниями об упущенном золоте. Неувядающая новость уже пять лет подряд.
Желаю вашей мечте не сбыться. Посмотрим на вашу реакцию.
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Ответ АБZ 49
На ЧЕ было уже понятно Алина сильнее по всем параметрам. Эмиссары от ффкр, зачастившие в "хрустальеый" не сломали тренеров, те не упростили Алине программу Лед скольский не только в Сочи (Юлия упала и золото уплыло к другому тренеру. )
На ОИ все бывает. Вспомните Сару Хьюз. Не прыгни Алина каскад и усё. Но я не умаляю заслуг Алины. Я хочу, чтобы чел понял, что такое лишиться мечты.
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Ответ АБZ 49
На ЧЕ было уже понятно Алина сильнее по всем параметрам. Эмиссары от ффкр, зачастившие в "хрустальеый" не сломали тренеров, те не упростили Алине программу Лед скольский не только в Сочи (Юлия упала и золото уплыло к другому тренеру. )
Причём здесь Алина, если новость о Жене??? 🤦‍♀️
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Ответ Maturmalai
Ни дня без интервью Медведевой с ее стенаниями об упущенном золоте. Неувядающая новость уже пять лет подряд.
Ну она на этих стенаниях на плаву в медиасреде , это уже на постоянной основе и не прекратит судя по недавней проге от Авера о ОИ , она из тех людей, которые сами хотят быть несчастными и чтобы их жалели.
А так бы ее проблему давно решили психологи , что ей и рекомендовали изначально
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Лучшая! И без Олимпиады список достижений внушаемый – двукратная чемпионка мира (первая за долгие годы после Мишель Кван), бронзовый призер ЧМ, двукратный серебряный призер Олимпийских игр, двукратная чемпионка России, Европы и обладательница Гран-При, обладательница мировых рекордов, которые при старой системе так никто и не побил. Железная стабильность и мастерство. Жалко, что спина подвела. Уверен, этот список бы пополнился ещё парой-тройкой серьезных титулов.
+10
-9
+1
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Проблема так и осталась непроработанной, к сожалению. Понятно, что столько сил было вложено на пути к этой цели. Обидно, больно, но - жизнь прекрасна, она продолжается! Надо найти свою судьбу в личном плане, найти любимое дело, чтобы загореться - и тогда, возможно, эта неудача уйдет на второй план. Катание в чужом шоу - это уже не Женин и не Алинин уровень. Или шоу у нас не те?))
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Ответ Peter Varfolomeyev
На ЧЕ было уже понятно, что кое-кому накинули грибов и баллы за абсолютно одинаковую произвольную программу чудесным образом вырасли с 147 до 158.
господи,просто невозможно читать ваши безграмотные перлы((
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Ответ AllaS
Чудесным образом ТШТ так сумел организовать, поставить со слабым контентом заурядной фигуристки выгодные проги, постоянно спрятанный одинокий флутц в углу катка .Вот это большое удивление за 11 лет сумели и причёсывали и одевали и руки, взмахи ресниц ставили. ЕМ , как трудоголик все хорошо повторяла .Повторение мать учения на этом и выезжала. А как без них оказалась так сразу художественную самодеятельность выдала, чем ТАТ просто прибила , та не сдержалась после Скай Оранж и розового латекса .
А что там про Оранж скай?
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Ответ Raduga
Желаю вашей мечте не сбыться. Посмотрим на вашу реакцию.
Зачем такое людям желать?
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Ответ Tatiana Klm
Зачем такое людям желать?
А зачем люди смеются над чужими мечтами?
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Ответ AllaS
Вновь это муссирование . Авер прогу поставил недавно о упущенном и не возвратном на ОИ и причём обустроил ещё и с речью комментаторов. Ее Окружение специально, что ли над ней издеваются. Боброву из подруг выкинула в прошлом году, которая пыталась поставить точку на этом вопросе. А может ЕМ самой нравится быть несчастной , такие личности встречаются
Ну уж Боброва-то особо умом никогда не блистала, может и правильно выкинула.
А так согласен
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