Тарасова про слова Медведевой об Олимпиаде-2018: «Если ей так легче живется, если ей так лучше воспринимается то время, то пусть так думает»

Медведева заявила, что гордится своим выступлением на саммите МОК в декабре 2017 года: «Я сделала немалый вклад для того, чтобы и наша хоккейная команда выступала – и ребята в итоге выиграли, – и мы, фигуристы, имели возможность выступать в командном виде».

«Мне немного странно слышать такое от . Над этим работали все, весь наш спорт, а не только она. Все очень много работали над той Олимпиадой и неправильно выделять одного человека.

Но если ей так легче живется, если ей так лучше воспринимается то время, то пусть так думает.

Главное сейчас – выступление наших спортсменов на будущей Олимпиаде. Надеюсь, что все работают над этим так же слаженно», – сказала Тарасова.