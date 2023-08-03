Тарасова про слова Медведевой об Олимпиаде-2018: «Если ей так легче живется, если ей так лучше воспринимается то время, то пусть так думает»

Теги Татьяна Тарасова сборная России Пхенчхан-2018 женское катание Евгения Медведева Фигурное катание

Медведева заявила, что гордится своим выступлением на саммите МОК в декабре 2017 года: «Я сделала немалый вклад для того, чтобы и наша хоккейная команда выступала – и ребята в итоге выиграли, – и мы, фигуристы, имели возможность выступать в командном виде».

«Мне немного странно слышать такое от Медведевой. Над этим работали все, весь наш спорт, а не только она. Все очень много работали над той Олимпиадой и неправильно выделять одного человека.

Но если ей так легче живется, если ей так лучше воспринимается то время, то пусть так думает.

Главное сейчас – выступление наших спортсменов на будущей Олимпиаде. Надеюсь, что все работают над этим так же слаженно», – сказала Тарасова. 

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20 комментариев

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Что-то у Татьяны Анатольевны с памятью.

Комментарии ТАТ от 23.02.2018:

«Женечка, милая, всей страной. Силы тебе, Женя. С богом, дорогая. Человек, который два года держит весь мир в напряжении. Человек, который очень много сделал для того, чтобы вообще все российские спортсмены, не все, но кого допустили, были здесь. Нас вообще бы здесь не было. Человек, который борется», — говорила Тарасова.

Комментарий ТАТ от 20.11.2019:

«Как люди, которые руководили спортом, могли себе позволить довести ситуацию до такого трагического конца, что Женя Медведева на одной ноге, вторая в гипсе, поехала на заседание МОК в Женеве и просила там, чтобы наших спортсменов хоть единично допустили? И после этого все там просто ошалели и допустили.
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МОЛОДЕЦ, ТАТЬЯАНАНАТОЛЬНА))
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Даже ТАТ уже не выдерживает этой наглости)
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Так ТАТ сама то же самое говорила.
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Господи.журналисты, отстаньте уже от Татьяны Анатольевны!!!
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Ответ Lana Kazakova
Что-то у Татьяны Анатольевны с памятью. Комментарии ТАТ от 23.02.2018: «Женечка, милая, всей страной. Силы тебе, Женя. С богом, дорогая. Человек, который два года держит весь мир в напряжении. Человек, который очень много сделал для того, чтобы вообще все российские спортсмены, не все, но кого допустили, были здесь. Нас вообще бы здесь не было. Человек, который борется», — говорила Тарасова. Комментарий ТАТ от 20.11.2019: «Как люди, которые руководили спортом, могли себе позволить довести ситуацию до такого трагического конца, что Женя Медведева на одной ноге, вторая в гипсе, поехала на заседание МОК в Женеве и просила там, чтобы наших спортсменов хоть единично допустили? И после этого все там просто ошалели и допустили.
Все правильно сначала напели до все Медведевой в уши, а теперь забыли все как всегда. Медведевой наука
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Буквально "чем бы дитя не тешилось"
Немного странно все лавры себе одной, ну да ладно
Когда человеку 17 лет говорят, что он такой особенный, неповторимый и будущий ОЧ - он таковым себя считать и будет. Не перевоспитать никак
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У Татьяны Анатольевны очень короткая память. Простим пожилую женщину.
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когда уже эти обзвоны прекратятся
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Ответ Lana Kazakova
Что-то у Татьяны Анатольевны с памятью. Комментарии ТАТ от 23.02.2018: «Женечка, милая, всей страной. Силы тебе, Женя. С богом, дорогая. Человек, который два года держит весь мир в напряжении. Человек, который очень много сделал для того, чтобы вообще все российские спортсмены, не все, но кого допустили, были здесь. Нас вообще бы здесь не было. Человек, который борется», — говорила Тарасова. Комментарий ТАТ от 20.11.2019: «Как люди, которые руководили спортом, могли себе позволить довести ситуацию до такого трагического конца, что Женя Медведева на одной ноге, вторая в гипсе, поехала на заседание МОК в Женеве и просила там, чтобы наших спортсменов хоть единично допустили? И после этого все там просто ошалели и допустили.
Бабка в маразме давно, чего с нее взять
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Чем бы дитя не тешилось, лишь бы не плакало) И кто же ей такое внушил, даже Тарасова в шоке? Назвала Медведева себя великой и всю жизнь страдает от этого.Уже и ее окружению от этого всего неловко.
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В медведевой всё больше и больше народу разочаровываются! ТАТ, Боброва...
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Нож в спину от Тарасовой
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Не в бровь, а в глаз, Татьяна Анатольевна, наконец-то прозрела в отношении призёрки ОИ! ✌🏻
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Странно, а почему не на главной? Здесь же про хоккей? При чем тут ветка ФК?
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Память у ТАТ всегда была избирательной. Она просто конформистка и конъюнктурщица. Она поддерживает победителей, людей, имеющих влияние и значимость, тех, кто в тренде. Медведева сейчас в фк, да и в других областях не имеет значимой роли и влияния. К тому же видимо не звонит и совсем забыла бабушку, вот и отношение изменилось.
+2
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Ответ Lana Kazakova
Что-то у Татьяны Анатольевны с памятью. Комментарии ТАТ от 23.02.2018: «Женечка, милая, всей страной. Силы тебе, Женя. С богом, дорогая. Человек, который два года держит весь мир в напряжении. Человек, который очень много сделал для того, чтобы вообще все российские спортсмены, не все, но кого допустили, были здесь. Нас вообще бы здесь не было. Человек, который борется», — говорила Тарасова. Комментарий ТАТ от 20.11.2019: «Как люди, которые руководили спортом, могли себе позволить довести ситуацию до такого трагического конца, что Женя Медведева на одной ноге, вторая в гипсе, поехала на заседание МОК в Женеве и просила там, чтобы наших спортсменов хоть единично допустили? И после этого все там просто ошалели и допустили.
Старые песни о главном! 🤣🤦‍♂️
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Ответ Anneta28
Бабка в маразме давно, чего с нее взять
Зачем вы так грубо о Казаковой?
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Ответ Chief Engineer
В медведевой всё больше и больше народу разочаровываются! ТАТ, Боброва...
Даже трех человек не смогли найти. А так пафосно- "всё больше и больше народу". Аж двое
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