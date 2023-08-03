Тарасова про слова Медведевой об Олимпиаде-2018: «Если ей так легче живется, если ей так лучше воспринимается то время, то пусть так думает»
Медведева заявила, что гордится своим выступлением на саммите МОК в декабре 2017 года: «Я сделала немалый вклад для того, чтобы и наша хоккейная команда выступала – и ребята в итоге выиграли, – и мы, фигуристы, имели возможность выступать в командном виде».
«Мне немного странно слышать такое от Медведевой. Над этим работали все, весь наш спорт, а не только она. Все очень много работали над той Олимпиадой и неправильно выделять одного человека.
Но если ей так легче живется, если ей так лучше воспринимается то время, то пусть так думает.
Главное сейчас – выступление наших спортсменов на будущей Олимпиаде. Надеюсь, что все работают над этим так же слаженно», – сказала Тарасова.
Комментарии ТАТ от 23.02.2018:
«Женечка, милая, всей страной. Силы тебе, Женя. С богом, дорогая. Человек, который два года держит весь мир в напряжении. Человек, который очень много сделал для того, чтобы вообще все российские спортсмены, не все, но кого допустили, были здесь. Нас вообще бы здесь не было. Человек, который борется», — говорила Тарасова.
Комментарий ТАТ от 20.11.2019:
«Как люди, которые руководили спортом, могли себе позволить довести ситуацию до такого трагического конца, что Женя Медведева на одной ноге, вторая в гипсе, поехала на заседание МОК в Женеве и просила там, чтобы наших спортсменов хоть единично допустили? И после этого все там просто ошалели и допустили.
Немного странно все лавры себе одной, ну да ладно
Когда человеку 17 лет говорят, что он такой особенный, неповторимый и будущий ОЧ - он таковым себя считать и будет. Не перевоспитать никак