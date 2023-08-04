Тарасова о переходе Самоделкиной в Казахстан: «Мне какое дело? Это ее личный выбор. Талантом не считаю»

Теги Татьяна Тарасова сборная России сборная Казахстана Софья Самоделкина Фигурное катание

Татьяна Тарасова заявила, что не считает фигуристку Софью Самоделкину «талантом».

Ранее стало известно, что 16-летняя фигуристка намерена перейти в Казахстан и уже получила паспорт этой страны. Однако Федерация фигурного катания России пока не дала разрешение на переход. 

«Не слышала о том, что Самоделкина может сменить гражданство. От вас только. Никак не отнеслась бы к ее возможному уходу.

Мне какое дело? Это ее личный выбор. Не обидно, что можем упустить талант? Нет. Талантом не считаю.

Почему? Еще не хватало на такие глупые вопросы отвечать. Потому!» – сказала заслуженный тренер СССР. 

Федерация фигурного катания России не хочет отпускать Самоделкину в сборную Казахстана («СЭ»)

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63 комментария

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Татьяна Анатольевна, а кто талант?.. Некрасиво, конечно, очень.
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Это было безызбежно)
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ТАТ Матчу: "Мне кажется, что Софье там будет лучше".
ТАТ Р-Спорту: "Думаю, что нет, это не будет большая потеря для российского фигурного катания, потому что у нас есть кому выступать. А сборную Казахстана она сможет усилить".
ТАТ Спорт-Экспрессу: "Никак не отнеслась бы к ее возможному уходу. Мне какое дело? Это ее личный выбор. Не обидно, что можем упустить талант? Нет. Талантом не считаю. Почему? Еще не хватало на такие глупые вопросы отвечать. Потому!"

Короче, достали уже журналисты ТатьянАнатольну) Следующего куда подальше пошлёт))
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Это комментарий второй Тарасовой? 🤣😂
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Девушка в позапрошлом сезоне делала четыре четверных в одной программе, включая Лутц. Определенно не талант. Саша в прошлом сезоне не выехала ни одного четверного, она теперь тоже бездарность?
+19
-7
+12
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-Почему?
-Потому!
Аргументация зашкаливает 😏
+14
-3
+11
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Ответ Татьяна Вересова
Татьяна Анатольевна, а кто талант?.. Некрасиво, конечно, очень.
Как кто? Дэвисы. Пела как недавно о небожителях. Хах
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Стараюсь не комментировать маразмы, но это просто уже ни в какие ворота. Она поливает грязью всех подряд, потом забывает и хвалит, потом снова поливает. Всех уходящих и заканчивающих не забывает пнуть. Даже свою бывшую любимицу Женю опустила зачем-то. Ей надо на пенсию с концами. Было бы смешно, если бы она не марала молодых людей своим поганым языком, что тут же разносят типа журналисты. Позорище.
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Ответ MockingBird
ТАТ Матчу: "Мне кажется, что Софье там будет лучше". ТАТ Р-Спорту: "Думаю, что нет, это не будет большая потеря для российского фигурного катания, потому что у нас есть кому выступать. А сборную Казахстана она сможет усилить". ТАТ Спорт-Экспрессу: "Никак не отнеслась бы к ее возможному уходу. Мне какое дело? Это ее личный выбор. Не обидно, что можем упустить талант? Нет. Талантом не считаю. Почему? Еще не хватало на такие глупые вопросы отвечать. Потому!" Короче, достали уже журналисты ТатьянАнатольну) Следующего куда подальше пошлёт))
Это просто ИИ алгоритм Тарасовой на каждое СМИ заточен по-разному. Лол.
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ну вот ремарки про талант безусловно лишние: Самоделкина - талант, другое дело, что скорее всего он уже загублен
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Хватит хайповать на деменции! Журналисты, вы тоже до такого доживете, и над вами будут ржать всей страной! Стыдоба!
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Хабалка старая! Хватит ей звонить. Пусть сидит в заслуженном одиночестве и забвении, много чести а то по каждому событию мнение выспрашивать у нее.
Давно уже показала она свое подлое лицо, особенно в 2018!
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Какой талант? Откуда? Это же не буковка с конвейера Тутберидзе.
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Желаю Софье Самоделкиной взять медали ОИ в случае перехода и заткнуть за пояс наших "заслуженных" старперов
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Ну какая неприятная бабка... Можно Тарасову тоже в какую-нибудь иностранную сборную отдать, пусть она скажем, за сборную США комментарии дает, кошмарит их фигуристов?
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Подскажите, кто в теме, эта вздорная бабулька хоть о ком-нибудь высказывалась в положительном ключе?
А то как не попадёт в ленту, так один негатив.
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+7
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Ответ Black&White
Как кто? Дэвисы. Пела как недавно о небожителях. Хах
С ними у ТАТ тоже непростые отношения) в новости от 1 августа она заявляла, что ДС не заслуживают такого внимания и у нас миллион таких пар.
+7
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+7
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Таланты дома будут сидеть или на покатушках в Китае, а Соня реально на ОИ 26 целиться. Вот это у судьбы повороты.
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надеюсь, фигуристы уже давно не обращают внимания на высказывания заслуженной бабушки
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Плюнуть вслед-это становится фирменным стилем ТАТ! А жаль!
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Ну так в гадюшнике другого быть не могло...
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Сама ТАТ ее талантом не считает. Отпустите Соню!
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Журналюги нарочно провоцируют ТАТ на такие ответы своей назойливостью и бесцеремонностью
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Квадистка и не талант?Мдаа.Конечно,талант только Медведева у ТАТ была.И Лешенька
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Чем Соня не угодила? Хорошая фигуристка) неудачи бывают у всех, но верю будет только лучше!)
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