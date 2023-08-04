Тарасова о переходе Самоделкиной в Казахстан: «Мне какое дело? Это ее личный выбор. Талантом не считаю»
Татьяна Тарасова заявила, что не считает фигуристку Софью Самоделкину «талантом».
Ранее стало известно, что 16-летняя фигуристка намерена перейти в Казахстан и уже получила паспорт этой страны. Однако Федерация фигурного катания России пока не дала разрешение на переход.
«Не слышала о том, что Самоделкина может сменить гражданство. От вас только. Никак не отнеслась бы к ее возможному уходу.
Мне какое дело? Это ее личный выбор. Не обидно, что можем упустить талант? Нет. Талантом не считаю.
Почему? Еще не хватало на такие глупые вопросы отвечать. Потому!» – сказала заслуженный тренер СССР.
Федерация фигурного катания России не хочет отпускать Самоделкину в сборную Казахстана («СЭ»)
ТАТ Р-Спорту: "Думаю, что нет, это не будет большая потеря для российского фигурного катания, потому что у нас есть кому выступать. А сборную Казахстана она сможет усилить".
ТАТ Спорт-Экспрессу: "Никак не отнеслась бы к ее возможному уходу. Мне какое дело? Это ее личный выбор. Не обидно, что можем упустить талант? Нет. Талантом не считаю. Почему? Еще не хватало на такие глупые вопросы отвечать. Потому!"
Короче, достали уже журналисты ТатьянАнатольну) Следующего куда подальше пошлёт))
-Потому!
Аргументация зашкаливает 😏
Давно уже показала она свое подлое лицо, особенно в 2018!
А то как не попадёт в ленту, так один негатив.