Тарасова о переходе Самоделкиной в Казахстан: «Мне какое дело? Это ее личный выбор. Талантом не считаю»

Татьяна Тарасова заявила, что не считает фигуристку Софью Самоделкину «талантом».

Ранее стало известно, что 16-летняя фигуристка намерена перейти в Казахстан и уже получила паспорт этой страны. Однако Федерация фигурного катания России пока не дала разрешение на переход.

«Не слышала о том, что может сменить гражданство. От вас только. Никак не отнеслась бы к ее возможному уходу.

Мне какое дело? Это ее личный выбор. Не обидно, что можем упустить талант? Нет. Талантом не считаю.

Почему? Еще не хватало на такие глупые вопросы отвечать. Потому!» – сказала заслуженный тренер СССР.

Федерация фигурного катания России не хочет отпускать Самоделкину в сборную Казахстана («СЭ»)