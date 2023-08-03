Алексей Железняков: «От души поздравляю Дэвис и Смолкина и желаю дальнейших успехов! Это наши ребятки, свои. Родные и любимые!»

Алексей Железняков поздравил Дэвис и Смолкина с победой на турнире в Лейк-Плэсиде.

Танцевальный дуэт занял первое место на турнире Lake Placid Ice Dance International. Это первое выступление Дианы и Глеба после перехода в сборную Грузии.

«Как хореограф не могу оценить их выступление, потому что не смотрел, но слышал, конечно, что они заняли первое место на этом турнире.

От всей души их поздравляю и желаю дальнейших успехов! Это наши ребятки, свои. Родные и любимые!

Результат прекрасный, я очень рад за ребят. Если заняли первое место, значит двигаются в правильном направлении», – сказал хореограф группы Этери Тутберидзе.

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