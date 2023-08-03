Алексей Железняков: «От души поздравляю Дэвис и Смолкина и желаю дальнейших успехов! Это наши ребятки, свои. Родные и любимые!»
Алексей Железняков поздравил Дэвис и Смолкина с победой на турнире в Лейк-Плэсиде.
Танцевальный дуэт занял первое место на турнире Lake Placid Ice Dance International. Это первое выступление Дианы и Глеба после перехода в сборную Грузии.
«Как хореограф не могу оценить их выступление, потому что не смотрел, но слышал, конечно, что они заняли первое место на этом турнире.
От всей души их поздравляю и желаю дальнейших успехов! Это наши ребятки, свои. Родные и любимые!
Результат прекрасный, я очень рад за ребят. Если заняли первое место, значит двигаются в правильном направлении», – сказал хореограф группы Этери Тутберидзе.
Дэвис и Смолкин выиграли первый старт за Грузию. На что они претендуют в сезоне без России?
В истории с переходом Дэвис и Смолкина хуже всех выглядят не они
А это не Железняков переходы под другой флаг предательством называл?
Железняков – Плющенко о словах про переходы в другие страны: «Ты подумал, что сказал? Мои друзья сейчас воюют против НАТО, а ты под другой флаг готов детей отправить»
Ступайте-ка в ЧС, надоели
Дэвис и Смолкин выступают за Грузию: наши родные, любимые... <3 :’)