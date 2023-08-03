Алексей Железняков: «От души поздравляю Дэвис и Смолкина и желаю дальнейших успехов! Это наши ребятки, свои. Родные и любимые!»

Теги танцы на льду сборная Грузии Алексей Железняков Lake Placid Ice Dance International Диана Дэвис Глеб Смолкин Фигурное катание

Алексей Железняков поздравил Дэвис и Смолкина с победой на турнире в Лейк-Плэсиде.

Танцевальный дуэт занял первое место на турнире Lake Placid Ice Dance International. Это первое выступление Дианы и Глеба после перехода в сборную Грузии. 

«Как хореограф не могу оценить их выступление, потому что не смотрел, но слышал, конечно, что они заняли первое место на этом турнире.

От всей души их поздравляю и желаю дальнейших успехов! Это наши ребятки, свои. Родные и любимые!

Результат прекрасный, я очень рад за ребят. Если заняли первое место, значит двигаются в правильном направлении», – сказал хореограф группы Этери Тутберидзе. 

Дэвис и Смолкин выиграли первый старт за Грузию. На что они претендуют в сезоне без России?

В истории с переходом Дэвис и Смолкина хуже всех выглядят не они

39 комментариев

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Ей Богу, как-будто Олимпийские выиграли, не меньше.
А это не Железняков переходы под другой флаг предательством называл?
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Лицемерие.
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Странно: не знала, что Железняков грузин!
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Это только те, кто от ТШТ уходят, плохие и нелюбимые.
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Всплыло... фу.
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Когда девочки к другим тренерам переходили, так и про нож в спину и про предательство, а как за другую страну, так это наши ребятки, родные и любимые. Тьфу!
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Поцелуй уже их в десна, Железняков 🤣🤣🤣
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И что, никаких истерик, обзывательств, никакого ножа в спину на этот раз? Странно...
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Просто напомню:

Железняков – Плющенко о словах про переходы в другие страны: «Ты подумал, что сказал? Мои друзья сейчас воюют против НАТО, а ты под другой флаг готов детей отправить»
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Ответ Е...С
Это только те, кто от ТШТ уходят, плохие и нелюбимые.
Вот да, как девочек хейтили кто ушёл от тшт к другим тренерам, прям всё предатели и Женя, Саша и Алена, а Дэвисы это конечно другое, поменяли страну и всё наши, лицемер!
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Преданно лизнул мамулю.
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Ещё Чайко́вской позвоните. Пусть тоже поздравит.
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Ужас))) И этот человек еще называл предателями тех, кто просто сменил тренера...
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Железняков такой флюгер.. Куда нужно, туда и поворачивается
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Ответ Ирина С
Странно: не знала, что Железняков грузин!
Дочку то куда-то пристраивать придется, может и грузинские корни найдет.
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Просто тошнотворно
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Ответ Илларион
Вот да, как девочек хейтили кто ушёл от тшт к другим тренерам, прям всё предатели и Женя, Саша и Алена, а Дэвисы это конечно другое, поменяли страну и всё наши, лицемер!
Еще и от души поздравляет. А как все время травили девочек, когда они ушли. Представляю, под каким стрессом им приходилось выступать. А тут - красная дорожка от ФК бомонда.
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Ответ Oleandra
Разрывает хейтеров в клочья просто.. а спортс ещё и дровишек подкидывает.. на фсо вообще гореть в аду Этери пожелали.. как задело их первое место грузинской пары)
Первое место - проблема тех, кто с ними соревноваться будет. Думаю, не напрасно нигде нет видео прокатов. Если их будут вытягивать везде так, как делали в олимпийский сезон, думаю, у них будут большие проблемы.
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Тутберидзе же хотела чтобы без наших фигуристов международных соревнований не проводили и рейтинги заморозили. Диша что наперекор материнскому слову пошла?
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Ответ Лиля Симонова
Ну пока вы будете так реагировать, спортс будет это выкладывать 😂 . Клики, комменты, реклама.
Вы прям как банный лист
Ступайте-ка в ЧС, надоели
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🤮
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Поржал над лицемерием
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Трусова переходит в другой штаб: как посмела, предательница
Дэвис и Смолкин выступают за Грузию: наши родные, любимые... <3 :’)
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Ответ Shtirly
Поцелуй уже их в десна, Железняков 🤣🤣🤣
Не, туда не позволят. Только в строго отведенное для этого место.
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Лизнул от души
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