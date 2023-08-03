Глава Федерации фигурного катания Грузии: «Дэвис и Смолкин очень рано начали сезон, и радует, что они справились с задачей, которую ставили»

Теги танцы на льду сборная Грузии ТАСС Lake Placid Ice Dance International Диана Дэвис Глеб Смолкин Мариам Гиоргобиани Фигурное катание

Мариам Гиоргобиани оценила дебют Дианы Дэвис и Глеба Смолкина за сборную Грузии.

Танцевальный дуэт победил на турнире Lake Placid Ice Dance International. Дэвис и Смолкин набрали 191,82 балла – это третий лучший результат в их карьере. 

«Мы довольны. Ребята очень рано начали сезон, и радует, что они справились с задачей, которую ставили.

Впереди еще много турниров, дальше – больше», – сказала глава Федерации фигурного катания Грузии. 

Дэвис и Смолкин выиграли первый старт за Грузию. На что они претендуют в сезоне без России?

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14 комментариев

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Ответ Viks
"Впереди еще много турниров, дальше – больше», --- Ха-ха-ха! А документик у Смолкина имеется? Для выезда из США на соревнования в другие страны?
Чего вы за них так убиваетесь? Вы же так не убьетесь! 😄
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Ответ Viks
Развлекаюсь я. Глядя на оптимистов.
Ну , знаете, ваш оголтелый бег под каждую ветку с ДС, при чем с однотипными комментариями скорее развлекает нас, оптимистов))
+5
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Щас прибежит Vics и будет всем втулять, что Смолкина никуда не выпустят, т к он надул пограничную службу США. А сам под шумок женился.
Вот только подумать, что пожениться они и в России могли заранее, и в Америке тоже, одно другому не мешает. А гринкарты за 5 мин никому не дают, каковы бы ни были причины и намерения. А еcли бы был отказ, он уже бы был.
+5
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+3
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Ответ Lennuci
Щас прибежит Vics и будет всем втулять, что Смолкина никуда не выпустят, т к он надул пограничную службу США. А сам под шумок женился. Вот только подумать, что пожениться они и в России могли заранее, и в Америке тоже, одно другому не мешает. А гринкарты за 5 мин никому не дают, каковы бы ни были причины и намерения. А еcли бы был отказ, он уже бы был.
Уже прибежал 😂
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Ответ Лиля Симонова
Уже прибежал 😂
Ага, у Смолкина ж докУментов нету.
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Ответ Лиля Симонова
Уже прибежал 😂
... и страшно напугал своим реализмом фантазёров...
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Ответ Lennuci
Ага, у Смолкина ж докУментов нету.
... только усы, лапы и хвост (в виде жены)
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Ответ *** Monik ***
Чего вы за них так убиваетесь? Вы же так не убьетесь! 😄
Убиться не убьется, но лоб расшибёт! 😂
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Ответ Viks
"Впереди еще много турниров, дальше – больше», --- Ха-ха-ха! А документик у Смолкина имеется? Для выезда из США на соревнования в другие страны?
вы не пробовали свои каменты начинать с присказки: говори москва, разговаривай рассия!
чтоб мы сразу понимали ху из ху?)
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