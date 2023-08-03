Глава Федерации фигурного катания Грузии: «Дэвис и Смолкин очень рано начали сезон, и радует, что они справились с задачей, которую ставили»
Мариам Гиоргобиани оценила дебют Дианы Дэвис и Глеба Смолкина за сборную Грузии.
Танцевальный дуэт победил на турнире Lake Placid Ice Dance International. Дэвис и Смолкин набрали 191,82 балла – это третий лучший результат в их карьере.
«Мы довольны. Ребята очень рано начали сезон, и радует, что они справились с задачей, которую ставили.
Впереди еще много турниров, дальше – больше», – сказала глава Федерации фигурного катания Грузии.
Дэвис и Смолкин выиграли первый старт за Грузию. На что они претендуют в сезоне без России?
Вот только подумать, что пожениться они и в России могли заранее, и в Америке тоже, одно другому не мешает. А гринкарты за 5 мин никому не дают, каковы бы ни были причины и намерения. А еcли бы был отказ, он уже бы был.
чтоб мы сразу понимали ху из ху?)