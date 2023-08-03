Глава Федерации фигурного катания Грузии: «Дэвис и Смолкин очень рано начали сезон, и радует, что они справились с задачей, которую ставили»

Мариам Гиоргобиани оценила дебют Дианы Дэвис и Глеба Смолкина за сборную Грузии.

Танцевальный дуэт победил на турнире Lake Placid Ice Dance International. Дэвис и набрали 191,82 балла – это третий лучший результат в их карьере.

«Мы довольны. Ребята очень рано начали сезон, и радует, что они справились с задачей, которую ставили.

Впереди еще много турниров, дальше – больше», – сказала глава Федерации фигурного катания Грузии.

Дэвис и Смолкин выиграли первый старт за Грузию. На что они претендуют в сезоне без России?