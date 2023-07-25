Александр Энберт: «Если Щербакова планировала вернуться в предстоящем сезоне до своей болезни, то за две недели вряд ли что‑то изменилось»

Теги сборная России Александр Энберт женское катание Матч ТВ Анна Щербакова Фигурное катание

Александр Энберт высказался о возвращении к соревнованиям олимпийской чемпионки Анны Щербаковой.

«Еще недавно была новость, что Анне Щербаковой был диагностирован мононуклеоз. Я не очень знаком с этой болезнью и каким‑то последствиями, но я думаю, что Аня находится под пристальным вниманием квалифицированных врачей.

Если Щербакова вернулась на лед, значит, все в порядке и она готова к определенным нагрузкам, вероятно, с какими‑то ограничениями. В этом плане я на протяжении всей карьеры доверял врачам и сейчас после ее завершения продолжаю это делать.

Что касается возможного возвращения Анны на соревнования, то я не думаю, что болезнь в июле может кардинально повлиять на ее планы. Если она планировала вернуться в предстоящем сезоне до своей болезни, то за две недели вряд ли что‑то изменилось. Опять же, я не знаю последствий мононуклеоза.

Мне не посчастливилось переболеть ветрянкой, когда мне было 20 с чем‑то лет. Это была самая тяжелая болезнь в моей жизни, а врачи после этого рекомендовали мне несколько месяцев не нагружаться, потому что удар по организму был очень серьезным.

Если таких ограничений у Анны нет, я не думаю, что перенесенная болезнь как‑то повлияет на прокаты и предстоящие турниры. Думаю, все будет в порядке. Если Щербакова настроена, мы ее увидим в самом начале сезона», – сказал Энберт.

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9 комментариев

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Syndycate
Очередное переливание из пустого в порожнее, нам не хватает очень важного мнения ТАТ на этот счет
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Anna
Это работает только в том случае, если в августе набирать форму в тренировочном режиме, а не кататься по шоу и Китаям, а так мы это все уже проходили с другими фигуристками
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Надежда Маркова
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Ответ Лека-Лека
Как же все достали. Аня сама решит и сама скажет. Пусть бомонд о других побеспокоится.
Она закончила крьеру в большом спорте. неужели непонятно.
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Ezhevika33
Сколько можно, одно и то же.
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Лека-Лека
Как же все достали.
Аня сама решит и сама скажет.
Пусть бомонд о других побеспокоится.
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Lёna
не, ну чесслово) сколько можно о болезнях то? как форум пациентов
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