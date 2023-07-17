Тарасова о законопроекте, обязывающем выплачивать компенсацию: «Тот, кто хочет поменять гражданство, поменяет. Но надо смотреть, сколько это будет стоить»

Теги Татьяна Тарасова деньги Фигурное катание

Татьяна Тарасова высказалась об идее взимать компенсацию с тех, кто меняет гражданство.

Сегодня стало известно, что в Госдуме готовят законопроект о компенсационной выплате при смене российскими спортсменами гражданства. 

«Надо знать, сколько они хотят компенсации. Может ли это повлиять на решение спортсменов, которые задумываются о смене гражданства? Тот, кто хочет поменять гражданство, поменяет.

Но надо смотреть, сколько это будет стоить. Спортсмен же выступал за эту страну, которая ему что-то давала. Выступал много лет», – сказала заслуженный тренер СССР по фигурному катанию. 

Светлана Журова: «Крайне сложно будет взыскать компенсацию со спортсменов, сменивших гражданство. Пока не понимаю механизма»

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1 комментарий

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Francesc Fàbregas
Получается россиянин + деньги = иностранец?
Отсюда иностранец >россиянин.

Русофобия или показалось?
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