Светлана Журова: «Крайне сложно будет взыскать компенсацию со спортсменов, сменивших гражданство. Пока не понимаю механизма»

Светлана Журова считает, что сложно взыскать компенсацию с атлетов, сменивших гражданство.

Сегодня стало известно, что в Госдуме готовят законопроект о компенсационной выплате при смене российскими спортсменами гражданства.

«Крайне сложно будет все это взыскать. Пока не понимаю механизма, будут сложности в исполнении.

Спортсмены очень легко к этому относятся. Юридически крайне сложно будет получить компенсацию, хотя в некоторых видах спорта государство вкладывает в спортсменов баснословные суммы.

В случае принятия такого закона нужно будет с молодыми спортсменами подписывать документы об обязательствах. И все это будет необходимо просчитывать», – сказала олимпийская чемпионка, депутат Госдумы.