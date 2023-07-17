Светлана Журова: «Крайне сложно будет взыскать компенсацию со спортсменов, сменивших гражданство. Пока не понимаю механизма»

Теги Светлана Журова Политика деньги Легкая атлетика

Светлана Журова считает, что сложно взыскать компенсацию с атлетов, сменивших гражданство.

Сегодня стало известно, что в Госдуме готовят законопроект о компенсационной выплате при смене российскими спортсменами гражданства. 

«Крайне сложно будет все это взыскать. Пока не понимаю механизма, будут сложности в исполнении.

Спортсмены очень легко к этому относятся. Юридически крайне сложно будет получить компенсацию, хотя в некоторых видах спорта государство вкладывает в спортсменов баснословные суммы.

В случае принятия такого закона нужно будет с молодыми спортсменами подписывать документы об обязательствах. И все это будет необходимо просчитывать», – сказала олимпийская чемпионка, депутат Госдумы. 

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1 комментарий

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Ебздрогыч
То, что депутаты принимают законы, которые сами не понимают и понятия не имеют как они будут работать - это нормально. Это, в принципе, давно стало нормой для этого учреждения.
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