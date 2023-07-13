Елизавета Кожевникова: «Хейт, нападки – для людей всего лишь способы отработать собственные эмоции. Если найти себе «жертву», то становится легче»
Психолог Елизавета Кожевникова рассказала о причинах хейта в отношении спортсменов.
– Сейчас много говорят о токсичности интернет-пространства. Кто-нибудь из подопечных обращался к вам по поводу того, что не умеет самостоятельно справляться с хейтом, которым бывают переполнены соцсети?
– Крайне редко. Случается, конечно, что спортсмены на уровне подсознания не способны отказаться от постоянного сидения в интернете: им кровь из носу нужно читать о себе все отклики, даже если они скверные. Соответственно, все мои требования «надеть варежки и перестать нажимать на кнопки», особенно в момент соревнований, далеко не всегда способны возыметь действие.
Это зависимость, сродни наркотической, причем сам человек, как правило, прекрасно отдает себе в этом отчет. Если же он начинает чувствовать, что зависимость от чужого мнения становится для него проблемой, и реально хочет, чтобы ему помогли, мы это решаем.
– Каким образом? Неужели так легко убедить, не обращать внимание на сторонние оценки?
– Нелегко. И на самом деле процесс далеко не всегда получается быстрым. Иногда уходит достаточно много времени, прежде чем атлет начинает понимать, что здоровая самооценка – это внутренний процесс.
То есть ты фокусируешься на том, что делаешь сам, и понимаешь, что твою настоящую собственную ценность определяет то, как ты поработал на тренировке, как справился с тем или иным заданием и насколько хорошо выложился в соревнованиях.
Да, ты можешь ошибиться или у тебя может не получиться по каким-то другим причинам. Но надо понимать, что в нашей жизни существуют неподконтрольные вещи.
– Например, мнение других людей?
– Именно. Ты не можешь отвечать за их мысли и действия. Поэтому важно понимать, что чужой хейт, нападки, направленные лично на тебя, – это для людей всего лишь способ отработать собственные эмоции. Неважно в данном случае, идет речь о фанатах, тренерах или родителях.
Вообще, хейт, если говорить о явлении в целом, – это индикатор того, что человек не в состоянии справиться со своими внутренними состояниями. И он начинает искать возможность использовать кого-то в качестве сливного бачка. Когда объясняешь это спортсменам, они, как правило, очень быстро все понимают.
– Хотите сказать, что все хейтеры – ущербные люди?
– Я бы сказала, что это очень эмоциональные люди, которые крайне обостренно воспринимают все, что происходит вокруг них, и не умеют самостоятельно перерабатывать собственные эмоции, справляться с ними.
Один из выходов – найти себе «жертву», например из числа известных спортсменов, артистов или кого-то еще, и обесценить все, что человек делает. Тогда им самим становится легче, – сказала Кожевникова.
Спортсмены-публичные люди и критика в разных её проявлениях будет всегда. Есть же и достаточно много восторженных комментариев.
Спрашивать, как спортсмен должен реагировать на хейт, когда она сама устраивает травлю в своём то канале. И ведь сама критики боится - комментарии и дизлайки отключилась, а когда Алина высказалась на счёт фразы "Алине повезло стать ОЧ" то ещё долго во всяких интервью спрашивала "Алина вот на меня обиделась, но я же права?? Да?? "
Ох, когда же созреет новое поколение спортивных журналистов, которым не чуждо уважение, эмпатия и воспитание
Первые просто инфантильны. Вторые не справляются с реальностью как таковой и ищут, где бы пар в свисток выпустить. Для первых еще имеет какое-то значение, кого хейтить - антогонистов любимца; для вторых - главное полить грязью все вокруг и успокоиться (сделал гадость, сердцу радость, что называется). Ни те, ни другие, конечно, не считают, что они несут зло, они просто в превом случае, бьются с врагами; во втором - "раскрывают миру глаза на истинноеположение вещей"
Уж тем более не критика, намекать на любовние связи, используемые для карьеры, на невостребованность, на незаслуженность побед, говорить о внешности, придумывать клички и принижать заслуги спортсмена. А главное, к спортсмену-то это нередко и не относится, просто две фанбазы бьются, кто из них круче зацепит другую. Это, надо сказать, бывает заразительно.