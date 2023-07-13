Елизавета Кожевникова: «Хейт, нападки – для людей всего лишь способы отработать собственные эмоции. Если найти себе «жертву», то становится легче»

Психолог Елизавета Кожевникова рассказала о причинах хейта в отношении спортсменов.

– Сейчас много говорят о токсичности интернет-пространства. Кто-нибудь из подопечных обращался к вам по поводу того, что не умеет самостоятельно справляться с хейтом, которым бывают переполнены соцсети?

– Крайне редко. Случается, конечно, что спортсмены на уровне подсознания не способны отказаться от постоянного сидения в интернете: им кровь из носу нужно читать о себе все отклики, даже если они скверные. Соответственно, все мои требования «надеть варежки и перестать нажимать на кнопки», особенно в момент соревнований, далеко не всегда способны возыметь действие.

Это зависимость, сродни наркотической, причем сам человек, как правило, прекрасно отдает себе в этом отчет. Если же он начинает чувствовать, что зависимость от чужого мнения становится для него проблемой, и реально хочет, чтобы ему помогли, мы это решаем.

– Каким образом? Неужели так легко убедить, не обращать внимание на сторонние оценки?

– Нелегко. И на самом деле процесс далеко не всегда получается быстрым. Иногда уходит достаточно много времени, прежде чем атлет начинает понимать, что здоровая самооценка – это внутренний процесс.

То есть ты фокусируешься на том, что делаешь сам, и понимаешь, что твою настоящую собственную ценность определяет то, как ты поработал на тренировке, как справился с тем или иным заданием и насколько хорошо выложился в соревнованиях.

Да, ты можешь ошибиться или у тебя может не получиться по каким-то другим причинам. Но надо понимать, что в нашей жизни существуют неподконтрольные вещи.

– Например, мнение других людей?

– Именно. Ты не можешь отвечать за их мысли и действия. Поэтому важно понимать, что чужой хейт, нападки, направленные лично на тебя, – это для людей всего лишь способ отработать собственные эмоции. Неважно в данном случае, идет речь о фанатах, тренерах или родителях.

Вообще, хейт, если говорить о явлении в целом, – это индикатор того, что человек не в состоянии справиться со своими внутренними состояниями. И он начинает искать возможность использовать кого-то в качестве сливного бачка. Когда объясняешь это спортсменам, они, как правило, очень быстро все понимают.

– Хотите сказать, что все хейтеры – ущербные люди?

– Я бы сказала, что это очень эмоциональные люди, которые крайне обостренно воспринимают все, что происходит вокруг них, и не умеют самостоятельно перерабатывать собственные эмоции, справляться с ними.

Один из выходов – найти себе «жертву», например из числа известных спортсменов, артистов или кого-то еще, и обесценить все, что человек делает. Тогда им самим становится легче, – сказала Кожевникова.