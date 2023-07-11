Кубок Первого канала пройдет в Санкт-Петербурге 7-11 марта 2024 года

Теги Кубок Первого канала по фигурному катанию Фигурное катание

Стало известно, когда состоится Кубок Первого канала по фигурному катанию в 2024 году.

Турнир пройдет с 7 по 11 марта в Санкт-Петербурге. 

Кубок Первого канала – коммерческий командный турнир, организованный Федерацией фигурного катания России и Первым каналом. Он проводится с 2021 года. 

Максим Траньков: «Кубок Первого канала переформатируют. Фигуристам нужно менять отношение к турниру, они приезжают в очень плохом состоянии»

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