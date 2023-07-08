Татьяна Навка: «Готовлю новогоднюю премьеру. Будет потрясающая ледовая сказка по произведению Гоголя «Вечера на хуторе близ Диканьки»

Теги Татьяна Навка ледовые шоу Фигурное катание

Татьяна Навка рассказала, что готовит новое ледовое шоу, а также хотела бы снять фильм.

«У меня есть идея снять художественное кино о моем спортивном кумире, человеке, на которого я равнялась долгие годы. Пока не могу рассказать все детали.

И по традиции для всех любителей фигурного катания я готовлю очередную новогоднюю премьеру. Мы всегда делаем шоу на основе классических произведений.

В этот раз это будет потрясающая ледовая сказка по произведению Гоголя «Вечера на хуторе близ Диканьки»

Много идей и проектов уже на этапе реализации. Какой бы ты ни был талантливый и энергичный, большие проекты и серьезные прорывы можно делать только с командой», – сказала Навка

Свежие гранты в фигурке: у Плющенко – 93 млн (больше всех), Авербух укрепит ценностный суверенитет России, а Навке отказано

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15 комментариев

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Девушка Безимени
это никогда не кончится..
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Красный чай
Опять везде будут впаривать бесплатные билеты лишь бы кто пришёл
+5
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каток Третьяка
выступления крутятся, , бабло мутится...
+3
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ноунэйм
полтавская область? Украина? никаких ассоциаций, никакой дискредитации. и писькова не спрашивала. сама сама сама
+4
-1
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Melnikov1968
Меня другое удивляет: ведь люди ходят на эти шоу и платят приличные деньги. Вообще не понимаю, как можно это смотреть?
+3
0
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Светлана Менова
Культурная аппроприация? Штош...
+2
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Додик Аксель
Раньше жизнь была театр, а люди в нём актёры. И буфет был и какой !... А теперь вся жизнь шоу, где шоумены правят бал.
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Назар Игорь
А на какие шиши, грант ведь не получила. Придëтся Пескову раскошелиться.
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Геннадий Тимченко
Ответ Nata Nata
По-моему украинцы уже отказались от Гоголя, назвав его русским писателем? Некоторым еще стоит вспомнить, к какой царице за черевичками на поклон там кто-то направился) Это жирный намек на кое-что)
а что там с выступлениями в Луганске, за которые третья жена усатого взяла деньги ещё в прошлом году❓🤔
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ноунэйм
Ответ Nata Nata
По-моему украинцы уже отказались от Гоголя, назвав его русским писателем? Некоторым еще стоит вспомнить, к какой царице за черевичками на поклон там кто-то направился) Это жирный намек на кое-что)
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Геннадий Тимченко
Ответ Nata Nata
Причем здесь это? Вы умеете выстраивать причинно-следственные связи? Когда Навка подавала заявку на грант, о так раздутом контрнаступлении еще никто не знал. Сейчас у Зеленского совсем сносит крышу, неудачу за неудачей от компенсирует в своем воспаленном мозгу ударами по мирным жителям Донбасса. Но все понимают, что все скоро закончится и выступление в Луганске не за горами. Будет и на их улице праздник)
по действующему Бюджетному кодексу РФ не использованные в отчетном году целевые средства должны быть возвращены - другое законодатество РФ не предусматривает... А Навка деньги не вернула и этим ещё и бравирует👏
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Nata Nata
Ответ ноунэйм
Комментарий удален модератором
Чем Вас так волнует локация? Есть мировые шедевры, локация историй в которых уже не имеет значения. Может в наших театрах еще и пьесы Шекспира ставить нельзя?
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Nata Nata
Ответ Геннадий Тимченко
по действующему Бюджетному кодексу РФ не использованные в отчетном году целевые средства должны быть возвращены - другое законодатество РФ не предусматривает... А Навка деньги не вернула и этим ещё и бравирует👏
Форс-мажорные обстоятельства бывают, они предусмотрены всегда.
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Геннадий Тимченко
Ответ Nata Nata
Форс-мажорные обстоятельства бывают, они предусмотрены всегда.
Вы бредите - лучше прочитайте Бюджетный кодекс РФ: он в открытом доступе
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