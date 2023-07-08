Татьяна Навка: «Готовлю новогоднюю премьеру. Будет потрясающая ледовая сказка по произведению Гоголя «Вечера на хуторе близ Диканьки»

Татьяна Навка рассказала, что готовит новое ледовое шоу, а также хотела бы снять фильм.

«У меня есть идея снять художественное кино о моем спортивном кумире, человеке, на которого я равнялась долгие годы. Пока не могу рассказать все детали.

И по традиции для всех любителей фигурного катания я готовлю очередную новогоднюю премьеру. Мы всегда делаем шоу на основе классических произведений.

В этот раз это будет потрясающая ледовая сказка по произведению Гоголя «Вечера на хуторе близ Диканьки»

Много идей и проектов уже на этапе реализации. Какой бы ты ни был талантливый и энергичный, большие проекты и серьезные прорывы можно делать только с командой», – сказала .

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