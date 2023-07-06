Навка о шоу в Луганске: «Надеемся и верим, что когда-то весь этот ужас закончится. И когда у нас будет возможность, мы обязательно приедем туда»

Теги Татьяна Навка ледовые шоу Фигурное катание

Татьяна Навка надеется провести ледовое шоу в Луганске.

В конце 2022 года компания Навки выиграла грант в размере 14 миллионов рублей на проведение в Луганске мюзикла на льду «Руслан и Людмила».

«Вы видите, что сейчас неспокойное время и в Луганске вообще запрещены массовые мероприятия. Конечно, мы получили много обращений (от местных жителей), безусловно, нас там ждут. И мы очень ждали этой встречи.

Мы продумывали разные варианты – может быть, детей можно было привезти в Сочи. Потому что сейчас находимся в «Айсберге» и будем потом в «Сочи Парке». Но это логистически очень сложно, а скорее всего, невозможно.

И наши шоу могли увидеть огромное количество детей, ведь мы планировали провести (в Луганске) не одно шоу, а три.

Мы надеемся и верим в то, что когда-то весь этот ужас закончится. И когда у нас будет возможность, мы обязательно приедем в Луганск», – сказала олимпийская чемпионка в танцах на льду.

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41 комментарий

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nnn4404
ужас, который вы же и посеяли!!!!!!!!!1
+32
-1
+31
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nnn4404
Ответ Melnikov1968
Мне кажется что люди в Луганске ждут совсем не шоу Навки.
ЗСУ все там ждут
+27
-3
+24
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bellyashe
а когда грант получала, ужаса там не было?
+23
0
+23
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Melnikov1968
Мне кажется что люди в Луганске ждут совсем не шоу Навки.
+18
0
+18
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nnn4404
Ответ gfdfgrehg
ужас ищите только в себе, вас предупреждали много лет. пожинайте плоды. зачем вы приходите общаться к врагам, на вражеском языке, чего вы этим добиваетесь?
имперец диванный, предупреждай там у себя
+20
-2
+18
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nnn4404
Ответ мистер бин
А в 2013 Авербух аншлаг в Киеве собирал. Прошлое уже не вернешь.
кстати заметь, и не было ни каких фашистов, нацистов, и притеснений русского языка. А в 2014 как то резко все появилось откуда невозьмизь.
+16
0
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nnn4404
Ответ gfdfgrehg
вот вы женщина, почитал ваши комментарии, зачем вы ходите на русские ресурсы?
а в чем проблема? нельзя?
+12
0
+12
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Mark Safa
Не забудь про бахмут, Херсон и так далее !
+11
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Оператор Дзюбы
Ответ bellyashe
а когда грант получала, ужаса там не было?
когда гарант даёт грант, то тут уже не до ужаса
+9
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Алина Бель
Ответ gfdfgrehg
ужас ищите только в себе, вас предупреждали много лет. пожинайте плоды. зачем вы приходите общаться к врагам, на вражеском языке, чего вы этим добиваетесь?
Зря вы везде ищете потусторонних врагов. как бы не трещали про единство и сплоченность - внутри нашей страны, победившей в свое время фашизм - очень много людей, которые против этого ужаса. А ради чего страну раскололи и врагов в ней постоянно ищут - другой вопрос. И для страны- агрессора это вряд ли закончится хорошо. вернее точно хорошо не закончится
+8
0
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мистер бин
А в 2013 Авербух аншлаг в Киеве собирал. Прошлое уже не вернешь.
+5
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Fullhouse
Из Гааги вряд ли туда тебя выпустят
+6
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Fullhouse
Ответ gfdfgrehg
а каким образом навки коснется суд гааги? поработаю на лаптеву немного, разгоню кликбейт
Как жену пресститутки военного преступника - коснется однозначно. Единственный вопрос, доедет ли Навка до Гааги или найдётся столб у нас в России
+4
0
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nnn4404
Ответ gfdfgrehg
ну я лично блокировал подобные сообщения, они вызывают срач в комментариях, поддерживают негативный фон. вам это нужно?
Так какой пост, такие и комментарии. У вас же там свобода слова, я правильно понимаю?
+4
0
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Дмитрий Турецкий
Ответ gfdfgrehg
я за мир и против срача, который здесь разводят женщина ннн и ей подобные. вот вам приятно в такой атмосфере общаться?
дата регистрации:26 июня 2023.ясно понятно
+3
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Влад Юрьев
Когда этот ужас закончится - то навку туда точно не пустят))
+4
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Адриана
Грант получала, когда ужас был в самом разгаре, на что надеялась? На пресловутые 3 дня?
+2
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nnn4404
Ответ gfdfgrehg
ну вот поясните ваши цели, вам хочется высказаться , для этого вы русский спортивный ресурс выбрали, который позволяет стороной с которой мы едем военные действия? верно же?
может на путь истинный кто то станет
+2
0
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Nikita Nikitin
А там ледовый дворец есть?
+1
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Сергей
Кобыла, ..ля
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Сергей
Шавка Ноу
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nnn4404
Ответ Milorada K
Ну да, в 2014 году же ничего не случилось.
на мировоззрение сформированной личности, тот эксцесс ни как не повлиял
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Алина Бель
Ответ gfdfgrehg
я за мир и против срача, который здесь разводят женщина ннн и ей подобные. вот вам приятно в такой атмосфере общаться?
нет, я мне вообще трудно понять ту ненависть и злобу, которая в людях фонтанирует. Только вот кто это поддерживает и разжигает? кто кричит "фас" на всех несогласных? кто на журналистов нападает ? вы вот написали : я за М. А я - боюсь((( кто слово М запретил? разве может быть М в стране, где слово М запрещено?
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Павел Мельников
Ой, а когда Навка получала бюджетные миллионы, был не ужас, по ее мнению.
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KMR
Вообще грант бы никто не дал,если бы там было все хорошо. Дали за именно выступление в военное время
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